Верховный суд сократил на месяц срок «авторитету» Марселю Махачкалинскому

Верховный суд сократил срок Марселю Махачкалинскому до 12 лет и 11 месяцев

Tекст: Ольга Иванова

Высшая судебная инстанция отказалась удовлетворить жалобы защиты об отмене приговора, но изменила его путем частичного сложения наказаний. В итоге окончательный срок лишения свободы составил 12 лет и 11 месяцев в исправительной колонии особого режима со штрафом в размере 1 млн рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

В ноябре 2025 года Свердловский областной суд признал Гасанова виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии, а также в угрозах и оскорблении сотрудника следственного изолятора. Изначально ему было назначено наказание в виде 13 лет колонии.

По данным следствия, осенью 2024 года фигурант стал «смотрящим» за Свердловской областью. В его задачи входил контроль за преступной кассой, разрешение конфликтов в криминальной среде и обеспечение деятельности местных группировок.

В региональном главке МВД отмечали, что ранее Гасанов уже привлекался к уголовной ответственности за разбой и незаконный оборот оружия. Позже, находясь под стражей, он попытался продемонстрировать свое превосходство, начав оскорблять и угрожать сотруднику СИЗО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце силовики задержали криминального авторитета Владимира Татаренкова за убийства в 1990-е годы.

Верховный суд разъяснил критерии лидерства в преступной иерархии.

В прошлом году во ФСИН опровергли сообщения об отравлении «авторитета» Махачкалинского в СИЗО.