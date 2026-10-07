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    7 октября 2026, 15:39 • Новости дня

    Жители Того записали рэп-клип ко дню рождения Путина

    Жители Того поздравили Путина с днем рождения рэп-клипом

    Жители Того записали рэп-клип ко дню рождения Путина
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В Того местный филиал Центра народной дипломатии поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, выпустив в его честь рэп-клип.

    Команда филиала под руководством Валентины Колесниковой записала песню с использованием искусственного интеллекта. Съемки клипа прошли в столице Того Ломе, передает РИА «Новости».

    В Центре народной дипломатии отметили рост интереса тоголезской молодежи к России. Так, Самюэль Афатоджи выбрал для обучения Северный федеральный университет имени Ломоносова из-за интереса к политике российского лидера.

    Филиал Центра пожелал Путину здоровья, энергии и успехов, выразив надежду на укрепление дружбы между государствами. В среду президенту России исполнилось 74 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава российского государства обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым перспективы развития отношений двух стран.

    Президент Туркмении поздравил Путина с днем рождения.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с ним двусторонние отношения после поздравления.

    7 октября 2026, 18:07 • Новости дня
    Абсолютное большинство россиян признают Путина одним из наиболее влиятельных мировых лидеров

    80% россиян считают Путина одним из наиболее влиятельных мировых лидеров

    Абсолютное большинство россиян признают Путина одним из наиболее влиятельных мировых лидеров
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Абсолютное большинство россиян (80%) признают президента Владимира Путина одним из самых влиятельных мировых лидеров, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

    Согласно результатам исследования ВЦИОМ, приуроченного к дню рождения главы государства, 80% опрошенных считают Путина влиятельным политиком глобального масштаба.

    Кроме того, 71% россиян отметили, что за годы президентства Путина Россия стала сильнее и увереннее в себе. По мнению 69% граждан, благодаря политике президента с Россией стали больше считаться на мировой арене.

    Также две трети опрошенных (68%) выразили уверенность, что страна во главе с Путиным сможет преодолеть все трудности.

    Опрос был проведен методом телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории России. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле перечислили зарубежных лидеров, позвонивших с поздравлениями российскому президенту в день его рождения.

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    7 октября 2026, 16:44 • Новости дня
    Кремль перечислил позвонивших Путину в день рождения зарубежных лидеров

    Кремль: С днем рождения Путина по телефону поздравили лидеры десяти государств

    Кремль перечислил позвонивших Путину в день рождения зарубежных лидеров
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин в свой 74-й день рождения провел телефонные разговоры с лидерами десяти государств, которые тепло поздравили его с праздником, сообщил Кремль.

    Глава государства получает многочисленные послания и телеграммы по случаю своего дня рождения от иностранных лидеров, руководителей международных организаций и представителей общественно-политических кругов, сообщает Кремль в «Макс».

    В течение дня российский лидер также провел ряд телефонных разговоров. Свои поздравления ему лично передали президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Ирана Масуд Пезешкиан.

    Кроме того, главу государства по телефону поздравили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Турции Тайип Эрдоган, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду жители Того записали рэп-клип ко дню рождения Путина.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын в своем послании отметил выдающееся управление страной.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков озвучил рабочие планы российского лидера в этот день.

    Комментарии (6)
    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум, информационную войну.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 15:47 • Новости дня
    Росздравнадзор опроверг дефицит препарата «Атаракс» в российских аптеках

    Росздравнадзор: Дефицита препарата «Атаракс» в российских аптеках нет

    Росздравнадзор опроверг дефицит препарата «Атаракс» в российских аптеках
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На российском фармацевтическом рынке отсутствуют признаки дефицита успокаивающего препарата «Атаракс», в гражданском обороте находится более 1,06 млн упаковок лекарства, сообщил Росздравнадзор.

    В России нет нехватки рецептурного успокаивающего препарата «Атаракс» и других лекарств на основе гидроксизина, пишет «Интерфакс». В гражданском обороте сейчас находится более 1,06 млн упаковок препаратов с международным непатентованным наименованием «гидроксизин».

    Из них свыше 512 тыс. упаковок продаются под торговым названием «Атаракс», а остальные производятся отечественными фармацевтическими компаниями. Объемы поставок полностью соответствуют среднегодовому уровню прошлых лет.

    Поводом для разъяснений надзорного ведомства стали публикации в СМИ о нехватке популярного транквилизатора в аптеках Москвы и Петербурга. В Росздравнадзоре подчеркнули, что отсутствие конкретного торгового наименования в отдельной аптеке не является признаком общего дефицита. В столичных аптеках в наличии имеется более 89 тыс. упаковок гидроксизина, а в Петербурге – свыше 16 тыс. упаковок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в России появились первые аптеки формата China Friendly.

    В мае Росздравнадзор решил законодательно отменить бумажные рецепты на лекарства.

    В стране стартовал эксперимент с мобильными аптечными пунктами для отдаленных сел.

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    7 октября 2026, 18:45 • Новости дня
    Отец 13 детей и его дочь погибли при ударе дрона ВСУ в Херсонской области

    Сальдо: При ударе дрона ВСУ по машине погибли отец 13 детей и его дочь

    Отец 13 детей и его дочь погибли при ударе дрона ВСУ в Херсонской области
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в результате удара украинского беспилотника по легковому автомобилю в Геническом округе погибли многодетный отец и его 15-летняя дочь.

    В среду утром возле населенного пункта Рыково украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль, уничтожив его полностью. В результате удара погибли Александр Колотун и его 15-летняя дочь Анна, сообщил глава региона в Max.

    «Изверги убили отца большой семьи и его юную дочь. Ударили по обычной легковой машине в 120 км от линии боевого соприкосновения. Это гнусное военное преступление, преступление против самой человечности», – заявил Сальдо.

    Александр Колотун вместе с супругой Татьяной воспитывал 13 детей, в данный момент семья ждет 14-го ребенка. Супруги владели пекарней и снабжали местных жителей хлебом. В июне президент Владимир Путин лично вручил Татьяне орден «Мать-героиня».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник сотрудник администрации в Херсонской области погиб при ударе дрона ВСУ.

    При обстреле Алешек погибла мирная жительница.

    В прошлом месяце от удара беспилотника по кафе в регионе скончались две девушки.

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    7 октября 2026, 17:30 • Новости дня
    Малийская компания заключила контракт на покупку «КамАЗов» на 51,5 млн долларов

    Малийская SMTL-SA заключила контракт на покупку «КамАЗов» на 51,5 млн долларов

    Малийская компания заключила контракт на покупку «КамАЗов» на 51,5 млн долларов
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Автотранспортное предприятие африканской республики Мали SMTL-SA подписало с ПАО «КамАЗ» соглашение о покупке российской грузовой техники более чем на 30 млрд западноафриканских франков.

    Церемония подписания контракта на сумму 51,5 млн долларов прошла в Бамако в присутствии государственных министров экономики и финансов, а также транспорта и инфраструктуры Мали, передает ТАСС со ссылкой на малийский телеканал Kati24.

    Документ заключен в рамках межправительственного соглашения между Мали и Россией. Сделка призвана расширить транспортный и логистический потенциал африканской страны.

    Помимо поставок техники, в столице Мали будут созданы мастерские по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей, а также мощности по сборке грузовиков. Стороны также запланировали поставки запасных частей, передачу технологий и подготовку малийских технических специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце освобожденные в Мали россияне заявили о связи местных боевиков с Францией и Украиной.

    Летом власти африканской республики сообщили о предложении Москвы заключить соглашение в сфере здравоохранения.

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    7 октября 2026, 15:16 • Новости дня
    Путин и Алиев обсудили перспективы развития отношений двух стран

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора обсудили перспективы развития сотрудничества между государствами в различных сферах.

    Главы государств обменялись мнениями о перспективах укрепления двустороннего взаимодействия. Об этом сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства, передает РИА «Новости».

    «В ходе телефонного разговора главы государств выразили удовлетворение развитием азербайджанско-российских отношений, обменялись мнениями о перспективах развития сотрудничества между нашими странами в различных сферах», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко созвонились в день рождения российского лидера.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Путина с днем рождения и обсудил отношения двух стран.

    В прошлом месяце Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились усилить контакты Москвы и Баку.

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    7 октября 2026, 16:20 • Новости дня
    Мишустин рассказал о своем первом заработке на стройке
    Мишустин рассказал о своем первом заработке на стройке
    @ Дмитрий Астахов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что в школьные годы подрабатывал каменщиком, где заработал свои первые 20 рублей.

    Своими воспоминаниями глава правительства поделился во время посещения выставки «Золотая осень-2026», передает РИА «Новости». «Самые первые – 20 рублей были, каменщиком работал после 9-го класса. На стройке», – ответил Мишустин на вопрос участника выставки.

    Он уточнил, что свою первую зарплату получил на военной кафедре Московского станкоинструментального института, где совмещал работу с учебой на вечернем отделении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Мишустин заявил о хорошей динамике работы аграриев Донбасса и Новороссии.

    Глава правительства отметил успехи в модернизации российской сельхозтехники.

    Председатель правительства сообщил о росте сбора пшеницы и рапса в России.

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    7 октября 2026, 15:12 • Новости дня
    Эрдоган поздравил Путина с днем рождения

    Эрдоган в телефонном разговоре поздравил Путина с днем рождения

    Эрдоган поздравил Путина с днем рождения
    @ Turkish presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, а также обсудил вопросы безопасного судоходства в Черном море.

    Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным и поздравил российского лидера с днем рождения, пишет РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию турецкого президента. В ходе беседы стороны обсудили двусторонние отношения, а также ряд региональных и глобальных вопросов.

    Кроме того, Эрдоган подчеркнул важность принятия мер для обеспечения безопасности судоходства в акватории Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Туркмении поздравил Владимира Путина с днем рождения. Премьер-министр Армении Никол Пашинян также поздравил российского лидера и обсудил с ним двусторонние отношения.

    Помимо этого, Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор в день рождения президента России.

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    7 октября 2026, 18:18 • Новости дня
    Жительница Латвии получила шесть лет тюрьмы за перевод 43 евро в Россию
    Жительница Латвии получила шесть лет тюрьмы за перевод 43 евро в Россию
    @ Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Латвийский суд приговорил швею Полину Камлеву к шести годам тюремного заключения по обвинению в финансировании вооруженного конфликта из-за перевода 43 евро гражданину России.

    Латвийский депутат Андрей Пагор рассказал о завершении судебного процесса над гражданкой Латвии Полиной Камлевой, которую обвинили в финансировании военного конфликта.

    «Приговор Полине Камлевой – шесть лет и три года пробации», – цитирует парламентария РИА «Новости».

    Журналистка Алла Березовская уточнила, что женщина, работающая швеей в депрессивном регионе Латгалия, попросила знакомую из Белоруссии отправить 43 евро россиянину, с которым познакомилась по переписке в 2024 году. Главной уликой стало то, что на фотографии профиля собеседника в мессенджере якобы была надета военная форма.

    Переписку осужденной обнаружили на границе во время ее возвращения домой из России. В декабре 2025 года Камлеву арестовали. На суде женщина пояснила, что общалась с частным лицом и сама не отправляла средства, а во время задержания сотрудники латвийских спецслужб оказывали на нее психологическое давление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Латвии волонтера с гражданством России и ФРГ приговорили к семи годам тюрьмы.

    В прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о пожирающей Латвию бацилле русофобии.

    Летом беженка из прибалтийской республики назвала главные преимущества жизни в России.

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    7 октября 2026, 16:13 • Новости дня
    Глава Минсельхоза рассказала об обработке полей беспилотниками

    Лут: Аграрии обработали более 1 млн га полей с помощью беспилотников

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские аграрии в 2026 году обработали более 1 млн га полей с помощью беспилотных летательных аппаратов, превысив первоначальные ожидания, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут.

    «Потому что сейчас в этом году мы ожидали, что будет миллион, получается больше миллиона гектаров, которые мы смогли обработать с помощью беспилотников», – заявила Лут на пленарной сессии выставки «Золотая осень», передает РИА «Новости».

    По ее словам, количество техники с автопилотом увеличивается на 24 тыс. единиц ежегодно. Лут отметила, что парк такой техники постоянно пополняется, а отечественные предприятия продолжают ее выпуск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Минсельхоз опроверг слухи о проблемах с экспортом российского зерна.

    Весной Оксана Лут отметила, что аномальная погода замедлила начало посевной кампании в регионах.

    Россия и Иран обсудили обеспечение продовольственной безопасности.

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    7 октября 2026, 12:01 • Новости дня
    Молодежь Петербурга поздравила Путина флешмобом у Петропавловской крепости

    Активисты «Молодой гвардии» в Петербурге поздравили Путина с днем рождения

    Tекст: Вера Басилая

    В Петербурге более 1,5 тыс. активистов «Молодой гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты» поздравили президента Владимира Путина с днем рождения, выстроившись в живой триколор у Петропавловской крепости.

    Участники акции прошли шествием с флагами России к Нарышкиному бастиону, где в финале образовали надпись «С днем рождения, Президент!» и живой российский триколор, сообщается в посте организаторов.

    «Россия – великая страна, которая развивается и уверенно смотрит в будущее», – заявил депутат Госдумы, руководитель Центрального штаба и Санкт-Петербургского реготделения МГЕР Александр Амелин.

    Он подчеркнул, что благодаря решениям Владимира Путина в стране создаются современные производства, реализуются научные проекты, совершенствуются образование и медицина. Амелин поблагодарил президента за внимание к молодежи и поддержку ее инициатив.

    В этот же день по всей России проходит акция #ПоздравляюПрезидента, в рамках которой люди из разных регионов пишут пожелания и делятся словами поддержки.

    В среду президент Абхазии Бадра Гунба поздравил Путина с днем рождения.

    Патриарх Кирилл направил поздравления с днем рождения Владимиру Путину.

    Молодежные организации провели флешмоб ко дню рождения Путина.

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    7 октября 2026, 15:19 • Новости дня
    Роспотребнадзор сообщил о завершении проверки эпидситуации в Иркутске

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Роспотребнадзор завершает комплекс профилактических мероприятий в Иркутске, санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе оценивается как спокойная.

    Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, Иркутске и Шелехове спокойная, сообщает Роспотребнадзор. На 7 октября у более чем 90% контактных лиц завершено медицинское наблюдение. Нарушений состояния здоровья, связанных с инфекционной патологией, не выявлено, а результаты почти 5 тыс. лабораторных исследований не выявили опасных микроорганизмов.

    Проверка двух комиссий по контролю соблюдения требований биологической безопасности в институте не выявила аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами. Подтверждено соблюдение должного контроля.

    В соответствии с Международными медико-санитарными правилами Роспотребнадзор направил во Всемирную организацию здравоохранения информацию о ситуации. ВОЗ опубликовала позицию об отсутствии рисков санитарно-эпидемиологического характера в связи со случаем внебольничной пневмонии в Иркутске. Эпидемические риски для населения отсутствуют.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Россия уведомила ВОЗ об эпидемиологической ситуации в Иркутской области.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал вопросы об эпидситуации в Иркутске в Роспотребнадзор.

    В понедельник Роспотребнадзор назвал санитарную обстановку в Иркутской области спокойной.

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    7 октября 2026, 16:07 • Новости дня
    Охотник под свердловским Ивделем застрелил громившего машины медведя

    МВД: Охотник под свердловским Ивделем застрелил громившего машины медведя

    Tекст: Ольга Иванова

    Местный охотник застрелил медведя, который дважды повредил автомобили на автостоянке в районе карьера под свердловским Ивделем, сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

    «Вышел на след и таким образом урегулировал обстановку в районе карьера по добыче золота и руды местный охотник по соответствующей лицензии», – заявил Горелых, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что накануне в микрорайоне Ивдель-3 на территории лесозавода был убит еще один медведь. «Этот незваный гость накануне забрался через забор дачного поселка, сломал сарай, убил, утащил и зарыл большую свинью», – рассказал начальник пресс-службы.

    По его словам, медведи продолжают выходить к людям, уже появилась информация о других медведях в данном муниципалитете. В этом году в Ивдельском городском округе визиты медведей к людям участились, а охотники получили разрешение на отстрел отдельных особей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник охотники ликвидировали убивших людей в Иркутской области медведей.

    В субботу медведь напал на грузовик на границе Свердловской области и ХМАО.

    В прошлом месяце охотники застрелили растерзавшего московского тренера в Туве медведя.

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    7 октября 2026, 13:50 • Новости дня
    Экс-канцлер Германии Шредер приехал в Москву на встречу с руководством «Глобуса»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший канцлер Германии Герхард Шредер прибыл в Москву для проведения рабочих встреч с руководством и сотрудниками торговой сети «Глобус».

    Бывший канцлер ФРГ прибыл в российскую столицу для проведения встреч с руководством и сотрудниками торговой сети «Глобус», передает РИА «Новости».

    «Подтверждаю. Рабочий визит – встреча с руководством и сотрудниками «Глобуса», – ответили в пресс-службе ретейлера на соответствующий вопрос о приезде политика в Москву.

    В начале октября политик официально вошел в состав наблюдательного совета компании «Гиперглобус». На этой должности он займется вопросами стратегического развития торговой сети на территории России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу бывший канцлер Германии вошел в набсовет российской торговой сети.

    Весной президент России Владимир Путин объяснил свое предложение назначить политика переговорщиком от Евросоюза.

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    7 октября 2026, 16:34 • Новости дня
    Названа сумма вменяемой гендиректору парка «Патриот» взятки

    Гендиректора парка «Патриот» Васильева заподозрили во взятке на 18 млн рублей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Генерального директора парка «Патриот» Игоря Васильева подозревают в получении взятки в размере 18 млн рублей.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Собеседник агентства пояснил, что сумма в 18 млн рублей считается особо крупным размером.

    Он добавил, что обвинение Васильеву пока не предъявлено, однако в ближайшее время суд должен избрать ему меру пресечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду нового гендиректора парка «Патриот» доставили в суд по делу о взятке.

    Во вторник суд арестовал заместителей главы парка «Патриот» Васильева. В тот же день Минобороны заявило о содействии следствию по делу парка «Патриот».

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