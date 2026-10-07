Скончался один из создателей Петербургского университета МВД Сальников

На 81-м году жизни скончался генерал-лейтенант милиции в отставке Сальников

Tекст: Тимур Шайдуллин

Скончался доктор юридических наук, профессор Военной ордена Жукова академии войск национальной гвардии, заслуженный деятель науки России Виктор Сальников, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу РГПУ им. А. И. Герцена.

«Ушел из жизни выдающийся ученый, педагог, государственный деятель, человек огромной эрудиции и душевной щедрости», – заявил ректор университета Сергей Тарасов. В вузе отметили, что профессор активно поддерживал образовательные инициативы.

Виктор Сальников родился в 1946 году в Саратовской области. В системе МВД он прошел путь от преподавателя до руководителя крупного ведомственного вуза. С 1998 по 2006 год он возглавлял Петербургский университет МВД России, став одним из создателей этого учебного заведения.

В 2007 году Сальников возглавил управление Минюста по Северо-Западному федеральному округу, позже работал профессором Военной ордена Жукова академии войск национальной гвардии, руководил подготовкой кандидатских диссертаций и входил в диссертационный совет. Кроме того, Сальников – автор и соавтор сотен научных и учебно-методических работ.

Сальников стал одним из основоположников научного направления, связанного с вопросами правовой культуры. За свои заслуги он был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и звания «Почетный сотрудник МВД России».

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