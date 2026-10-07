Врач британской королевской семьи найдена мертвой в своем доме

Более 160 сотрудников американской компании Apache, работающих на месторождениях Северного моря, объявили забастовку, передает РИА «Новости». Причиной протеста стала неудовлетворительная заработная плата.
Ранее руководство Apache предложило повысить оклады на 4%, но профсоюз отклонил инициативу, отметив, что это не компенсирует инфляцию.
«Предстоящая забастовка более 160 сотрудников нефтяной компании Apache может серьезно нарушить поставки топлива в Великобританию. Работники Apache решительно поддержали забастовку, отвергнув предложение, которое фактически означает снижение заработной платы для многих сотрудников», – заявили в профсоюзе.
Точная дата протеста пока не определена, но ожидается, что он начнется в октябре. Стачка затронет семь объектов на месторождениях Forties и Beryl.
Остановка оборудования грозит падением давления в трубах и сбоями в трубопроводной системе Forties, обеспечивающей транспортировку 29% нефти и 30% газа в Британии.
В понедельник к забастовке присоединились сотрудники инженерной компании Wood Group. Протест намечен на 6-7 октября и охватит пять платформ в Северном море.
Ситуация усугубляется рекордным ростом цен на топливо в Британии: дизель подорожал до двух фунтов за литр, а бензин – до 1,73 фунта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября средняя стоимость дизельного топлива в Британии достигла исторического рекорда. Удорожание автомобильного горючего спровоцировало рост инфляции в стране до 3,1%.
Из-за экстремально высоких цен на энергоносители химическая корпорация Ineos приостановила работу трех своих заводов в Англии.