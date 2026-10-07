Мишустин покормил лошадь и бычка на агропромышленной выставке в Москве

Мишустин угостил животных морковкой и молоком на выставке «Золотая осень»

Tекст: Валерия Городецкая

Главе правительства показали животных отечественных пород из племенных хозяйств России, в том числе лошадей, коров, быков, норок, соболей, индеек и перепелок, передает РИА «Новости».

Внимание Мишустина привлек конь бурятской породы, приспособленной к жизни в суровых климатических условиях. «Красавец», – похвалил животное премьер.

Вместе с главой Минсельхоза Оксаной Лут Мишустин угостил коня морковкой и сахаром. Также ему показали бычка-талисмана школьного лагеря по кличке Сырок, которого глава кабмина покормил молоком из бутылки.

Сопровождавший Мишустина вице-премьер Дмитрий Патрушев также угостил животных лакомством.

Выставка «Золотая осень» проводится ежегодно с 1999 года и приурочена ко Дню работника сельского хозяйства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Михаил Мишустин заявил о хорошей динамике работы аграриев Донбасса и Новороссии. Он отметил успехи в модернизации российской сельхозтехники.

Премьер-министр сообщил о росте сбора пшеницы и рапса в России.