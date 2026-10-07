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    7 октября 2026, 15:56 • Новости дня

    Корабль Crew Dragon с российским космонавтом отстыковался от МКС

    Корабль Crew Dragon с космонавтом Федяевым успешно отстыковался от МКС

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-12, включая российского космонавта Андрея Федяева, успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС).

    Корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-12, в состав которого входит космонавт Роскосмоса Андрей Федяев, успешно отстыковался от Международной космической станции, передает ТАСС.

    Отстыковка произошла в 15:05 мск, трансляция велась на YouTube-канале Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). Путь до Земли займет более суток, ожидается, что корабль приводнится у побережья Калифорнии около 18:34 мск.

    Экипаж Crew-12 находился на МКС с середины февраля. Вместе с Федяевым в состав миссии входят астронавты НАСА Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства Софи Адено. Ранее, 4 октября, Меир передала командование МКС российскому космонавту Петру Дуброву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье НАСА перенесла отстыковку Crew Dragon с космонавтом Федяевым от МКС.

    В пятницу Crew Dragon с космонавтом Тетерятниковым пристыковался к МКС.

    В четверг российский космонавт Тетерятников отправился к МКС на Crew Dragon.

    6 октября 2026, 14:47 • Новости дня
    Австралийский фермер призвал Маска и НАСА забрать мусор с пастбища

    Австралиец нашел обгоревший космический мусор на пастбище

    Tекст: Мария Иванова

    В Австралии фермер обнаружил на своем пастбище крупный обгоревший объект и призвал предпринимателя Илона Маска или НАСА забрать «космический мусор».

    Мужчина опубликовал в соцсети видео, на котором запечатлен крупный изогнутый фрагмент с почерневшей поверхностью и металлическими креплениями. В подписи он назвал находку космическим мусором и призвал: «Илон или НАСА, придите и заберите свой мусор!» Среди хэштегов к публикации указан город Джиндабайн в штате Новый Южный Уэльс, передает РИА «Новости».

    Автор не уточнил, когда объект оказался на пастбище или когда он был обнаружен, а также когда именно была сделана видеозапись.

    В 2022 году в районе Сноуи-Маунтинс на юге Нового Южного Уэльса уже находили несколько крупных фрагментов космического мусора. Обломки были обнаружены на фермах вблизи Далгети и Джиндабайна, позднее еще один фрагмент нашли в районе Тумбарумбы.

    Австралийское космическое агентство позже подтвердило, что найденные тогда объекты относились к миссии компании SpaceX. Один из фрагментов корабля Dragon 2 впоследствии был передан для экспозиции Австралийскому центру космических открытий. Принадлежность объекта, показанного в новой публикации, официально не подтверждена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле жители Индонезии приняли космический мусор за боевую ракету.

    В феврале Ростех сообщил о запуске телескопа для отслеживания космического мусора.

    В 2025 году возвращение китайского модуля «Шэньчжоу-20» отложили из-за столкновения с космическим мусором.

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    6 октября 2026, 12:15 • Новости дня
    В России представили мини-терминал для спутниковой связи

    «Бюро 1440» представило концепт терминала спутниковой связи «1440.МИНИ»

    Tекст: Мария Иванова

    Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» представила концепт компактного абонентского терминала для низкоорбитальной спутниковой связи «1440.МИНИ».

    Устройство размером 30 на 30 см показали в рамках форума «Цифровые решения», передает ТАСС.

    «Ключевая особенность – малые габариты (300х300 мм) и небольшой вес, при которых терминал будет способен обеспечить сервис передачи данных на скорости порядка 100 Мбит/с», – сообщили в компании.

    Терминал разрабатывается как переносное средство связи для спасательных бригад, экипажей экстренных служб, геологических экспедиций и других сценариев.

    Также на форуме представили серийную модель терминала «1440.УЛЬТРА», способную обеспечить скорость передачи данных до 700 Мбит/с, и железнодорожный терминал «1440.ЗЕМЛЯ» для составов РЖД, рассчитанный на стабильную передачу данных при скорости до 400 км/ч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе ВСУ пожаловались на проблемы с дронами из-за блокировки Starlink.

    Командиры ВСУ лишались управления из-за уничтожения терминалов Starlink.

    В мае российские войска уничтожили десятки укрытий противника и терминалы Starlink.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум, информационную войну.

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    5 октября 2026, 12:08 • Новости дня
    В Еврокомиссии допустили создание европейской сети спутников-шпионов

    The Times: Евросоюз может развернуть в космосе сеть спутников-шпионов

    Tекст: Мария Иванова

    Комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил о возможности создания собственной сети спутников-шпионов, которой смогут пользоваться все страны Евросоюза.

    Евросоюз может развернуть в космосе собственную сеть разведывательных спутников, заявил комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс в интервью The Times.

    «Кубилюс предположил, что ЕС может развернуть свои собственные совместные спутники-шпионы», – отмечает издание.

    По словам Кубилюса, Евросоюзу целесообразно создать группировку спутников для обеспечения «лучшего покрытия», доступ к которой получат все страны-члены, указывает РИА «Новости».

    Газета напоминает, что Польша и Швеция недавно запустили проекты по созданию «мини-созвездий» разведывательных спутников. В ЕС идут дискуссии о том, должны ли разведданные оставаться у властей отдельных стран или их следует объединить на европейском уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Польша вывела на орбиту три разведывательных спутника.

    В прошлом месяце ЕС анонсировал поиск новых площадок для запуска космических аппаратов.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала усилить военное использование космоса.

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    7 октября 2026, 16:43 • Новости дня
    Марсоход Curiosity передал на Землю панораму марсианского утра

    НАСА: Марсоход Curiosity передал на Землю панораму марсианского утра

    Tекст: Денис Тельманов

    Находящийся на Красной планете марсоход Curiosity сделал детализированный панорамный снимок раннего марсианского утра, запечатлев скалы.

    Находящийся на Красной планете марсоход Curiosity сделал детализированный панорамный снимок раннего марсианского утра, запечатлев скалы, передает РИА «Новости» со ссылкой на НАСА.

    «На новой обнародованной панораме, снятой ровером Curiosity, самый детальный на сегодняшний день вид далеких обточенных ветром марсианских скал... Изображение было снято в 8.30 утра по местному марсианскому времени», – приводит агентство сообщение с сайта космического ведомства.

    Панорама была запечатлена 11 августа и состоит из шести фрагментов, совмещенных в одно полотно. На снимке хорошо видны разноудаленные от марсохода скалы, освещенные в разной степени. Уточняется, что кадр сделали без баланса белого, чтобы сохранить атмосферу раннего утра.

    Аппарат Curiosity прибыл на Марс в 2011 году. С того времени миссия марсохода неоднократно продлевалась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе китайские ученые выявили на Марсе следы воды, сохранявшейся 750 млн лет назад.

    В прошлом году исследователи НАСА заявили о возможных следах древней жизни на Красной планете.

    Американское космическое ведомство допустило наличие признаков древней жизни в марсианском камне.

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    7 октября 2026, 18:55 • Новости дня
    США списали последние спутники слежения за запуском советских ракет

    ExtremeTech: США вывели из эксплуатации последние спутники программы DSP

    США списали последние спутники слежения за запуском советских ракет
    @ IMAGO/piemags/Reuters

    Космические силы США завершили эксплуатацию двух последних спутников программы Defense Support Program (DSP), созданной для обнаружения пусков советских баллистических ракет. Система прослужила более полувека.

    В сентябре аппараты перевели на более высокую орбиту для подготовки к отключению, передает ExtremeTech. При этом ранее рассматривалась возможность продолжить их использование для наблюдения за природными катастрофами.

    Первый спутник DSP запустили в 1970 году, начав замену системы предупреждения о ракетном нападении MIDAS, разработанной в 1960-х. Запуски аппаратов DSP продолжались до 2007 года. Размещенные на геосинхронной орбите спутники с помощью инфракрасных датчиков фиксировали тепловые следы стартующих баллистических ракет.

    После окончания холодной войны систему переориентировали на обнаружение пусков из других стран. В частности, она отслеживала иракские ракеты «Скад». Кроме того, аппараты использовали для выявления признаков лесных пожаров и извержений вулканов.

    Командир подразделения Mission Delta 4 полковник Брэндон Дэвенпорт отметил, что группировка DSP была одной из основ американской системы раннего предупреждения. По его словам, она обеспечивала сдерживание во время холодной войны и помогала защищать американских военнослужащих начиная с войны в Персидском заливе.

    Задачи выведенных из эксплуатации аппаратов переходят к системе SBIRS. Она объединяет спутники на геосинхронных и высокоэллиптических орбитах, а также наземную инфраструктуру.

    В дальнейшем SBIRS планируют дополнить системой нового поколения NGG – геосинхронными спутниками инфракрасного наблюдения для предупреждения о ракетных пусках и их отслеживания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду РЖД анонсировали запуск спутниковой связи и 5G на высокоскоростной магистрали Москва – Петербург. Турция решила создать национальную систему спутниковой связи по образцу Starlink. Во вторник главнокомандующий ВСУ создал параллельное управление беспилотными системами.

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    5 октября 2026, 09:29 • Новости дня
    Новый газоанализатор на МКС взял под непрерывный контроль качество воздуха

    Роскосмос: На МКС доставили прибор для распознавания 35 микропримесей в воздухе

    Tекст: Мария Иванова

    Роскосмос сообщил о доставке на Международную космическую станцию прибора, способного непрерывно контролировать качество воздуха и автоматически распознавать 35 микропримесей.

    Грузовой корабль «Прогресс МС-35» доставил на МКС оборудование для эксперимента «Газоанализатор ФС», сообщил Роскосмос.

    Прибор осуществляет непрерывный мониторинг атмосферы станции, фиксируя как основные газы (кислород и водород), так и микропримеси, что позволяет своевременно выявлять превышение допустимых концентраций веществ.

    Работа газоанализатора основана на методе Фурье-спектроскопии. Устройство сканирует пробу воздуха и по уникальному спектру поглощения инфракрасного света определяет состав и количество присутствующих газов.

    Отмечается, что программное обеспечение прибора может автоматически распознать 35 микропримесей. При этом анализ интерферограммы, переданной на Землю, позволяет выявлять и другие составляющие атмосферы МКС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября ракета вывела на орбиту корабль «Прогресс МС-35» с грузом для МКС.

    В августе Роскосмос заявил, что модули будущей российской станции отделят при сведении МКС с орбиты.

    В июле Роскосмос и НАСА договорились продлить работу МКС.

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    6 октября 2026, 09:37 • Новости дня
    Ученые рассказали о возможном переломе в активности Солнца

    ИКИ РАН: Наблюдаемые на Солнце вспышки могут говорить о переломе в активности

    Tекст: Мария Иванова

    Текущий уровень вспышек на Солнце может свидетельствовать о давно ожидаемом переломе в солнечной активности после продолжительного спада, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    На Солнце наблюдается самый крупный за месяц всплеск активности. Звезда, чья активность около месяца находилась в подавленном состоянии, накануне вечером неожиданно начала производить серии вспышек, пишет Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Одна из них, уровня M1.0, произошедшая около 22:00 мск, стала самой крупной с 5 сентября. На поступающих из космоса фотографиях хорошо видны две крупные группы солнечных пятен, формирующихся в центре видимого диска. Именно связанная с ними энергия сейчас «сжигается» на Солнце.

    Хотя текущий уровень вспышек не представляет угроз, он может быть признаком давно ожидавшегося перелома в солнечной активности. Звезда с конца лета находилась в глубокой депрессии, что породило размышления о более быстром наступлении солнечного минимума (ожидался в 2029–2030 годах).

    Отмечается, что новые группы пятен растут с впечатляющей скоростью. Если рост продлится еще пару суток, к середине недели возможны вспышки высшего уровня X, что может привести к серьезному давлению на Землю. Оценить вероятность этого пока трудно, решающим станет сегодня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник на Солнце была зафиксирована вспышка предпоследнего класса мощности.

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    6 октября 2026, 12:32 • Новости дня
    Ученые сообщили о приближении к Земле двух крупных облаков плазмы

    В ИКИ РАН предупредили о движении к Земле двух облаков солнечной плазмы

    Tекст: Мария Иванова

    В результате недавних вспышек на Солнце в сторону Земли выброшены как минимум два крупных облака плазмы, направление их движения будет уточнено в ближайшие часы.

    Два облака солнечной плазмы движутся к планете после вспышек предпоследнего класса мощности М, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Telegram-канале.

    Всплеск солнечной активности, который начался вечером накануне, быстро усиливается. За последние три часа на Солнце произошли вспышки уровня M1.9 и M1.4, занявшие второе и третье места по силе среди событий осени 2026 года. Наиболее мощной остается вспышка M3.0 от 2 сентября.

    Космические телескопы зафиксировали выброс как минимум двух крупных облаков плазмы. В течение ближайших одного-двух часов ученые планируют уточнить направление их движения и оценить возможные риски для Земли.

    Несмотря на достижение самого сильного уровня активности за месяц, текущий уровень взрывов считается умеренным. Для достижения высшего класса мощности X сила вспышек должна возрасти примерно в пять раз, что может произойти уже сегодня, если выбросы энергии продолжатся в нынешнем темпе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ученые сообщили о возможном переломе в активности Солнца.

    В понедельник на звезде была зафиксирована вспышка предпоследнего класса мощности. В тот же день завершилась вторая осенняя магнитная буря на Земле.

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    7 октября 2026, 14:53 • Новости дня
    Российские космонавты пообещали съесть грейпфрут за здоровье Путина

    Экипаж МКС поздравил Путина с 74-летием

    Tекст: Ольга Иванова

    Космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и Сергей Тетерятников поздравили президента России Владимира Путина с 74-летием с борта Международной космической станции (МКС), они пообещали съесть грейпфрут за здоровье президента.

    Экипаж пообещал за ужином съесть грейпфрут за здоровье главы государства, передает ТАСС со ссылкой на Роскосмос.

    «Владимир Владимирович, мы желаем вам личного благополучия и реализации всех задуманных планов», – передала пожелания экипажа Анна Кикина. Она добавила, что космонавты «как и вы, за здоровье», поэтому на орбите съедят недавно доставленный им грейпфрут.

    Командир станции Петр Дубров отметил способность президента находить общий язык с представителями более 200 национальностей, проживающих в стране. Сергей Тетерятников поблагодарил государство за создание условий, позволяющих обычному парню со Ставрополья следовать своей мечте и отправиться за пределы Земли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил надежду на встречу главы государства с близкими в день рождения.

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев оценил вклад коллеги в партнерство двух стран.

    Президент Туркмении также поздравил Владимира Путина с праздником.

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    7 октября 2026, 06:36 • Новости дня
    Южная Корея запустила ракету «Нури» с 15 спутниками

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ракета-носитель «Нури» южнокорейской разработки стартовала с космодрома Наро, на ее борту 15 спутников, в том числе аппараты для наблюдения за полуостровом, сообщило Корейское аэрокосмическое управление (KASA).

    Запуск состоялся с космодрома Наро на юге страны в рамках выделенного стартового окна после подтверждения благоприятных погодных условий, передает ТАСС со ссылкой на KASA.

    На борту ракеты находятся 10 кубсатов и пять спутников Neonsat. Аппараты Neonsat весом менее 100 кг способны делать черно-белые снимки объектов размером 1 м и предназначены для наблюдения за Корейским полуостровом в целях национальной безопасности и реагирования на стихийные бедствия.

    Целевая орбита спутников располагается на высоте около 570 км. Ожидается, что вывод аппаратов на орбиту начнется через 13,5 минуты после старта. Оставшиеся пять аппаратов из группировки Neonsat планируется запустить в следующем году.

    В августе Южная Корея анонсировала пуск ракеты «Нури» с 15 спутниками в октябре.

    В июне SpaceX запустила секретные спутники для американской разведки.

    В мае Сеул запустил спутник на ракете SpaceX вместо «Союза».

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    7 октября 2026, 11:19 • Новости дня
    Южнокорейская ракета «Нури» не смогла вывести на орбиту один из 15 спутников

    Yonhap: Южнокорейская ракета «Нури» потеряла один из 15 спутников при запуске

    Tекст: Мария Иванова

    Запущенная с космодрома Наро южнокорейская ракета-носитель «Нури» из-за технического сбоя не смогла высвободить один из кубсатов попутной полезной нагрузки.

    В ходе дополнительных проверок выяснилось, что кубсат Persat-2, разработанный компанией Quaternion, так и не был выброшен ракетой, пишет Yonhap.

    Изначально Корейская аэрокосмическая администрация и Корейский институт аэрокосмических исследований сообщали об успешном отделении всех 15 аппаратов. Однако руководитель группы проекта по модернизации корейской космической ракеты-носителя Пак Чон Чхан пояснил, что крышка контейнера с аппаратом Persat-2 не открылась, отмечает РИА «Новости».

    Точная причина неисправности пока не установлена, для ее выяснения потребуются дополнительные проверки. При этом все пять спутников Neonsat, составлявших основную полезную нагрузку «Нури», были успешно выведены на заданную орбиту.

    Южная Корея осуществила старт данного носителя с 15 спутниками.

    В августе республика анонсировала проведение этого пуска.

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    7 октября 2026, 13:04 • Новости дня
    Ученые зафиксировали остановку роста активных областей на Солнце

    В ИКИ РАН сообщили об остановке роста активных областей на Солнце

    Tекст: Мария Иванова

    Рост активных областей на Солнце прекратился, что привело к резкому снижению мощности солнечных вспышек.

    На данный момент рост активных областей на Солнце остановился, что вызвало резкое снижение мощности наблюдаемых вспышек, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Отмечается, что если еще вчера предполагалась возможность вспышек X-класса, то сейчас активность снизилась до уровня «C». Возврата к прежнему состоянию пока не предвидится. Вращение Солнца также уводит активные центры от линии Солнце-Земля.

    При этом выброшенное Солнцем во вторник плазменное облако достигнет Земли в пятницу утром. Ожидается, что оно вызовет магнитные бури умеренного уровня G2, которые продлятся от 10 до 12 часов. Из-за утреннего времени прибытия плазмы вероятность наблюдения полярных сияний остается неопределенной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ученые рассказали о возможном переломе в активности Солнца.

    В понедельник на Солнце была зафиксирована вспышка предпоследнего класса мощности.

    В тот же день завершилась вторая осенняя магнитная буря.

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    7 октября 2026, 09:26 • Новости дня
    Синоптики предупредили о надвигающихся на Землю магнитных бурях

    Синоптик Леус: В пятницу Землю накроют магнитные бури слабого и среднего уровня

    Tекст: Мария Иванова

    В пятницу Землю накроют магнитные бури слабого и среднего уровня, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    «Магнитные бури слабого и среднего уровня накроют Землю в пятницу, в воскресенье геомагнитное поле планеты должно вернуться в спокойное состояние», – сообщил синоптик в своем Telegram-канале.

    По его словам, неделя началась с роста солнечной активности. На Солнце произошло несколько вспышек уровня М, две из которых выбросили по направлению к Земле облака плазмы крупного размера.

    Международные центры, проанализировав данные космических телескопов, пришли к выводу, что облака солнечного вещества достигнут Земли ранним утром пятницы. Возмущения геомагнитного поля продлятся около двух суток. 9 октября возможно формирование магнитных бурь уровней G1-G2. Вероятность такого развития событий составляет 80%.

    Возвращение геомагнитного поля в спокойное состояние ожидается в воскресенье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ученые сообщили о возможном переломе в активности Солнца.

    В понедельник на Солнце зафиксировали вспышку предпоследнего класса мощности. В тот же день завершилась вторая осенняя магнитная буря.

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    7 октября 2026, 10:26 • Новости дня
    Турция решила создать национальный аналог системы связи Starlink

    Sabah: Турция запустит первые спутники аналога Starlink в течение двух лет

    Tекст: Мария Иванова

    Генеральный директор компании турецкого военно-промышленного комплекса Aselsan Ахмет Акйол сообщил о планах создать низкоорбитальную космическую группировку Astralink в качестве альтернативы американской системе связи Starlink.

    Турция разрабатывает собственную низкоорбитальную спутниковую группировку для обеспечения устойчивой связью своей территории и дружественных стран, пишет газета Sabah.

    «Мы приступили к реализации этого проекта в конце прошлого года. У нас будет группировка из 198 низкоорбитальных спутников. Первый из них планируется запустить в течение двух лет. Система будет иметь собственную форму сигнала, чипы и подсистемы, разработанные отечественной экосистемой», – заявил Акйол.

    Аппараты Astralink создаются в рамках стратегии технологической независимости. Проектирование компонентной базы, программных алгоритмов и антенных приемников поручено инженерам компании Aselsan, отмечает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте армии мира ускорили создание аналогов Starlink из-за недоверия к владельцу сети Илону Маску.

    Германия решила создать подобную систему связи для нужд бундесвера.

    В январе Роскосмос сообщил о старте серийного производства аппаратов для российского аналога Starlink.

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    7 октября 2026, 08:38 • Новости дня
    Пятый запуск южнокорейской ракеты «Нури» с 15 спутниками признан успешным

    Tекст: Мария Иванова

    Пятый запуск ракеты «Нури» разработки Южной Кореи признан успешным, сообщил директор Корейского аэрокосмического управления (KASA) О Тхэ Сок.

    «Пятый запуск ракеты «Нури“ прошел успешно», – заявил директор KASA в ходе брифинга, добавив, что отделение первой и второй ступеней ракеты, а также головного обтекателя прошло по плану.

    На борту ракеты находилось 15 спутников: 10 кубсатов и 5 микроспутников Neonsat. Успешно отделились 9 из 10 кубсатов. По словам О Тхэ Сока, основной целью миссии был вывод аппаратов Neonsat, отмечает ТАСС.

    «Ракета «Нури“ достигла целевой орбиты, успешно вывела на целевую орбиту 5 микроспутников и 9 кубсатов», – говорится в заявлении KASA.

    Один из спутников уже установил связь с наземной станцией, остальные выйдут на связь позже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Южная Корея запустила ракету «Нури» с 15 спутниками.

    В августе Сеул анонсировал пуск ракеты «Нури» с 15 спутниками в октябре.

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