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    7 октября 2026, 15:35 • Новости дня

    Парламент Тюрингии отклонил предложение АдГ о самороспуске

    АдГ не удалось добиться досрочных выборов в Тюрингии

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутаты регионального парламента Тюрингии большинством голосов отклонили предложение фракции партии «Альтернатива для Германии» о досрочном самороспуске законодательного органа, пишет агентство DPA.

    На внеочередном заседании в Эрфурте за прекращение полномочий проголосовали лишь 34 депутата при 52 голосах против. Для принятия решения требовалось квалифицированное большинство в две трети голосов, пишет ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

    Инициативу поддержали только два внефракционных депутата от «Союза социальной справедливости и экономического благоразумия» (BSW). В настоящее время «Альтернатива для Германии» располагает крупнейшей фракцией в земельном парламенте, занимая 32 из 88 мест.

    Глава фракции Бьорн Хекке объяснял необходимость перевыборов скандалом вокруг плагиата в диссертации премьер-министра Тюрингии Марио Фойгта и фактическим распадом фракции BSW. На фоне раскола десять бывших членов BSW сформировали новое объединение «Справедливая Тюрингия», которое сейчас поддерживает правительство меньшинства Фойгта.

    Перед голосованием Фойгт объявил об отзыве иска против Технического университета Хемница, лишившего политика докторской степени из-за подозрений в плагиате. По словам премьера, он принял это решение вопреки советам юристов, чтобы сосредоточиться на управлении регионом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Сара Вагенкнехт поддержала кандидата от АдГ на пост председателя ландтага.

    В прошлом месяце провал ХДС на выборах в Германии поставил под угрозу переговоры о бюджете ЕС.

    Партия «Альтернатива для Германии» выиграла выборы в Мекленбурге-Передней Померании.

    6 октября 2026, 14:30 • Новости дня
    Рар: Задержание экс-главы разведки Германии Ханнинга – беспрецедентный скандал
    Рар: Задержание экс-главы разведки Германии Ханнинга – беспрецедентный скандал
    @ Thomas Koehler/photothek/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Дело о потенциальной госизмене экс-главы немецкой разведки Августа Ханнинга может стать беспрецедентным. В истории объединенной Германии еще не было случая, чтоб в шпионском скандале фигурировал настолько высокопоставленный бывший разведчик, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар.

    «Если подтвердятся подозрения в шпионаже в отношении экс-главы Федеральной разведывательной службы (BND) Августа Ханнинга, это станет беспрецедентным по своим масштабам скандалом вокруг немецких спецслужб», – отметил германский политолог Александр Рар. «В истории объединенной Германии еще не было предполагаемого случая государственной измены, в котором фигурировал бы настолько высокопоставленный бывший разведчик», – добавил собеседник.

    Спикер напомнил, что для BND это уже второй серьезный инцидент за последние несколько лет. «В настоящее время бывшего руководителя одного из подразделений службы обвиняют в шпионаже в пользу России. Речь идет об утечке совершенно секретной информации о кибероперациях разведки», – указал собеседник.

    «Я лично знал Ханнинга, работал с ним в рамках своей общественной и научной деятельности в Германском совете внешней политики, когда Ханнинг трудился в администрации канцлера Гельмута Коля. Потом он возглавлял BND. Я встретил Ханнинга последний раз десять лет назад в Берлине, когда он уже вышел на пенсию и работал свободным консультантом для немецких фирм» – добавил Рар.

    Во вторник прокуратура Германии сообщила об аресте бывшего главы Федеральной разведывательной службы (BND) Августа Ханнинга. Ему предъявлены обвинения в предполагаемом шпионаже против ФРГ, разглашении госсекретов, попытке госизмены и работе в качестве агента секретной службы другой страны, сообщает издание Tagesschau. Ханнинг возглавлял агентство с декабря 1998 года по ноябрь 2005 года, после чего перешел в Федеральное министерство внутренних дел, где работал госсекретарем до ноября 2009 года.

    В рамках дела также арестован бывший высокопоставленный сотрудник BND Манфред Д., который с 2012 года по март 2026 года занимал должность начальника штаба у нескольких сменяющих друг друга руководителей службы и имел доступ к большому количеству секретных документов.

    По версии следствия, Манфред предоставил Ханнингу за деньги около 2 тыс. документов, включая секретные файлы. О преступлении фигуранты договорились в 2010 году и продолжали свою деятельность, по крайней мере, до середины 2022 года.

    Большинство материалов представляет собой данные с оперативных совещаний BND, на которых руководители силовых ведомств еженедельно обмениваются информацией. Документы представляют собой крайне секретные отчеты, например, об иранской ядерной программе и российской армии.

    Источники в силовых структурах указывают, что документы также содержат информацию от зарубежных партнерских ведомств. Süddeutsche Zeitung сообщает, что среди переданных материалов были разведывательные доклады, предназначенные для канцелярии германской армии.

    Полиция задержала 80-летнего Ханнинга в его доме в Нордвальде недалеко от города Мюнстер. Манфред был задержан в Баварии. Правоохранительные органы провели обыски в домах обоих подозреваемых, а также в Берлине.

    В настоящее время в Высшем региональном суде Берлина продолжается рассмотрение дела Карстена Л., экс-главы одного из отделов BND, обвиняемого в передаче секретной информации сотрудникам ФСБ. По версии следствия, данные поставлялись через его предполагаемого сообщника – 31-летнего гражданина Германии Артура Э.

    Комментарии (0)
    6 октября 2026, 11:29 • Новости дня
    Экс-глава разведки Германии Ханнинг арестован по делу о шпионаже
    Экс-глава разведки Германии Ханнинг арестован по делу о шпионаже
    @ Michael Kappeler/DPA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Бывший президент Федеральной разведслужбы Германии Август Ханнинг был задержан по подозрению в получении и возможной передаче секретной информации иностранным государствам.

    Бывший президент Федеральной разведслужбы Германии (БНД) Август Ханнинг был арестован по подозрению в шпионаже и разглашении государственных тайн, сообщает издание Sueddeutsche Zeitung.

    По данным издания, уже после ухода из БНД Ханнинг в течение нескольких лет получал секретную информацию из службы от своего бывшего руководителя аппарата. Следствие проверяет, мог ли он передавать эти сведения иностранным государствам, что может сделать это дело одним из крупнейших случаев шпионажа в истории ФРГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник немецкая разведка ФРГ предсказала скорое военное поражение Украины от России. В августе в Германии по подозрению в шпионаже на оборонном предприятии задержали гражданина Украины. В марте немецкие власти арестовали гражданку Румынии по обвинению в шпионаже в пользу России.

    Комментарии (7)
    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум, информационную войну.

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    5 октября 2026, 01:07 • Новости дня
    Стало известно о разногласиях Мерца с Зеленским

    Politico: Визит Мерца в Киев омрачили разногласия с Украиной о членстве в ЕС

    Стало известно о разногласиях Мерца с Зеленским
    @ dpa/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев оказался омрачен разногласиями с Владимиром Зеленским по вопросу перспектив вступления Украины в Европейский союз, пишет Politico.

    «Визит был омрачен массированными атаками России на Киев, а также напряженностью вокруг перспектив членства Украины в ЕС», – пишет Politico.

    Как отмечает издание, между Мерцем и Зеленским есть разногласия из-за стремления Киева максимально быстро присоединиться к Евросоюзу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц в ходе визита в Киев пообещал продолжить поставки оружия на Украину.

    Германия предоставила Киеву новый пакет военной помощи на 1,3 млрд евро.

    Немецкий канцлер также заявил о несогласии с мнением жителей своей страны по поводу необходимости поддержки украинской стороны.

    Ранее Мерц исключил возможность немедленного вступления страны в Евросоюз.

    В апреле Владимир Зеленский потребовал назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. Позже Зеленский отверг инициативу канцлера Германии по ассоциированному членству.

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    5 октября 2026, 19:49 • Новости дня
    Вагенкнехт назвала Мерца лучшим канцлером Украины

    Вагенкнехт потребовала отставки Мерца после его обещания миллиардов Киеву

    Вагенкнехт назвала Мерца лучшим канцлером Украины
    @ IMAGO/Rolf-Peter Stoffels/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Основатель партии BSW («Союз социальной справедливости и экономического благоразумия») Сара Вагенкнехт призвала канцлера Германии Фридриха Мерца уйти в отставку из-за его визита на Украину и обещания многомиллиардной помощи Киеву.

    Вагенкнехт подвергла резкой критике решение Мерца нанести необъявленный визит в Киев, передает ТАСС. «Это просто уму непостижимо! В то время как Германия все глубже погружается в экономический и энергетический кризис, а федеральное правительство душит немцев бюджетными сокращениями, Мерц едет в Киев и вновь обещает Украине многомиллиардную помощь. На пенсиях, уходе за больными, поддержке семей и здравоохранении приходится экономить, но для коррумпированной клики (Владимира) Зеленского средства, судя по всему, безграничны», – заявила политик на своей странице в соцсети.

    Она отметила, что Мерц стал самым непопулярным канцлером всех времен, и 90% немцев недовольны его работой. Вагенкнехт уверена, что тот, кто разбазаривает деньги за рубежом и игнорирует интересы собственного населения, должен немедленно уйти в отставку.

    Партия BSW требует больше не выделять деньги немецких налогоплательщиков Украине. Вместо этого Вагенкнехт призывает к снижению нагрузки на граждан и прекращению антисоциальных планов сокращения расходов. Она также назвала Мерца «лучшим канцлером, который когда-либо был у Украины».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Мерц в Киеве пообещал продолжить поставки оружия на Украину.

    В тот же день он заявил, что Берлин зимой соберет «коалицию желающих» по Украине.

    В воскресенье Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи на 1,3 млрд евро.

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    5 октября 2026, 11:40 • Новости дня
    Эксперт назвал главные итоги визита Мерца в Киев

    Политолог Рар: Визит в Киев не помог Мерцу решить внутренние проблемы

    Эксперт назвал главные итоги визита Мерца в Киев
    @ Thomas Peter/REUTERS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Визит канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Киев помог Владимиру Зеленскому сделать еще один шаг к своей цели: втянуть Европу в прямой конфликт с Россией. Но в самой Германии многие опасаются такого сценария, поэтому критикуют действия главы немецкого правительства, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Берлин объявил о выделении Киеву военной помощи в размере более 1 млрд евро.

    «В контексте внешней политики визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев был воспринят частью немецких СМИ и общественности скорее положительно. Однако вряд ли это скажется на его общенациональном рейтинге, который находится на предельно низких значениях. Нельзя утверждать, что украинский вояж улучшил позиции председателя правительства ФРГ среди избирателей», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Спикер отметил: для немецких оборонных компаний и других предприятий, рассчитывающих на госзаказы в связи с украинским кризисом, визит имел положительное деловое значение. «В целом сторонники приезда Мерца в Киев видят в этом жесте проявление европейской солидарности с Украиной и решительное противодействие «российской агрессии», – пояснил собеседник.

    Другая часть немецкого общества придерживается противоположной точки зрения, продолжил эксперт. «Критики считают, что Мерц недостаточно сделал для дипломатии и мирного урегулирования. Тем самым, по их словам, канцлер способствует продолжению конфликта и росту опасной напряженности в отношениях с Россией», – детализировал политолог.

    Аналитик также напомнил: немецкие внутриполитические проблемы по-прежнему актуальны. «Предположение, что успех во внешней политике может временно компенсировать слабость внутри страны, остается личным суждением самого Мерца», – подчеркнул спикер.

    Впрочем, главный итог визита Мерца Рар видит в том, что Зеленский сделал еще один шаг навстречу заветной мечте: втянуть Запад в прямой военный конфликт с Россией. «Только в этом сценарии глава киевского режима усматривает для себя последний шанс устоять на поле боя», – пояснил эксперт.

    Рар заметил, что большинство стран Запада постепенно абстрагируется от участия в военном конфликте. «Мерц же недооценивает опасность ситуации или проявляет самонадеянность. Он приближается к красным линиям, которые будут означать столкновение с ядерной державой – Россией. Многие в Германии опасаются такого развития событий, но предпочитают «не замечать» происходящего», – резюмировал политолог.

    В воскресенье Фридрих Мерц прибыл с необъявленным визитом в Киев. Его сопровождали министр экономики Катерина Райхе и главы компаний Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence, Quantum Systems, сообщает Reuters. В украинской столице канцлер заявил, что не разделяет мнение тех немецких граждан, которые выступают против оказания военной помощи Украины. «Я вижу эти опросы, слышу эти мнения, серьезно к ним отношусь», – добавил он.

    На встрече с Владимиром Зеленским Мерц заявил, что Германия не позволит себя запугать и не откажется от поддержки Украины. Канцлер ФРГ объявил о выделении военной помощи в размере 1 млрд евро. По его словам, Берлин профинансирует совместное производство БПЛА, предназначенных для перехвата российских реактивных дронов. Также немецкая сторона выделит 350 млн евро на восстановление украинского энергетического сектора.

    Руководители немецких компаний, сопровождавшие Мерца в поездке, подписали с Украиной 14 соглашений на сумму около 6,6 млрд евро. В их числе – договор с Diehl Defence о поставке зенитных ракет IRIS-T, а также сделка по радиолокационному оборудованию с Hensoldt, сообщает The Guardian.

    При этом между Мерцем и Зеленским существуют разногласия касательно стремления Украины к скорейшему вступлению в Евросоюз. Ранее канцлер выражал скептицизм по поводу украинского членства в ЕС в ближайшие годы.

    Вместо членства Мерц предложил Киеву «ассоциированное членство», предоставляющее доступ к единому рынку, а также статус наблюдателя в Совете ЕС, Еврокомиссии и Европарламенте, но без права голоса. Зеленский отклонил это предложение, заявив, что Украине необходимо «полноправное и равноправное» членство, сообщало Politico.

    Стоит отметить, что перед визитом Мерца Зеленский пообещал рост атак на российские НПЗ. В ответ Минобороны России анонсировало усиление ударов по объектам, использующимся в интересах ВСУ. Газета ВЗГЛЯД выясняла, что стоит за украинским вояжем главы немецкого правительства.

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    7 октября 2026, 05:23 • Новости дня
    Посол напомнил Германии историю войн с Россией

    Посол Нечаев призвал Германию вспомнить историю войн с Россией

    Посол напомнил Германии историю войн с Россией
    @ Евгений Халдей/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол России в Берлине Сергей Нечаев посоветовал европейским государственным деятелям освежить в памяти исторические события, чтобы избежать повторения прошлых ошибок в отношениях с Россией.

    «Желание повоевать с Россией, напротив, всегда оборачивалось для немцев катастрофой. Некоторым германским, да и европейским политикам неплохо бы освежить в памяти базовые уроки истории. Рядовые немцы почему-то помнят их гораздо лучше», – сказал дипломат РИА «Новости».

    Рассуждая о перспективах восстановления двусторонних связей, посол обратил внимание на цикличность исторических процессов. Он пояснил, что именно тесное и взаимовыгодное сотрудничество Москвы и Берлина всегда служило надежным фундаментом для процветания немецкого государства.

    «Не говоря уже о процессе послевоенного примирения наших стран и народов», – добавил он.

    Напомним, отношения Берлина и Москвы осложнились после инцидента в Лейпциге с дроном у аэропорта, в чем Германия бездоказательно обвинила Россию. Дипломат назвал действия Германии в связи с инцидентом провокацией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков обвинил Германию в создании образа врага ради милитаризации и заявил о курсе Берлина на дальнейшую эскалацию против России.

    Посол Нечаев в Германии заявлял в сентябре о нежелании России конфликтовать с Европой.

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    5 октября 2026, 13:41 • Новости дня
    Глава разведки ФРГ заявил о риске конфликта с Россией

    Глава немецкой разведки Йегер заявил об угрозе конфликта с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Федеральной разведывательной службы Мартин Йегер не исключил участия Берлина в возможном прямом вооруженном столкновении с Москвой, несмотря на отсутствие признаков подготовки нападения.

    Глава Федеральной разведывательной службы ФРГ Мартин Йегер предупредил о риске вовлечения Берлина в возможное вооруженное противостояние с Москвой, передает РИА «Новости».

    «Германия рискует оказаться втянутой в вооруженный конфликт с Россией», – заявил руководитель спецслужбы на ежегодных публичных слушаниях парламентского комитета по контролю над деятельностью разведорганов. Трансляцию заседания вел немецкий телеканал Phoenix.

    Вместе с тем глава разведки уточнил, что ведомство пока не фиксирует явных признаков подготовки нападения со стороны Москвы. При этом он подчеркнул необходимость сохранять бдительность, отметив, что Североатлантический альянс не может позволить себе расслабляться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил о подготовке Берлина к вооруженному противостоянию с Москвой.

    Ранее глава Федеральной разведывательной службы Германии Мартин Йегер предупредил о риске открытого военного столкновения.

    Канцлер Фридрих Мерц констатировал состояние конфликта с нашей страной.

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    7 октября 2026, 10:24 • Новости дня
    Азербайджан опроверг причастность к делу экс-главы разведки Германии

    Баку опроверг данные о причастности к делу экс-главы разведки ФРГ Ханнинга

    Азербайджан опроверг причастность к делу экс-главы разведки Германии
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Совет по медиа и вещанию Азербайджана опроверг распространяемую зарубежными изданиями информацию о связи республики с расследованием дела бывшего руководителя разведки Германии Августа Ханнинга.

    Утверждения о причастности страны к расследованию не соответствуют действительности и являются частью кампании по очернению республики, пишет haqqin.az.

    В ведомстве отметили, что необоснованные данные были запущены немецким изданием Der Spiegel, после чего их растиражировали Reuters, France Presse, France 24, The Times, The Telegraph и другие международные медиа. Распространение таких материалов без ссылок на официальные источники в Баку назвали информационной манипуляцией.

    Совет подчеркнул, что целью стоящих за дезинформацией сил является нанесение ущерба развивающимся отношениям Азербайджана и Германии. Ведомство призвало международные СМИ строго соблюдать принципы профессиональной журналистики, использовать достоверные источники и не допускать манипулирования общественным мнением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду немецкие издания сообщили о сборе Августом Ханнингом секретных документов для азербайджанской разведки. Во вторник бывший глава спецслужбы был арестован по делу о шпионаже. Немецкий политолог Александр Рар назвал его задержание беспрецедентным скандалом.

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    7 октября 2026, 09:48 • Новости дня
    Spiegel: Ханнинг собирал секретные документы для разведки Азербайджана
    Spiegel: Ханнинг собирал секретные документы для разведки Азербайджана
    @ stefan zeitz/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Бывший глава Федеральной разведслужбы Германии Аугуст Ханнинг, арестованный во вторник, мог подготавливать аналитический доклад для азербайджанской разведки на основе секретных материалов BND, пишет журнал Spiegel.

    Бывший руководитель Федеральной разведывательной службы Германии Аугуст Ханнинг, по данным журналистов, готовил аналитический доклад для азербайджанской разведки на основе секретных материалов. Об этом со ссылкой на материалы следствия сообщило издание Spiegel.

    По информации издания, Ханнинг получил неуточненные «секретные» документы от своего бывшего руководителя в BND. Эти материалы он мог использовать для составления доклада, который предназначался «сотруднику иностранного разведывательного аппарата безопасности». Предполагаемым заказчиком документа назывался представитель азербайджанской разведки, при этом не известно, успел ли адресат получить подготовленный анализ.

    Шестого октября Ханнинг был задержан по подозрению в шпионаже и государственной измене. Ему вменяют шпионаж, посягательство на государственную тайну, попытку государственной измены и агентурную деятельность; вместе с ним арестован бывший руководитель аппарата BND Манфред Д., работавший в службе до минувшей весны. Ранее немецкая разведка допускала возможность военного конфликта между Германией и Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник арест экс-главы разведки ФРГ был назван началом масштабной «охоты на шпионов» в Германии, власти страны заявили о намерении проверить работу спецслужб. В тот же день посадка Ханнинга на скамью подсудимых была подробно описана, сообщалось, что бывшему руководителю BND предъявили обвинения в госизмене и шпионаже в пользу иностранного государства, а суд санкционировал его арест.

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    6 октября 2026, 13:10 • Новости дня
    Кремль отверг обвинения разведки ФРГ в ведении «теневой войны»
    Кремль отверг обвинения разведки ФРГ в ведении «теневой войны»
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва расценивает слова главы Федеральной разведывательной службы Германии Мартина Йегера о ведении «теневой войны» против ФРГ как безосновательные обвинения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Как абсолютно безосновательные, не имеющие под собой никакой реальной аргументации обвинения. Так мы к этому и относимся. Слышали это уже неоднократно», – заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос об оценке Кремлем заявлений Йегера, передает РИА «Новости».

    Ранее глава немецкой разведки заявил, что Германия рискует оказаться втянутой в вооруженный конфликт с Россией, и обвинил Москву в гибридных атаках.

    При этом Йегер признал, что его ведомство не наблюдает признаков подготовки нападения со стороны России, однако отметил, что НАТО «не может позволить себе расслабиться».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава разведки ФРГ заявил о риске конфликта с Россией.

    В августе МВД Германии заявило о «гибридной атаке» нового уровня в аэропорту Лейпцига.

    В прошлом году Германия намеревалась разрешить разведке ФРГ диверсии за рубежом.

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    6 октября 2026, 10:29 • Новости дня
    Отказы от военной службы в Германии втрое превысили уровень 2025 года

    В Германии за восемь месяцев втрое выросло число отказов от службы

    Отказы от военной службы в Германии втрое превысили уровень 2025 года
    @ Karl-Heinz Spremberg/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Молодые люди в Германии стали значительно чаще подавать заявления об отказе от военной службы, и за первые восемь месяцев года их число более чем втрое превысило показатель всего 2025 года, сообщила медиакомпания Deutsche Welle.

    За первые восемь месяцев текущего года в Германии было подано столько заявлений об отказе от военной службы, что их общее количество более чем втрое превысило уровень за весь 2025 год, указало издание DW.

    Отмечается, что чаще всего об отказе служить в армии стали заявлять молодые жители Германии, а одним из факторов увеличения числа таких обращений названа начавшаяся рассылка анкет Министерством обороны ФРГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе власти Германии решили превратить порт Бремерхафен в крупный логистический узел НАТО. В прошлом месяце бундесвер принял решение о принудительной отправке части военных в литовскую бригаду. Летом во Франкфурте-на-Майне рекордный рост числа заявлений об отказе от военной службы в ФРГ был зафиксирован.

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    7 октября 2026, 16:18 • Новости дня
    Экс-главу разведки Германии арестовали по делу о госизмене

    Экс-главу разведки Германии Ханнинга арестовали за госизмену

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывшего главу Федеральной разведывательной службы Германии Аугуста Ханнинга заключили под стражу по подозрению в государственной измене и шпионаже, сообщила представитель Генпрокуратуры ФРГ.

    Судья Федерального верховного суда в Карлсруэ утвердил ордер на арест 80-летнего подозреваемого по обвинениям в агентурной деятельности и сборе гостайны, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

    Ранее в рамках расследования задержали бывшего руководителя аппарата фигуранта Манфреда Д., которого подозревают в пособничестве. Ханнинга взяли под стражу в Северном Рейне – Вестфалии, а его предполагаемого сообщника – в Баварии.

    По версии следствия, в 2010 году подозреваемые договорились о регулярной передаче секретных материалов ведомства за денежное вознаграждение. В надзорном ведомстве страны считают, что бывший глава спецслужбы мог с коммерческими целями использовать полученные сведения в своей частной консалтинговой деятельности на протяжении 12 лет.

    Прокуратура выявила как минимум один случай применения гостайны для подготовки отчета в интересах сотрудника иностранной структуры безопасности. Ханнинг руководил немецкой разведкой с 1998 по 2005 год, а после работы в МВД ушел в частный бизнес.

    Ранее в среду западные издания написали, что фигурант собирал секретные документы для Баку. Однако Азербайджан официально опроверг причастность к делу бывшего руководителя спецслужбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аналитики предрекли начало охоты на шпионов в Германии после задержания экс-главы разведки.

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    4 октября 2026, 21:32 • Новости дня
    Дмитриев: Мерц хочет, чтобы немцы больше работали ради Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц хочет, чтобы немцы перестали лениться и больше работали ради Украины, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Разжигатель войны Мерц просто хочет, чтобы немцы перестали лениться, больше работали ради Украины и делили с Украиной свои социальные блага – и все это ради того, чтобы усугубить войну, а не пытаться добиться мира», – уточнил Дмитриев, передает РИА «Новости».

    Он также напомнил, что Мерца поддерживают всего 10% граждан Германии.

    Таким образом Дмитриев прокомментировал публикацию сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Алисы Вайдель о растущем недовольстве немцев из-за миллиардных вливаний Берлина в Киев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье партия АдГ раскритиковала визит Мерца в Киев на фоне нехватки средств в Германии.

    В тот же день Дмитриев назвал Мерца канцлером Украины.

    Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл в Киев с необъявленным визитом и заявил о намерении Берлина продолжить поставки вооружений и помощь в восстановлении Украины.

    Мерц заявил о намерении Берлина собрать зимой «коалицию желающих» по Украине. Он привез в Киев новый пакет помощи на 1,35 млрд евро.

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    6 октября 2026, 21:38 • Новости дня
    Глава МИД Германии заявил, что Россия якобы хочет воссоздать СССР

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Россия якобы намерена воссоздать Советский Союз, что создает «угрозу» для Украины, Грузии, Молдавии и стран Прибалтики.

    По словам Вадефуля, Россия «хочет воссоздать СССР», сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на немецкий телеканал ntv. Министр обосновал это заявление словами президента Владимира Путина, который ранее назвал распад Советского Союза величайшей катастрофой XX века.

    «Если это была величайшая катастрофа, то он, вероятно, хочет ее исправить», – заявил Вадефуль. Глава МИД ФРГ добавил, что в случае нападения России на прибалтийские страны, являющиеся членами НАТО, конфликт затронет и Германию.

    Он заверил, что Берлин выполнит свои обязательства перед союзниками по НАТО, если атака коснется Польши, Эстонии, Латвии или Литвы. Кроме того, министр заявил, что Германия уже «подверглась нападению» со стороны России в рамках гибридных операций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Берлин потребовал от Киева увеличить военные заказы у Германии.

    МИД ФРГ объявил о закрытии генерального консульства России в Бонне.

    Летом глава МИД Германии признал нехватку средств на оказание помощи Украине.

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    5 октября 2026, 21:04 • Новости дня
    Мерц и Макрон предложили Евросоюзу создать инструмент для торговых войн

    Handelsblatt: Мерц и Макрон предложили ЕС создать инструмент для торговых войн

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон направили в Еврокомиссию предложение о создании нового экономического инструмента для масштабных ответных мер в случае введения против Евросоюза пошлин или санкций, пишет газета Handelsblatt.

    Как пишет Handelsblatt со ссылкой на письмо Макрона и Мерца на имя главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, инициатива направлена на усиление полномочий Еврокомиссии в условиях возможного экономического давления на объединение. Ответные меры могут включать как исключение отдельных компаний с европейского рынка, так и санкции против целых государств, передает РИА «Новости».

    Источники в немецком правительстве подчеркнули, что механизм должен обеспечить равенство сил. Хотя власти Германии заявляют, что проект не направлен против конкретных стран, речь идет прежде всего о возможности противостоять США и Китаю.

    Авторы идеи указали на торговый дефицит Евросоюза с Китаем в размере миллиарда евро в день и уязвимость Европы перед тактикой введения пошлин, которую применял Дональд Трамп. Кроме того, план предусматривает контроль за поставщиками для снижения зависимости европейской промышленности от китайских редкоземельных металлов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Мерц призвал страны Евросоюза увеличить финансовую поддержку Киева.

    В начале года издание Financial Times спрогнозировало большие потери ЕС и Британии в торговой войне с США.

    В прошлом году Евросоюз предложил Вашингтону взаимно обнулить пошлины.

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