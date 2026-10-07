Мурашко сообщил о разработке национального руководства по питанию

Мурашко: Минздрав начал разработку национального руководства по питанию

Tекст: Дарья Григоренко

В России разрабатывается национальное руководство по питанию, которое будет служить ориентиром для медицинских работников и граждан, следует из обращения Мурашко, которое зачитал его заместитель Евгений Камкин на профильном конгрессе в Москве, передает РИА «Новости».

«Минздрав России ведет работу над созданием национального руководства по питанию, которое появится в 2027 году. Оно призвано стать ориентиром как для медицинских специалистов, так и для граждан, и способствует распространению научно-обоснованных подходов к ежедневному рациону», – говорится в послании.

Министр отметил рост заболеваемости ожирением среди детей и взрослых за последние 10 лет. По его словам, это состояние значительно повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, онкологии и других хронических недугов.

Мурашко также подчеркнул, что в настоящее время принципов здорового образа жизни придерживаются около 11,5% россиян. Он указал на необходимость к 2030 году увеличить этот показатель минимум в полтора раза за счет расширения сети центров здоровья и медицины долголетия.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала ожирение общемировой проблемой, отметив значительный рост заболеваемости среди взрослого населения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Минздраве назвали причины роста заболеваемости диабетом второго типа.

В прошлом месяце в России впервые синтезировали препарат от ожирения и диабета.