Мишустин от имени правительства поздравил Путина с днем рождения

«Прежде чем мы начнем заседание правительства Российской Федерации, хочу от имени правительства поздравить Владимира Владимировича Путина с днем рождения, пожелать ему крепкого здоровья, реализации задуманных планов и задач... С днем рождения, уважаемый Владимир Владимирович!», – сказал Мишустин на заседании правительства, передает РИА «Новости».
Слова премьера участники заседания встретили аплодисментами.
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