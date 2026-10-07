В заявку на турнир ISU в Венгрии вошли семь российских фигуристов

Tекст: Валерия Городецкая

В мужском одиночном катании заявлен Григорий Федоров, в женском – Алина Горбачева и Мария Захарова, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. В танцах на льду в заявку вошли дуэты Василисы Григорьевой и Евгения Артющенко, а также Миланы Кузьминой и Дмитрия Студенкина.

В качестве запасного в мужском одиночном катании указан Николай Угожаев, в женском – Александра Игнатова (до замужества – Трусова), Дина Хуснутдинова, Камилла Нелюбова и Аделия Петросян. Запасными в танцах на льду стали Ирина Хавронина и Девид Нарижный, Екатерина Миронова и Евгений Устенко, Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов, Анна Щербакова и Егор Гончаров.

Турнир в Будапеште пройдет с 15 по 18 октября.

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