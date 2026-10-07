Систему голосового управления группой дронов создали в России

Новое программное обеспечение позволяет автономно контролировать робототехнические комплексы, пишет ТАСС. Систему представили на полях Всероссийского дронконгресса – 2026.
«Это программное обеспечение, которое позволяет автономно управлять группами робототехнических комплексов как наземного, так и воздушного типа с помощью голоса или текста», – рассказал представитель компании-разработчика.
По его словам, основным сценарием применения является ввод соответствующих команд в специальное приложение. После этого система распознает текст или голос, проверяет команду и передает ее непосредственно на беспилотник.
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