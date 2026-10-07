Рособрнадзор заявил о построении единой системы оценки качества образования

Рособрнадзор: В России выстроена единая система оценки качества образования

Tекст: Елизавета Шишкова

Ведомство провело совещание со школами и организациями среднего профессионального образования. На встрече обсуждались вопросы проведения мероприятий по оценке качества образования в 2026/2027 учебном году, сообщается в официальном канале Рособрнадзора в Max.

«Единая система оценки качества образования в России выстроена, а ее данные активно используются для принятия управленческих решений», – заявили в Рособрнадзоре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о совершенствовании системы образования в России.

В понедельник президент Владимир Путин отметил роль современной школы в воспитании участников спецоперации на Украине.

Летом Рособрнадзор сообщил об отказе усложнять задания ЕГЭ.