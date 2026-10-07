Росздравнадзор опроверг дефицит препарата «Атаракс» в российских аптеках

Росздравнадзор: Дефицита препарата «Атаракс» в российских аптеках нет

Tекст: Елизавета Шишкова

В России нет нехватки рецептурного успокаивающего препарата «Атаракс» и других лекарств на основе гидроксизина, пишет «Интерфакс». В гражданском обороте сейчас находится более 1,06 млн упаковок препаратов с международным непатентованным наименованием «гидроксизин».

Из них свыше 512 тыс. упаковок продаются под торговым названием «Атаракс», а остальные производятся отечественными фармацевтическими компаниями. Объемы поставок полностью соответствуют среднегодовому уровню прошлых лет.

Поводом для разъяснений надзорного ведомства стали публикации в СМИ о нехватке популярного транквилизатора в аптеках Москвы и Петербурга. В Росздравнадзоре подчеркнули, что отсутствие конкретного торгового наименования в отдельной аптеке не является признаком общего дефицита. В столичных аптеках в наличии имеется более 89 тыс. упаковок гидроксизина, а в Петербурге – свыше 16 тыс. упаковок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в России появились первые аптеки формата China Friendly.

В мае Росздравнадзор решил законодательно отменить бумажные рецепты на лекарства.

В стране стартовал эксперимент с мобильными аптечными пунктами для отдаленных сел.