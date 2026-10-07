Таджикистан получил от России более 840 тыс. учебников русского языка

Россия передала Таджикистану 842 тыс. учебников русского языка

Tекст: Тимур Шайдуллин

Таджикистан получил от России 842,4 тыс. учебников русского языка для учащихся пятых и шестых классов общеобразовательных учреждений, передает РИА «Новости» со ссылкой на таджикское государственное агентство Ховар.

Отмечается, что из общего количества 682,4 тыс. учебников напечатаны в России, а 16 тыс. – в Таджикистане. Сейчас учебники уже начали распределять по образовательным учреждениям республики.

Русский язык входит в число обязательных предметов в школах Таджикистана. Передача книг является важной частью стратегического партнерства в сфере науки и образования, которая создает новые возможности для повышения качества преподавания предмета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник лидеры двух стран Владимир Путин и Эмомали Рахмон договорились развивать партнерство России и Таджикистана.

Российский лидер поздравил Рахмона с днем рождения. В сентябре главы двух стран встретились в Бишкеке.



