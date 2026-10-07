Глава Минсельхоза рассказала об обработке полей беспилотниками

Лут: Аграрии обработали более 1 млн га полей с помощью беспилотников

Tекст: Дарья Григоренко

«Потому что сейчас в этом году мы ожидали, что будет миллион, получается больше миллиона гектаров, которые мы смогли обработать с помощью беспилотников», – заявила Лут на пленарной сессии выставки «Золотая осень», передает РИА «Новости».

По ее словам, количество техники с автопилотом увеличивается на 24 тыс. единиц ежегодно. Лут отметила, что парк такой техники постоянно пополняется, а отечественные предприятия продолжают ее выпуск.

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