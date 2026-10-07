Малийская компания заключила контракт на покупку «КамАЗов» на 51,5 млн долларов

Малийская SMTL-SA заключила контракт на покупку «КамАЗов» на 51,5 млн долларов

Tекст: Елизавета Шишкова

Церемония подписания контракта на сумму 51,5 млн долларов прошла в Бамако в присутствии государственных министров экономики и финансов, а также транспорта и инфраструктуры Мали, передает ТАСС со ссылкой на малийский телеканал Kati24.

Документ заключен в рамках межправительственного соглашения между Мали и Россией. Сделка призвана расширить транспортный и логистический потенциал африканской страны.

Помимо поставок техники, в столице Мали будут созданы мастерские по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей, а также мощности по сборке грузовиков. Стороны также запланировали поставки запасных частей, передачу технологий и подготовку малийских технических специалистов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце освобожденные в Мали россияне заявили о связи местных боевиков с Францией и Украиной.

Летом власти африканской республики сообщили о предложении Москвы заключить соглашение в сфере здравоохранения.