Российский турист погиб в Турции после прыжка с парапланом

Мужчина скончался после падения на скалы в провинции Мугла, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN Turk. Сообщается, что 37-летний россиянин Александр Кишенет совершал прыжок с высоты 1900 метров с горы Бабадаг на соло-параплане. По неустановленной причине он упал на скалы.
На место происшествия выдвинулись жандармы и спасатели, однако мужчина скончался до их прибытия. Начато расследование инцидента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор вмешался в ситуацию с отравлением российских туристов в Турции.
Летом российский турист стал героем соцсетей Турции после спасения тонущей девочки.
В стране решали вопрос о депортации задержанных в Айя-Софии россиян.