МВД: Охотник под свердловским Ивделем застрелил громившего машины медведя

Tекст: Ольга Иванова

«Вышел на след и таким образом урегулировал обстановку в районе карьера по добыче золота и руды местный охотник по соответствующей лицензии», – заявил Горелых, передает РИА «Новости».

Он добавил, что накануне в микрорайоне Ивдель-3 на территории лесозавода был убит еще один медведь. «Этот незваный гость накануне забрался через забор дачного поселка, сломал сарай, убил, утащил и зарыл большую свинью», – рассказал начальник пресс-службы.

По его словам, медведи продолжают выходить к людям, уже появилась информация о других медведях в данном муниципалитете. В этом году в Ивдельском городском округе визиты медведей к людям участились, а охотники получили разрешение на отстрел отдельных особей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник охотники ликвидировали убивших людей в Иркутской области медведей.

В субботу медведь напал на грузовик на границе Свердловской области и ХМАО.

В прошлом месяце охотники застрелили растерзавшего московского тренера в Туве медведя.