Сбивший подростка на самокате в Мытищах водитель отправлен под домашний арест

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Суд избрал П. меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, до 5 декабря 2026 года», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал судов региона.

Мужчине предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

В понедельник подмосковный главк МВД сообщил, что автомобиль Volkswagen сбил подростка, который переезжал дорогу на электросамокате по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник подросток, сбитый на самокате в Мытищах, умер в больнице.

Ранее в пятницу в Подмосковье после ДТП на самокате госпитализировали двух подростков. До этого в Новосибирске уже девочки-подростки на самокатах сбили женщину с ребенком.