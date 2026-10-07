Лавров: В Европе спустя рукава относятся к возрождению нацизма

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Европе сейчас явно относятся к возрождению нацизма спустя рукава, заявил глава российского внешнеполитического ведомства на пресс-конференции по итогам заседания СМИД государств-членов СНГ, передает РИА «Новости».

«У нас единая позиция о необходимости сохранения исторической памяти, особенно в условиях, когда в Европе сейчас явно спустя рукава относятся к возрождению нацизма, практикуемом в целом ряде стран при попустительстве их правящих кругов», – сказал Лавров.

СМИД СНГ проходит в Авазе, расположенной в районе города Туркменбаши в Туркменистане.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Лавров прибыл в Туркмению на Совет министров иностранных дел СНГ.

Ранее министр заявил о «метастазах нацизма» в Евросоюзе и НАТО. Он указал, что игнорирование Западом украинского нацизма ставит под удар основы ООН.