Правительство выделило 3 млрд рублей на дороги к российским курортам

Средства будут направлены на создание удобных подъездов к курортам Лаго-Наки, «Волшебный Байкал» и Завидово, передает ТАСС. «Перераспределим сегодня почти 3 млрд рублей», – заявил Мишустин.
По его словам, это решение позволит сохранить высокие темпы строительства инфраструктуры гостеприимства в регионах, включая возведение инженерных сетей и автомобильных дорог, связывающих туристические объекты.
Премьер-министр также отметил важность системного подхода, который охватывает различные секторы экономики и обширные территории, приведя в пример туристическую отрасль, где реализуются федеральные инициативы для создания круглогодичных курортов и новых точек притяжения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Владимир Путин похвалил темпы развития туризма в Тверской области.
В апреле в Российском союзе туриндустрии назвали средний возраст типичного российского туриста.
В марте «Школа муниципальных команд» представила проектные инициативы для развития регионов.