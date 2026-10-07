Названа сумма вменяемой гендиректору парка «Патриот» взятки

Гендиректора парка «Патриот» Васильева заподозрили во взятке на 18 млн рублей

Tекст: Елизавета Шишкова

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Собеседник агентства пояснил, что сумма в 18 млн рублей считается особо крупным размером.

Он добавил, что обвинение Васильеву пока не предъявлено, однако в ближайшее время суд должен избрать ему меру пресечения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду нового гендиректора парка «Патриот» доставили в суд по делу о взятке.

Во вторник суд арестовал заместителей главы парка «Патриот» Васильева. В тот же день Минобороны заявило о содействии следствию по делу парка «Патриот».