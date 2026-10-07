Нидерланды предложили сажать в тюрьму препятствующих своей высылке мигрантов

RTL: Нидерланды предложили сажать в тюрьму препятствующих высылке мигрантов

Tекст: Денис Тельманов

Правительство Нидерландов планирует ввести уголовную ответственность, вплоть до тюремного заключения, для незаконно находящихся в стране иностранцев, которые мешают своему выдворению, передает ТАСС со ссылкой на телеканал RTL.

«Мы должны иметь возможность наказывать людей, которые не имеют права на пребывание в стране и продолжают препятствовать своей высылке», – заявил ван ден Бринк.

Подобная мера коснется мигрантов, которые скрывают свою личность, предоставляют недостоверную информацию или отказываются оформлять документы для возвращения на родину, если этого требует принимающее государство. Уголовное преследование планируется применять в качестве крайней меры, когда другие способы не принесли результата.

Весной верхняя палата нидерландского парламента отклонила инициативу предыдущего кабинета министров о введении уголовной ответственности за любое незаконное пребывание в королевстве. После этого был подготовлен новый документ, направленный исключительно против тех, кто сознательно блокирует свою высылку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе беженцы устроили массовую драку с мачете в центре нидерландского Арнема.

В прошлом месяце власти страны заявили о нехватке тысяч мест для беженцев.

Весной украинских беженцев обвинили в срыве шествия «Бессмертного полка» в Амстердаме.