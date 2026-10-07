Правительство выделило 3 млрд рублей на дороги к российским курортам

Кабмин выделил 3 млрд рублей на дороги к Лаго-Наки, Байкалу и Завидову

Tекст: Тимур Шайдуллин

Средства будут направлены на создание удобных подъездов к курортам Лаго-Наки, «Волшебный Байкал» и Завидово, передает ТАСС. «Перераспределим сегодня почти 3 млрд рублей», – заявил Мишустин.

По его словам, это решение позволит сохранить высокие темпы строительства инфраструктуры гостеприимства в регионах, включая возведение инженерных сетей и автомобильных дорог, связывающих туристические объекты.

Премьер-министр также отметил важность системного подхода, который охватывает различные секторы экономики и обширные территории, приведя в пример туристическую отрасль, где реализуются федеральные инициативы для создания круглогодичных курортов и новых точек притяжения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Владимир Путин похвалил темпы развития туризма в Тверской области.

В апреле в Российском союзе туриндустрии назвали средний возраст типичного российского туриста.

В марте «Школа муниципальных команд» представила проектные инициативы для развития регионов.