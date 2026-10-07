Мишустин рассказал о своем первом заработке на стройке

Tекст: Ольга Иванова

Своими воспоминаниями глава правительства поделился во время посещения выставки «Золотая осень-2026», передает РИА «Новости». «Самые первые – 20 рублей были, каменщиком работал после 9-го класса. На стройке», – ответил Мишустин на вопрос участника выставки.

Он уточнил, что свою первую зарплату получил на военной кафедре Московского станкоинструментального института, где совмещал работу с учебой на вечернем отделении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Мишустин заявил о хорошей динамике работы аграриев Донбасса и Новороссии.

Глава правительства отметил успехи в модернизации российской сельхозтехники.

Председатель правительства сообщил о росте сбора пшеницы и рапса в России.