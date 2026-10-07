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    7 октября 2026, 16:02 • Новости дня

    Профсоюзы Испании назначили всеобщую забастовку из-за жилищного кризиса

    Крупнейшие профсоюзы Испании решили провести всеобщую забастовку 11 ноября

    Профсоюзы Испании назначили всеобщую забастовку из-за жилищного кризиса
    @ REUTERS/Nacho Doce REFILE

    Tекст: Дарья Григоренко

    Представители профсоюза арендаторов жилья сообщили, что 11 ноября в Испании пройдет первая за 14 лет всеобщая забастовка на фоне жилищного кризиса.

    В Испании 11 ноября состоится 24-часовая всеобщая забастовка, организованная на фоне острого жилищного кризиса, передает РИА «Новости». «Крупнейшие профсоюзы страны CCOO и UGT, а также основные представители нашего палаточного лагеря договорились провести забастовку 11 ноября», – заявили в профсоюзе арендаторов.

    Массовые протесты начались в Мадриде после выселения 87-летней Марикармен Абаскаль, после чего активисты разбили палаточный лагерь на площади Пуэрта-дель-Соль. В прошлую пятницу конгресс Испании отклонил два правительственных жилищных декрета.

    Это станет первой всеобщей забастовкой с ноября 2012 года. На фоне отклонения инициатив премьер-министр Педро Санчес объявил о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 29 ноября, чтобы получить поддержку для реформ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти Испании распустили парламент. В понедельник премьер-министр страны назначил внеочередные всеобщие выборы.

    В субботу жилищный кризис спровоцировал многотысячные протесты в испанских городах.

    7 октября 2026, 03:23 • Новости дня
    Латвия заявила о попытке прорыва границы с Белоруссией

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МВД Латвии Янис Домбрава написал в соцсети пост о том, что 20 нелегалов, в сопровождении вооруженных людей в масках, едва не прорвались через госграницу со стороны Белоруссии.

    Вооружённые сопровождающие нелегальных иммигрантов угрожали нашим военнослужащим, которые персекли попытку 20 нелегальных иммигрантов незаконно пересечь нашу границу, но в отличие от многих предыдущих случаев провокация была особенно демонстративной и агрессивной, сообщил Домбрава в соцсети Х.

    «Сопровождающие нелегальных мигрантов, которые находились на стороне Беларуси, были вооружены, выражали угрозы военнослужащим Национальных вооруженных сил Латвии (NBS), а также активно подстрекали и гнали группу мигрантов в сторону Латвии», – сказано в посте.

    Министр добавил, что через несколько часов после этого люди в масках проникли на территорию Латвии, повредили распределительный шкаф и украли камеры до того, как прибыл наряд пограничников. После этого вооруженные лица вернулись на территорию Белоруссии.

    Свой пост Домбрава завершил выпадом в адрес Белоруссии, указав на то, что «такие случаи могут привести к более серьёзным последствиям для самой Беларуси».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД Латвии заявило, что пресекло 12 тыс. попыток нелегалов пересечь границу с Белоруссией. Власти Латвии обвинили Россию и Белоруссию в организации незаконного транзита мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки.

    В марте пограничники задержали 34 мигранта на границе Литвы и Белоруссии.

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    7 октября 2026, 15:45 • Новости дня
    Литва ограничила получение временной защиты военнообязанным гражданам Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Литвы приняли резолюцию, которая ограничивает получение временной защиты для военнообязанных граждан Украины, не прошедших службу, сообщает телерадиокомпания LRT.

    Военнообязанные граждане Украины, не отслужившие в армии, больше не смогут въехать в Литву в качестве беженцев и претендовать на временную правовую защиту, передает РИА «Новости».

    «Принятая резолюция также устанавливает новое условие для некоторых лиц, подающих заявления на временную защиту. Если лицо подлежит военной службе на Украине, оно должно будет предоставить доказательство ее прохождения», – отмечается в сообщении LRT.

    По данным МВД Литвы, подтвердить прохождение военной службы можно выездным штампом в паспорте, законно пересекая границу при выезде, или официальным документом об освобождении от службы.

    Временные виды на жительство на основании защиты будут выдаваться властями Литвы до 4 марта 2028 года. В настоящее время в республике ежедневно регистрируется 30–40 новых заявлений от беженцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Польше заявили о массовом отъезде украинских беженцев.

    Летом украинские беженцы украли мебель и унитаз из квартиры в Германии.

    В том же месяце власти ирландского города объявили украинским беженцам о выселении.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум, информационную войну.

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    6 октября 2026, 21:19 • Новости дня
    Ураган обрушил стоимость электроэнергии в Финляндии до нуля

    Оптовые цены на электричество в Финляндии упали почти до нуля из-за урагана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мощный ураган в Финляндии привел к перенасыщению рынка электроэнергии, обрушив ее оптовую стоимость до 82 евроцентов за МВт-ч.

    Ураган в Финляндии вызвал резкое удешевление электричества, уронив его оптовую стоимость практически до нуля, передает «Газета.Ru» со ссылкой на статистику энергетической биржи Nord Pool.

    Экстремальные потоки воздуха заставили ветряные генераторы работать на предельной мощности. Это моментально перенасытило рынок, и выработка энергии достигла в Финляндии пиковых значений. В результате тарифы снизились до 82 евроцентов за МВт-ч, тогда как в сентябре этот объем стоил около 57 евро.

    Энергетический профицит затронул и соседние прибалтийские страны, импортирующие ресурс из Финляндии. Для закупщиков из Эстонии среднесуточные оптовые расценки снизились до 1,97 евро.

    В прошлом году оператор Fingrid предупреждал о риске нехватки энергии в Финляндии из-за аварии на кабеле EstLink 2.

    В 2024 году цены на электроэнергию в Литве вырастали из-за обрыва этой линии.

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    6 октября 2026, 21:15 • Новости дня
    Чешское телевидение отказалось от участия в «Евровидении-2027»

    Чешское ТВ отказалось от участия в «Евровидении-2027» из-за сокращения бюджета

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Чешское телевидение (ЧТВ) из-за бюджетных ограничений не примет участия в музыкальном конкурсе «Евровидение-2027», который пройдет в болгарском Бургасе.

    Чешское телевидение не поедет на музыкальный конкурс «Евровидение» в 2027 году из-за ограничений в бюджете, пишет РИА «Новости». «Причина – текущие корректировки бюджета телеканала. При этом ЧТВ не исключает возможность возвращения к конкурсу в последующие годы», – говорится в сообщении телеканала.

    Сейчас бюджет ЧТВ формируется за счет ежемесячных взносов населения и компаний в размере 150 крон (около семи долларов). Правительство премьера Андрея Бабиша намерено отменить эти взносы и перевести телеканал на госфинансирование с сокращением бюджета. Оппозиция увидела в этом стремление взять ЧТВ под контроль и провела протесты, однако кабмин страны показал, что не намерен отступать.

    Ранее стало известно, что Ирландия будет бойкотировать «Евровидение-2027» из-за присутствия на нем израильских музыкантов на фоне конфликта в секторе Газа.

    В августе Нидерланды также официально отказались от участия в «Евровидении-2027» из-за Израиля.

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    7 октября 2026, 15:53 • Новости дня
    Минфин Финляндии предложил повысить пенсионный возраст и урезать соцпособия

    Yle: В Финляндии запланировали масштабное урезание социальных пособий

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство финансов Финляндии подготовило проект масштабной реформы социального обеспечения, которая предусматривает сокращение государственных услуг и увеличение возраста выхода на пенсию.

    Финское ведомство разработало план урезания пособий и повышения пенсионного возраста до 70 лет для остановки роста государственного долга и снижения его отношения к валовому внутреннему продукту, передает ТАСС со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

    Реформа, по оценке министерства, позволит сохранить основы социального государства и улучшит баланс бюджета на сумму от восьми до 11 млрд евро. Проект предусматривает сокращение расходов, повышение налогов и структурные преобразования, стимулирующие экономический рост. Основную часть мер предложено принять в начале срока полномочий следующего правительства страны.

    Наибольшие возможности для экономии выявлены в здравоохранении, социальной сфере и образовании. Пересмотр перечня оплачиваемых государством услуг сэкономит сотни миллионов евро, а повышение пенсионного возраста до 70 лет увеличит число работающих граждан на 50-120 тыс. человек. Отмена пособия по уходу за ребенком или сокращение срока его выплаты добавит еще около 10 тыс. работающих лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Финляндия пожертвовала здравоохранением ради милитаризации.

    Экономика восточной части страны рухнула без туристов из России. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о крахе финской экономики.

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    7 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 890 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе в среду превысили 893 доллара за тысячу кубометров, ускорив рост до 1,5%.

    Стоимость ноябрьских фьючерсов по индексу TTF на открытии торгов составляла 886 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

    К 14:00 мск показатель вырос на 1,5% от расчетной цены предыдущего торгового дня, достигнув 893,3 доллара за тысячу кубометров.

    В сентябре средняя заполненность подземных хранилищ газа в Евросоюзе превысила 71,5%, однако оставалась на самом низком уровне за историю наблюдений с 2011 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду биржевые цены на газ в Европе приблизились к 900 долларам.

    Во вторник стоимость топлива составляла 880 долларов за тысячу кубометров.

    В понедельник цена выросла до 875 долларов.

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    7 октября 2026, 17:13 • Новости дня
    Фицо предрек Европе сложную зиму из-за дефицита нефти

    Премьер Словакии Фицо: Европу ждет сложная зима из-за проблем с нефтью

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил о серьезных проблемах с нефтью и горюче-смазочными материалами в Европе, предрекая региону трудную осень и зиму.

    Европейские страны столкнулись с дефицитом энергоресурсов, предстоящие осень и зима станут для региона крайне сложным периодом, передает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию словацкого телеканала ТА3.

    «Тот, кто видел фильм «Аполлон-13», знает знаменитое выражение: «Хьюстон, у нас проблемы». У Европы серьезные проблемы с нефтью и горюче-смазочными материалами. Вчерашний саммит в видеоформате, на котором я был, дал понять, что осень и зима будут очень-очень сложными», – заявил Фицо.

    На ситуацию негативно влияет конфликт США и Ирана, а также постепенное снижение мощностей нефтеперерабатывающих заводов в некоторых странах. Политик подчеркнул, что эти факторы создают значительное давление на рост цен на энергоносители.

    Глава правительства добавил, что решение проблем мирового масштаба нельзя оставлять на откуп отдельным государствам. Он выразил надежду, что ответы на вопросы о ситуации с нефтью будут найдены на саммите Европейского союза на следующей неделе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Еврокомиссия отсрочила введение новых требований к импорту нефти и газа.

    В понедельник Словакия выделила 250 млн евро для компенсации роста цен на энергоносители.

    Европейские страны ускорили закачку газа в подземные хранилища к зиме.

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    7 октября 2026, 16:23 • Новости дня
    Лавров: В Европе спустя рукава относятся к возрождению нацизма

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что европейские страны закрывают глаза на возрождение нацизма.

    В Европе сейчас явно относятся к возрождению нацизма спустя рукава, заявил глава российского внешнеполитического ведомства на пресс-конференции по итогам заседания СМИД государств-членов СНГ, передает РИА «Новости».

    «У нас единая позиция о необходимости сохранения исторической памяти, особенно в условиях, когда в Европе сейчас явно спустя рукава относятся к возрождению нацизма, практикуемом в целом ряде стран при попустительстве их правящих кругов», – сказал Лавров.

    СМИД СНГ проходит в Авазе, расположенной в районе города Туркменбаши в Туркменистане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Лавров прибыл в Туркмению на Совет министров иностранных дел СНГ.

    Ранее министр заявил о «метастазах нацизма» в Евросоюзе и НАТО. Он указал, что игнорирование Западом украинского нацизма ставит под удар основы ООН.

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    7 октября 2026, 12:02 • Новости дня
    Рубио призвал Европу взять на себя большую долю расходов на оборону

    Рубио: Европа должна взять на себя большую долю расходов на оборону

    Tекст: Дарья Григоренко

    Страны Европы должны взять на себя большую долю расходов на оборону своего континента, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Страны Европы должны взять на себя большую долю бремени по защите своего континента», – заявил Рубио на совместной пресс-конференции с главой МИД Греции Йоргосом Герапетритисом по итогам встречи в Афинах, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Соединенные Штаты намерены наращивать поставки сжиженного природного газа (СПГ) и развивать энергетическую инфраструктуру совместно с Грецией.

    «Мы намерены увеличить импорт СПГ из США и построить новые газовые и электрические соединения, которые укрепят региональную энергетическую безопасность и нашу двустороннюю энергетическую инфраструктуру», – сказал госсекретарь США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Рубио призвал европейские страны НАТО самостоятельно обеспечивать оборону.

    В мае он заявил, что пересмотр размещения войск США в Европе не является мерой наказания.

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    7 октября 2026, 08:45 • Новости дня
    МИД назвал зеленую повестку в Евросоюзе культом

    МИД: Евросоюз превратил зеленую повестку в культ из-за катаклизмов

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпредставитель главы МИД России по вопросам климата Сергей Кононученко заявил, что Евросоюз превратил зеленую повестку в культ и отказывается признавать свои просчеты в этой сфере.

    По словам Кононученко, природные катаклизмы на территории Европы лишь усиливают европейский климатический алармизм. «В ЕС возвели зеленую повестку в культ и отказываться или признавать, что в чем-то они промахнулись, не намерены», – сообщил Кононученко.

    Дипломат подчеркнул, что участившиеся чрезвычайные происшествия приводят к росту климатического экстремизма в объединении, передает РИА «Новости».

    Минувшим летом страны Европы столкнулись с интенсивной волной жары. Наиболее сложная обстановка с засухой и повышенной пожарной опасностью наблюдалась в Испании, Португалии, Франции, Италии и Греции.

    Ущерб европейских государств от лесных пожаров и аномально высоких температур в 2026 году превысил 3 млрд евро. По оценке издания FT, только за первые два месяца пожароопасного сезона на континенте сгорело почти 500 тыс. гектаров леса.

    Ранее глава Еврокомиссии назвала число жертв аномальной жары в Европе.

    Летом европейские фермеры начали расходовать зимние запасы кормов.

    В августе аномальная жара в Европе спровоцировала резкий рост цен на продукты.

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    7 октября 2026, 18:15 • Новости дня
    Пропавшую десятилетия назад папскую буллу XVI века обнаружили в Испании

    МВД Испании: Испанские правоохранители нашли пропавшую папскую буллу XVI века

    Tекст: Денис Тельманов

    В испанской провинции Севилья правоохранители обнаружили папскую буллу XVI века, которая считалась пропавшей на протяжении нескольких десятилетий, сообщило МВД страны.

    Гражданская гвардия Испании нашла в муниципалитете Эль-Висо-дель-Алькор оригинальную папскую буллу XVI века, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

    Документ был издан во время понтификата папы Пия V. Он предназначался местному приходу Санта-Мария-дель-Алькор и связан с Фернандо Ариасом де Сааведрой, седьмым сеньором Эль-Висо, который в 1571 году участвовал в битве при Лепанто.

    Гражданская гвардия начала поиски документа в октябре 2024 года, так как его местонахождение десятилетиями оставалось неизвестным. В сентябре текущего года местный житель добровольно передал сложенный пергамент, который он хранил дома с целью сберечь. После этого документ передали в Исторический архив провинции Севилья.

    Ранее археологи нашли в Ленинградской области средневековый серебряный клад.

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    7 октября 2026, 09:21 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе приблизились к 900 долларам

    Биржевые цены на газ в Европе выросли почти до 900 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    В среду утром биржевые цены на газ в Европе выросли на 1%, почти достигнув отметки в 890 долларов за тысячу кубометров.

    Ноябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на отметке 886 долларов, увеличившись на 0,7%. Позже показатель достиг 889,7 доллара, что на 1,1% выше расчетной цены предыдущего дня, пишет РИА «Новости».

    Средние биржевые цены на газ в Европе по итогам сентября выросли на 20%, достигнув 897 долларов за тысячу кубометров.

    По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, средняя заполненность подземных хранилищ газа в Евросоюзе по итогам сентября превысила 71,5%, но осталась на самом низком уровне за всю историю наблюдений с 2011 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник биржевые цены на газ в Европе приблизились к 900 долларам.

    В тот же день был подсчитан срок исчерпания запасов газа в Европе.

    В понедельник биржевая цена газа в Европе выросла до 875 долларов.

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    7 октября 2026, 18:55 • Новости дня
    Премьер Чехии созвал экстренное заседание правительства из-за засухи

    Премьер Чехии Бабиш созвал экстренное заседание кабмина из-за засухи

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш принял решение созвать экстренное заседание правительства и профильных экспертов из-за усиливающейся в стране рекордной засухи.

    Бабиш созывает экстренное заседание правительства в связи с засухой. Дело в том, что на юге Чехии впервые в истории практически полностью высохло ранее полноводное водохранилище Гусинец, передает ТАСС со ссылкой на агентство CTK.

    Ранее Бабиш объявил о создании национальной коалиции по борьбе с засухой, которая призвана объединить усилия кабмина и профильных специалистов.

    Причиной создания нового формата стала аномальная затяжная жара в стране, в результате которой уровень воды в чешских реках и водоемах упал до критического и исторического минимума. Ожидается, что на экстренной встрече правительство обсудит текущие меры и способы сохранения запасов воды в резервуарах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце издание Politico сообщило о срыве ядерного ренессанса в Европе из-за глобального потепления.

    Летом засуха нанесла многомиллионный ущерб европейской рыбной отрасли.

    ООН забила тревогу из-за массовой гибели лесов в Европе.

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    7 октября 2026, 10:58 • Новости дня
    США усилили безопасность военных баз в Европе из-за иранской угрозы

    ABC: США усилили охрану европейских военных баз из-за угрозы атаки Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Соединенные Штаты усилили меры безопасности на военных объектах в Европе после вывода бомбардировщиков B-1 с британской базы из-за угрозы атаки иранских беспилотников.

    Вашингтон принял решение усилить защиту военных баз в Европе на фоне передислокации американской авиации из Британии, передает ABC.

    Представитель Европейского командования ВС США сообщил телеканалу, что Госдеп продолжит оценивать уровень опасности для объектов и принимать меры по их защите, отмечает РИА «Новости».

    Ранее о перемещении бомбардировщиков из-за возможной атаки по приказу иранского Корпуса стражей исламской революции сообщила газета The Wall Street Journal.

    В конце сентября британская полиция зафиксировала крупный инцидент возле авиабазы ВВС Фэрфорд. Правоохранители задержали пятерых граждан Британии и мужчину с двойным ирано-британским гражданством по подозрению в причастности к террористической деятельности, позже британцев отпустили под залог. Фэрфорд является единственной в Европе базой для американских стратегических бомбардировщиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник США вывели бомбардировщики из Британии из-за угрозы атаки Ирана.

    На прошлой неделе Тегеран отверг причастность к инциденту на этой военной базе.

    В прошлом месяце возле используемой американскими военными авиабазы Фэрфорд ввели режим чрезвычайной ситуации.

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    7 октября 2026, 18:43 • Новости дня
    Европейские физики разработали первые автономные ядерные часы

    Венский технический университет сообщил о создании автономных ядерных часов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Австрийские, немецкие и чешские исследователи разработали первые в мире автономные ядерные часы на базе изотопа тория-229, которые отличаются высокой стойкостью к помехам.

    Физики создали атомные часы, способные работать в полностью автономном режиме, без внешней стабилизации. Устройство на базе ядер атомов тория-229 обладает высокой стойкостью к электромагнитным помехам, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Венского технического университета.

    «Благодаря использованию ядер, а не всего атома в работе часов в теории мы можем достичь значительно более высокой точности замеров, чем у уже существующих атомных часов. Два года назад мы впервые научились управлять переходами ядра атома тория-229, однако для достижения рекордно точных замеров времени нам нужно было понять, как заставить часы стабилизировать самих себя», – заявил профессор университета Торстен Шумм.

    Достичь полностью автономной работы удалось благодаря созданию компактного твердотельного лазера, который постоянно вырабатывает вспышки стабильного излучения. Физики смогли отслеживать перемены в мощности лазерного излучения после его взаимодействия с ядрами тория-229, а не световые вспышки.

    Погрешность работы новых часов составляет примерно 10 в минус 15 степени, что эквивалентно отставанию на одну секунду раз в 30 млн лет. В дальнейшем ученые планируют повысить точность устройства и использовать его для поисков темной материи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте технические сбои атомных часов на спутниках поставили под угрозу оборону Индии.

    Китай создал сверхточные атомные часы для военных целей.

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