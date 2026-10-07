Суд отложил рассмотрение кассации Euroclear по иску Сбербанка на 28 млрд рублей

Tекст: Елизавета Шишкова

Судебное заседание по кассационной жалобе Euroclear Bank на взыскание с него более 310,2 млн долларов, 5,1 млн фунтов стерлингов и 4,6 млн евро отложено на 18 ноября, передает РИА «Новости».

Бельгийский банк просит пересмотреть решения нижестоящих инстанций, которые удовлетворили иск Сбербанка о взыскании убытков в размере выплат дохода по заблокированным из-за санкций ценным бумагам российских компаний, а также упущенной выгоды.

Представители Euroclear просили отклонить иск, указывая, что истец получает причитающиеся средства по указу президента России, и удовлетворение требований приведет к необоснованному обогащению. В апелляционной инстанции Сбербанк отказался от части требований в связи с частичным погашением долга, после чего решение вступило в силу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце суд отложил рассмотрение кассации Euroclear по иску Сбербанка.

Летом бельгийский депозитарий оспорил взыскание около 26,8 млрд рублей.

В прошлом году суд удовлетворил иск Генпрокуратуры по изъятию украинского дочернего предприятия Сбербанка.