Названа сумма вменяемой гендиректору парка «Патриот» взятки

Дипломат пояснил, что разорвать торговые отношения с Россией Канада не может, но все активнее ратует за возможности конфискации активов. В частности, в мае законопроект S-214, касающийся суверенных активов, прошел рассмотрение в сенате и направлен в палату общин.
При этом в Канаде рассматривается инициатива C-219, допускающая возможность распоряжения активами подсанкционных лиц и передачи их в доход государства.
«Сложно сказать, что авторы подразумевают под «российскими активами» и где в Канаде они их хотят искать. В любом случае российская позиция в отношении таких покушений на собственность – в Канаде или где-либо еще – известна. Такие действия незаконны и вызовут незамедлительный ответ с нашей стороны», – заявил Степанов «Известиям».
Степанов призвал политиков в Оттаве в широком плане задуматься над правовыми, инвестиционными и репутационными последствиями для своей страны от подобного «нормотворчества».
Он упомянул ситуацию с самолетом Ан-124 компании «Волга – Днепр», который находится в Торонто с февраля 2022 года. Авиаперевозчик пытается вернуть судно законными путями, а в случае его конфискации Россия оставляет за собой право на ответные меры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России предупредил о выверенном ответе на возможную конфискацию замороженных резервов. Euroclear подал в суд кассационные жалобы по иску ЦБ России на 18,2 трлн рублей.
Активы России позволили G7 выдать Киеву кредиты почти на 50 млрд долларов.