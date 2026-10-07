Во Франции священника обвинили в изнасиловании студентки

Эксперт: Испытанием новой ракеты Франция прорекламировала ЕС свой «ядерный зонтик»

Аналитик Ермаков: Испытание M51.3 подтвердило курс Франции на усиление ядерных сил

Tекст: Анастасия Куликова

«Франция продолжает модернизировать свои стратегические ядерные силы (СЯС). Испытание баллистической ракеты M51.3 – один из этапов этого процесса», – сказал научный сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков.

Как напомнил собеседник, M51.3 – третья модификация ракеты морского базирования M51, которая была принята на вооружение год назад. Париж не раскрывает технические характеристики новой версии, что связано с жестким режимом секретности в сфере ядерных вооружений.

«Ракета предназначена для ПЛАРБ (подводных лодок атомных с баллистическими ракетами) и сохраняет базовые функции предыдущих версий. Среди основных заявленных улучшений: увеличенная дальность полета, более эффективное преодоление средств противоракетной обороны и повышенная точность», – отметил аналитик.

По словам Ермакова, при создании новой модификации Франция могла учитывать технический опыт других стран, в том числе России. Однако речь идет не о копировании, а об использовании схожих технических решений, продиктованных общими требованиями к современным стратегическим ракетам. «Как бы то ни было, в M51.3 нет фундаментальных изменений – это именно последовательная модернизация», – добавил он.

При этом подход Парижа к развитию ядерных сил заметно отличается от позиции Лондона. «В Британии общество и правительство с некоторым скепсисом относятся к ядерному оружию, а финансирование этой сферы остается на сравнительно невысоком уровне – даже при том, что основу арсенала составляют преимущественно американские системы», – заметил Ермаков.

Франция, напротив, продолжает направлять значительные ресурсы на развитие собственной ядерной компоненты, и у этого есть не только военно-технические, но и политические причины. Эммануэль Макрон активно продвигает идею расширения французских ядерных гарантий на европейских союзников.

«В контексте текущей политической ситуации в Европе испытание ракеты M51.3 выглядит как демонстрация возможностей: Франция показывает, что ее «ядерный зонтик» остается крепким, актуальным и современным», – заключил Ермаков.

Ранее Франция провела испытание стратегической баллистической ракеты подводного базирования М51.3. Как сообщает France 24, пуск проводился без ядерного заряда с атомной подводной лодки Le Vigilant у берегов Финистера. Полет отслеживали средства испытательного центра Генеральной дирекции по вооружению Франции (DGA).

Ракета упала в северной части Атлантического океана в нескольких сотнях километров от побережья. Испытание должно было подтвердить способность субмарины применять M51.3 после планового ремонта и технического обслуживания. Французское Минобороны заявило, что оно проводилось с соблюдением международных обязательств.

За пуском лично наблюдал Эммануэль Макрон с борта фрегата. Он назвал событие «сильным и четким сигналом». Президент Франции повторил свое утверждение, что для свободы «нужно быть могущественным или внушающим страх». Заявление высмеял ирландский журналист Чей Боуз, отметив, что главу Пятой республики нельзя назвать ни тем, ни другим.

Напомним, M51.3 стала третьей модификацией французской морской баллистической ракеты M51 и была принята на вооружение в октябре 2025 года. Она превосходит предшественниц по дальности, точности и способности преодолевать противоракетную оборону, и постепенно заменяет ими прежние версии на четырех подлодках типа Triomphant.

Нынешний пуск вписывается в концепцию передового ядерного сдерживания, с которой Макрон выступил в марте. Она предусматривает более тесные консультации с европейскими партнерами, их участие в учениях и возможность временного развертывания французской стратегической авиации на территории союзников.

В сентябре к инициативе присоединилась Финляндия, отменившая незадолго до этого действовавший почти 40 лет запрет на ввоз, транзит и хранение ядерного оружия. Замглавы МИД Александр Грушко назвал такое развитие событий однозначно негативным, подчеркнув, что Москва учтет новую реальность в военном планировании.