Охотник под свердловским Ивделем застрелил громившего машины медведя

«Вышел на след и таким образом урегулировал обстановку в районе карьера по добыче золота и руды местный охотник по соответствующей лицензии», – заявил Горелых, передает РИА «Новости».
Он добавил, что накануне в микрорайоне Ивдель-3 на территории лесозавода был убит еще один медведь. «Этот незваный гость накануне забрался через забор дачного поселка, сломал сарай, убил, утащил и зарыл большую свинью», – рассказал начальник пресс-службы.
По его словам, медведи продолжают выходить к людям, уже появилась информация о других медведях в данном муниципалитете. В этом году в Ивдельском городском округе визиты медведей к людям участились, а охотники получили разрешение на отстрел отдельных особей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник охотники ликвидировали убивших людей в Иркутской области медведей.
В субботу медведь напал на грузовик на границе Свердловской области и ХМАО.
В прошлом месяце охотники застрелили растерзавшего московского тренера в Туве медведя.