Глава МИД Белоруссии заявил об отсутствии предела интеграции в СНГ

Глава МИД Белоруссии: У СНГ есть все предпосылки для дальнейшего развития

Tекст: Ольга Иванова

«По мнению белорусской стороны, конечно же, предела интеграции нет», – заявил Рыженков. Как передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство БелТА, министр отметил, что на фоне фундаментального переустройства мира у организации есть все предпосылки для дальнейшего роста.

Он подчеркнул, что первоочередной целью должно стать упреждение и преодоление разночтений внутри объединения. По его словам, государствам необходимо продолжать работу над повышением роли СНГ как устойчивой многосторонней площадки в Большой Евразии, где страны говорят одним голосом.

Министр добавил, что Содружество способно внести вклад в формирование справедливой системы глобального управления. Рыженков призвал участников придерживаться единой позиции по региональным вызовам и вопросам неделимой безопасности на евразийском континенте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Туркмению на заседание Совета министров иностранных дел СНГ.

В прошлом месяце Минэкономразвития сообщило о кратном росте туристического потока в страны объединения.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подвел итоги экономического развития Содружества.