В «Русгидро» заявили о полном техносуверенитете России в гидроэнергетике

«Русгидро»: Россия обеспечила полный техносуверенитет в гидроэнергетике

Tекст: Тимур Шайдуллин

Россия обеспечила полный технологический суверенитет в гидроэнергетике, сообщил РИА «Новости» член правления, первый заместитель – главный инженер «Русгидро» Сергей Кондратьев в кулуарах Научно-технической конференции «Гидроэнергетика. Гидротехника. Новые разработки и технологии».

«В целом с уверенностью могу сказать, что у нас 100-процентный технологический суверенитет гидроэнергетики Российской Федерации. Мы полностью можем от начала – создания самого створа и формирования плотины – обеспечить и оборудование, и управление с помощью непосредственно российской нашей промышленности», – сказал он.

В начале октября Минэнерго подготовило проект постановления для проведения конкурсов на строительство гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций, а также заключения договоров предоставления мощности, обеспечивающих возвратность инвестиций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Пакистан пригласил Россию участвовать в развитии гидроэнергетики страны.

В прошлом году компания «Русгидро» ввела в эксплуатацию новую гидроэлектростанцию в Кабардино-Балкарии.