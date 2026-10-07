ЦБ сообщил о снижении международных резервов России

ЦБ: Международные резервы России за сентябрь уменьшились до 731,8 млрд долларов

Tекст: Денис Тельманов

Объем международных резервов России на начало дня 1 октября составил 731,76 млрд долларов против 769,022 млрд долларов на 1 сентября, передает РИА «Новости» со ссылкой на Банк России.

В сообщении регулятора отмечается, что за сентябрь резервы государства таким образом уменьшились на 37,262 млн долларов, или на 4,85%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ЦБ сообщил о росте международных резервов страны.

Летом регулятор также отчитывался об увеличении этого показателя.

В феврале международные резервы России обновили исторический рекорд.