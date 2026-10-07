РЖД анонсировали запуск спутниковой связи и 5G на ВСМ Москва – Петербург

Замглавы РЖД Чаркин анонсировал запуск спутниковой связи и 5G на ВСМ

Tекст: Елизавета Шишкова

Новые технологии связи обеспечат работу производственных процессов и комфорт путешественников на магистрали, передает РИА «Новости». «Здесь мы говорим про технологическую связь, которая позволяет управлять производственными процессами, и в рамках технологической связи мы тестируем и апробируем технологии LTE, целимся в 5G, когда будет готово, соответственно, стандарты и оборудование», – заявил Чаркин на форуме «Цифровые решения».

Он подчеркнул важность обеспечения качественной связью самих пассажиров. Высокие скорости накладывают серьезные ограничения на традиционные методы, поэтому компания работает с операторами LTE, но базовой технологией видит спутниковую связь, уточнил замгендиректора, напомнив о проекте с компанией «Бюро 1440».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в России началось тестирование спутниковой связи в поездах.

В марте власти анонсировали удлинение поездов на ВСМ Москва – Петербург.

В прошлом году президент Владимир Путин рассказал о ходе работ по строительству магистрали.