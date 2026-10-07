Суд в Москве оштрафовал компанию Pinterest на 10 млн рублей

Tекст: Ольга Иванова

Американская платформа визуального поиска и фотохостинга Pinterest признана виновной в повторном неисполнении обязанностей иностранной компании, работающей в российском сегменте интернета, передает РИА «Новости».

«Постановлением мирового судьи Таганского судебного района города Москвы 7 октября 2026 года Пинтерест Инк. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 13.49 КоАП РФ, с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 10 млн рублей», – сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Иностранные компании, работающие в российском сегменте интернета, обязаны размещать на своих ресурсах электронную форму для обращений граждан и организаций, регистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, а также открывать филиал или учреждать российское юридическое лицо. Минимальный штраф за нарушение этих требований составляет 10 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду суд в Москве оштрафовал Telegram и Google за неудаление контента.

Инстанция также взыскала 14 млн рублей с платформы Twitch.

В прошлом году компанию Pinterest уже штрафовали в России за неисполнение требований Роскомнадзора.