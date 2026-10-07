Алиханов озвучил планы по локализации сельхозтехники

Алиханов: Россия доведет уровень локализации сельхозтехники до 90% к 2030 году

Tекст: Ольга Иванова

«По локализации мы к 2030 году должны выйти на уровень 90%. Сейчас у нас охват российской техникой 55%, мы планируем выйти на 80% – задача непростая, но я думаю, что мы сможем ее достичь», – заявил Алиханов в рамках пленарного заседания на выставке «Золотая осень», передает РИА «Новости».

По словам министра, сейчас самые сильные позиции на рынке занимают российские и белорусские тракторы, зерноуборочные комбайны и кормоуборочная техника.

По итогам прошлого года доля новых российских и белорусских тракторов в парке превысила 13%, а новых комбайнов составила около 14,5%. В сегменте навесного и прицепного оборудования доля на рынке достигла 60%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Михаил Мишустин отметил успехи в модернизации российской сельхозтехники.

Глава кабмина вручил государственные награды работникам агропромышленного комплекса.

В августе разработчик электромобиля «Атом» рассказал об уровне локализации машины.