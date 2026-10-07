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    7 октября 2026, 15:25 • Новости дня

    Ирак девальвировал динар к доллару

    NINA: Ирак девальвировал национальную валюту к доллару на 14,5%

    Tекст: Ольга Иванова

    Центральный банк Ирака девальвировал национальную валюту примерно на 14,5%, установив курс продажи доллара населению на уровне 1520 динаров, пишет агентство NINA.

    Иракские власти приняли решение девальвировать национальную валюту примерно на 14,5%, установив новый курс продажи доллара гражданам на уровне 1520 динаров, передает РИА «Новости» со ссылкой на информационное агентство NINA.

    В письме Центрального банка Ирака, разосланном банкам и обменным компаниям, отмечается, что цена покупки американской валюты у министерства финансов составит 1500 динаров за доллар, а продажи финансовым учреждениям – 1510 динаров. До этого официальный курс продажи доллара населению находился на уровне 1320 динаров.

    Новые правила вступили в силу с начала рабочего дня в среду. Регулятор поручил профильным учреждениям прекратить использование прежнего курса и обновить свои системы. Решение об изменении стоимости национальной валюты было принято Советом министров страны во вторник по рекомендации Центробанка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в Ираке по делу о коррупции конфисковали 45 кг золота.

    6 октября 2026, 17:26 • Новости дня
    Гендиректор нефтетрейдера Vitol заявил об исчерпании запасов нефти на Западе

    Гендиректор Vitol Харди: Запасы нефти на Западе исчерпаны

    Гендиректор нефтетрейдера Vitol заявил об исчерпании запасов нефти на Западе
    @ REUTERS/Jason Redmond

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нефтяные запасы западных стран оказались исчерпаны в результате войны в Иране, заявил генеральный директор крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера Vitol Group Рассел Харди.

    Запасы нефти на Западе исчерпаны в результате войны в Иране, заявил Харди на энергетическом форуме в Лондоне, пишет Bloomberg. «Больше на Западе нет запасов, которые можно было бы израсходовать», – сказал он.

    Гендиректор Vitol подчеркнул, что западные страны полностью истощили доступные резервы, и предупредил, что дефицит топлива, вероятно, сохранится и в предстоящие зимние месяцы. Он подчеркнул, что доступные объемы уже использованы.

    В пятницу страны «Большой семерки» и их партнеры объявили о выделении 100 млн баррелей нефти из чрезвычайных резервов. Этому предшествовало давление администрации Дональда Трампа на Европу с требованием активнее сдерживать стремительный рост цен на дизельное топливо. При этом, по словам Харди, конкретные детали высвобождения резервов пока не вполне прозрачны.

    Днем ранее руководитель Saudi Aramco предупредил, что из мировых запасов нефти объемом 6 млрд баррелей на практике доступно менее 10%. Использованию остальных объемов препятствуют различные логистические трудности.

    Харди также отметил, что предложение нефтепродуктов остается крайне ограниченным. Он ожидает, что такая ситуация продолжится в ближайшие месяцы, в том числе в течение зимы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Saudi Aramco заявил о «пугающе низких» мировых запасах нефти.

    Цены на нефть снизились на ожиданиях распродажи запасов G7.

    В марте в G7 задумались о распечатке нефтяных резервов.

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    5 октября 2026, 21:31 • Новости дня
    Турция и Пакистан решили развернуть войска в Саудовской Аравии
    Турция и Пакистан решили развернуть войска в Саудовской Аравии
    @ REUTERS/Umit Bektas

    Tекст: Валерия Городецкая

    В рамках Мекканского оборонного пакта Турция и Пакистан приняли решение развернуть согласованные военные силы на территории Саудовской Аравии для укрепления коллективной безопасности.

    Экстренное заседание стратегического политического и оборонного комитета Мекканского альянса прошло в понедельник в Эр-Рияде. Стороны договорились немедленно приступить к практической реализации обязательств по коллективной обороне и развернуть войска на саудовской территории, передает РИА «Новости».

    Комитет назначил первым генеральным секретарем организации пакистанского генерал-лейтенанта в отставке Наумана Махмуда. Он займет этот пост сроком на три года.

    В совместном заявлении Турция и Пакистан решительно осудили попытки атак на Мекку и Медину, а также продолжающиеся нападения на экономические и гражданские объекты королевства. Безопасность каждой из трех стран была названа неотъемлемой частью коллективной безопасности альянса, что поможет совместно противостоять любым угрозам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Турция запланировала ратификацию Мекканского соглашения на октябрь.

    В середине сентября МИД Турции допустил военные действия Мекканского альянса против хуситов.

    Летом Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились о совместной обороне.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум, информационную войну.

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    4 октября 2026, 21:43 • Новости дня
    Второй пилот Flydubai планировал таран аэропорта Бен-Гурион
    Второй пилот Flydubai планировал таран аэропорта Бен-Гурион
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министр транспорта Израиля Мири Регев заявила, что при проверке списка экипажа рейса Flydubai никто не был отмечен как угроза, хотя второй пилот, по версии следствия, готовил попытку теракта при посадке в аэропорту Бен-Гурион.

    Из допроса второго пилота рейса Flydubai Хамама аль-Хаммами следует, что он намеревался захватить самолет по пути из Дубая в Израиль и в момент захода на посадку направить его в терминал аэропорта Бен-Гурион, чтобы вызвать массовые жертвы. Захват он начал над Иорданией, чтобы полет выглядел обычным рейсом, но план был сорван, когда капитану Смиту Маччхару удалось открыть дверь кабины и пассажиры вернули контроль над самолетом, сообщает Israel National News.

    По данным израильского телеканала Channel 13, аль-Хаммами рассказал следователям, что выбрал именно эту авиакомпанию из-за рейсов в Тель-Авив. «Я искал и проверял, какие авиакомпании летают в Тель-Авив, и поэтому выбрал Flydubai. Я попытался устроиться во все эти компании. Я спланировал атаку до того, как меня наняли», – цитирует его телеканал.

    В расследовании участвуют сотрудники Моссада, авиационные эксперты, а также представители саудовских и оманских спецслужб и как минимум двое американских разведчиков, пишет Ynet со ссылкой на высокопоставленного чиновника из ОАЭ. Тот утверждает, что аль-Хаммами рассматривал и вариант тарана высотного здания в Израиле по примеру атак 11 сентября, в том числе башен комплекса «Азриэли» в Тель-Авиве, и ранее был уволен из Oman Air за экстремистские взгляды, после чего жил в Марокко, посещал Сирию и затем устроился в Flydubai.

    Власти ОАЭ сообщили, что перед вылетом передали Израилю данные о пассажирах и членах экипажа рейса Flydubai, включая имена и гражданство, но ни один человек в списке не был отмечен как подозрительный, передает PBS. Служба общей безопасности Израиля ISA заявила, что проверка зарубежных пассажирских списков относится к компетенции Минтранса, тогда как Мири Регев настаивает, что ее ведомство не получало перечня на этот рейс и что за безопасность в авиации отвечают спецслужбы; расследование, в котором участвуют сразу несколько стран, продолжается и должно установить, как копилоту удалось попасть в экипаж.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что действия пассажира и пилота рейса Flydubai предотвратили новый теракт по типу 11 сентября. В среду израильский телеканал сообщил, что самолетом Flydubai управляли пилоты из Омана и ОАЭ. Власти Израиля признали резню на борту этого рейса терактом.

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    5 октября 2026, 10:32 • Новости дня
    Армия Йемена отбила у хуситов район близ Баб-эль-Мандебского пролива

    Al Arabiya: Армия Йемена перерезала линии снабжения хуситов в районе Зубаба

    Tекст: Мария Иванова

    Правительственные силы Йемена вернули контроль над районом Зубаб недалеко от Баб-эль-Мандебского пролива, выбив оттуда отряды движения «Ансар Аллах» (хуситов).

    Йеменские подразделения «Бригады гигантов» и «Щит родины» вытеснили хуситов из Зубаба, обойдя позиции противника со стороны гор Кахбуб при поддержке авиации, передает Al Arabiya.

    Взятию района предшествовали ожесточенные бои. Йеменская армия смогла практически полностью перерезать линии снабжения мятежников, отмечает ТАСС.

    Конфликт между правительственными силами и хуситами в Йемене продолжается с августа 2014 года. В начале августа повстанцы начали наступление, а в сентябре установили контроль над портом Моха и территориями у Баб-эль-Мандебского пролива. 4 октября власти объявили масштабную операцию по возвращению земель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье силы Йемена начали наступление на хуситов.

    США отказались поддержать прямое наступление йеменской армии и Саудовской Аравии на мятежников.

    Власти страны объявили о начале военной операции против повстанцев.

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    6 октября 2026, 12:02 • Новости дня
    Саудовские союзники отбили у хуситов Моху и подошли к проливу Баб-эль-Мандеб

    Йеменские войска заявили о возвращении Мохи и Дхубаба у Баб-эль-Мандеба

    Саудовские союзники отбили у хуситов Моху и подошли к проливу Баб-эль-Мандеб
    @ Southern Giants Brigades/Handout/REUTERS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Йемена Рашад аль-Алими объявил о начале операции «Рассвет Йемена», в ходе которой просаудовские силы заявили об освобождении Мохи и других позиций у стратегического пролива Баб-эль-Мандеб.

    Силы международно признанного правительства Йемена, опирающиеся на поддержку Саудовской Аравии, заявили, что в понедельник вернули под контроль портовый город Моха на Красном море и район Дхубаб с ключевыми высотами у пролива Баб-эль-Мандеб в западной провинции Таиз, передает The War Zone со ссылкой на агентство Saba. «Силы, при поддержке с воздуха, смогли захватить Аль-Моху после столкновений с террористическими милициями хуситов, контролировавшими город с начала сентября», – сообщило агентство, отметив потери и пленение хуситов.

    Алими назвал контрнаступление «Рассвет Йемена» и заявил в соцсети X, что его целью являются восстановление государственных институтов, освобождение столицы Саны и «завершение переворота» хуситов, выразив уверенность, что «Йемен пойдет к новому рассвету свободы, мира и стабильности». Представитель саудовской коалиции Турки аль-Малики сообщил, что для поддержки йеменских войск задействовано около ста истребителей, обеспечивающих воздушную защиту района Баб-эль-Мандеб и наносящих удары по сотням целей хуситов.

    На фоне эскалации Центр координации гуманитарных операций, связанный с хуситами, подтвердил рост числа саудовских авиаударов и пригрозил ответом, предупредив авиакомпании, что воздушное пространство Саудовской Аравии, за исключением районов над Меккой и Мединой, якобы небезопасно. Независимый аналитик Йемена Мухаммед аль-Баша заявил, что с высокой степенью уверенности считает освобожденным аэропорт Дхубаб, что, по его оценке, перерезало маршрут снабжения хуситов между Мохой и Баб-эль-Мандебом.

    Публикуемые кадры показывают, как предполагаемые просаудовские бойцы переезжают и расстреливают бегущих хуситов, что движение хуситов назвало военным преступлением. Государственный департамент США на фоне обострения боев предупредил американцев в Саудовской Аравии о риске ударов беспилотников и ракет и призвал граждан США сохранять бдительность и следовать предупреждениям саудовской гражданской обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник хуситы нанесли удары по саудовским войскам в Йемене. В понедельник хуситы атаковали аэропорты и нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии. С воскресенья силы Йемена при поддержке саудовской коалиции начали наступление на позиции хуситов.

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    5 октября 2026, 22:07 • Новости дня
    Хуситы заявили о захвате дома главы руководящего совета Йемена

    Движение «Ансар Алла» заявило о захвате дома главы Йемена в провинции Таиз

    Tекст: Вера Басилая

    Шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» сообщило о захвате двух районов в провинции Таиз и установлении контроля над домом главы руководящего президентского совета Йемена Рашада аль-Алими.

    В сообщении в Telegram-канале вооруженных сил хуситов указывается, что формирования сил противника были выбиты из районов Аль-Маафир и Аль-Мавасит, передает РИА «Новости».

    Район Аль-Мавасит является родиной Рашада аль-Алими, который руководит территориями, контролируемыми международно признанным правительством. Телеканал Al Masirah продемонстрировал кадры захвата многоэтажного дома руководителя, на крыше которого бойцы вывесили йеменский флаг.

    В минувшие выходные правительство Йемена объявило о старте масштабной операции по возвращению занятых хуситами районов около Баб-эль-Мандебского пролива. В понедельник проправительственная армия сообщила о взятии под контроль крупнейших городов Зубаб и Моха.

    В понедельник армия Йемена выбила хуситов из портового города Моха.

    Правительственные силы отбили район около Баб-эль-Мандебского пролива.

    В воскресенье власти страны объявили о начале военной операции против повстанцев.

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    6 октября 2026, 20:26 • Новости дня
    Хуситы заявили об отражении наступления сил Йемена на Баб-эль-Мандебский пролив
    Хуситы заявили об отражении наступления сил Йемена на Баб-эль-Мандебский пролив
    @ REUTERS/Ali Hashisho

    Tекст: Дарья Григоренко

    Шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы) отбило атаки проправительственных войск Йемена, пытавшихся пробиться к Баб-эль-Мандебскому проливу, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

    Хуситы отразили все попытки наступления проправительственных войск в сторону пролива, пишет РИА «Новости». «Наши вооруженные силы отразили все попытки наступления подкреплений на стороне саудовского противника в направлении Баб-эль-Мандебского пролива, вынудив их отступить. Им не удалось продвинуться к Баб-эль-Мандебскому проливу», – заявил Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник хуситы нанесли удары по саудовским войскам в Йемене.

    В понедельник армия Йемена отбила у хуситов район вблизи Баб-эль-Мандебского пролива.

    В воскресенье силы Йемена начали наступление на хуситов.

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    6 октября 2026, 08:08 • Новости дня
    Хуситы нанесли удары по саудовским войскам в Йемене

    Хуситы нанесли удары по скоплениям саудовских войск в Йемене

    Tекст: Мария Иванова

    Йеменские мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили о нанесении ударов по позициям и скоплениям войск Саудовской Аравии в йеменских провинциях Эль-Джауф и Мариб.

    «В течение последних часов вооруженные силы [хуситов] нанесли десятки ударов по позициям саудовских войск к востоку от провинции Эль-Джауф. <…> Кроме того, наши войска провели операции по нанесению ударов по скоплениям саудовских войск <…> в провинции Мариб», – заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

    По его словам, в результате операций противник понес потери в живой силе, а часть военной техники была уничтожена. Сариа добавил, что действия хуситов заставили часть формирований коалиции отступить в провинции Таиз, передает ТАСС.

    Накануне председатель йеменского Президентского руководящего совета Рашад Мухаммед аль-Алими объявил о начале масштабной военной операции «Рассвет Йемена» по освобождению Саны от мятежников.

    Правительственные войска при поддержке авиации аравийской коалиции смогли выбить хуситов из района Зубаб и восстановить контроль над Баб-эль-Мандебским проливом. В операции задействованы 100 истребителей коалиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник хуситы призвали авиакомпании облетать Саудовскую Аравию.

    В воскресенье они заявили, что вынудили саудовские истребители F-15 покинуть небо над Таизом.

    Мятежники сообщили об ударах по объектам Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе.

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    5 октября 2026, 17:37 • Новости дня
    Хуситы призвали авиакомпании облетать Саудовскую Аравию

    SABA: Хуситы призвали авиакомпании облетать Саудовскую Аравию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Координационный центр гуманитарных операций йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» призвал авиакомпании не летать над Саудовской Аравией.

    «В результате саудовской агрессии против нашей страны с использованием авиации, а также из стремления обеспечить безопасность гражданской авиации и сохранить жизни людей Координационный центр гуманитарных операций выпускает предупреждение для всех авиакомпаний, работающих в воздушном пространстве Саудовской Аравии, поскольку оно небезопасно», – говорится в заявлении, которое опубликовало агентство SABA, передает ТАСС.

    В центре также подчеркнули, что воздушное пространство королевства «станет театром военных действий» для сил мятежников, а структуры хуситов после этого заявления снимают с себя ответственность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье хуситы заявили, что вынудили саудовские истребители F-15 покинуть небо над Таизом.

    В тот же день они сообщили об ударах по объектам компании Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе. Саудовская Аравия назвала эти утверждения ложью.

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    5 октября 2026, 23:45 • Новости дня
    Хуситы объявили небо Саудовской Аравии зоной военной операции
    Хуситы объявили небо Саудовской Аравии зоной военной операции
    @ Andrew Surma/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Воздушное пространство над Саудовской Аравией, за исключением районов над Меккой и Мединой, стало зоной военной операции, заявил военный представитель шиитского военно-политического движения «Ансар Алла» (хуситы) Яхья Сариа.

    «Мы предупреждаем все международные авиакомпании, использующие воздушное пространство Саудовской Аравии, о недопустимости продолжения полетов. Воздушное пространство Саудовской Аравии является зоной наших операций, за исключением священного воздушного пространства Мекки и Медины», – заявил Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

    Представитель хуситов подчеркнул, что после опубликованного предупреждения движение снимает с себя ответственность за последствия игнорирования требований о прекращении использования воздушного пространства Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы заявили, что провели три масштабные атаки на территории Саудовской Аравии, атаковав аэропорты и НПЗ.

    Координационный центр гуманитарных операций йеменского мятежного движения призвал авиакомпании не летать над Саудовской Аравией.

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    6 октября 2026, 16:33 • Новости дня
    Израиль заявил о готовности к войне против Палестинской автономии

    Глава МО Израиля Кац: ЦАХАЛ готов к войне с Палестинской национальной автономией

    Израиль заявил о готовности к войне против Палестинской автономии
    @ Nasser ishatyeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия обороны Израиля готовится к возможному нападению со стороны сил Палестинской национальной автономии (ПНА) с Западного берега реки Иордан, заявил министр обороны Исраэль Кац.

    Кац заявил, что армия готова к сценарию, при котором силы безопасности Палестинской автономии и организация «Танзим» направят оружие против израильских поселенцев и солдат, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Times of Israel.

    «Операция против Палестинской администрации на Западном берегу будет краткой и решительной: она предусматривает применение наземных и воздушных сил, а также специальных средств, ликвидацию и изгнание высокопоставленных чиновников, уничтожение оружия и террористической инфраструктуры, а также масштабную эвакуацию жителей городов и лагерей беженцев по примеру действий Израиля в Газе и Ливане», – отметил Кац.

    В случае нападения ПНА Израиль объявит войну, а Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начнет полномасштабное наступление по плану, утвержденному премьер-министром Биньямином Нетаньяху, добавил Кац.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Нетаньяху заявил о планах ХАМАС напасть на Израиль перед выборами.

    В воскресенье Израиль объявил о подготовке к внезапной войне.

    В конце лета Израиль нанес точечный удар по боевикам на Западном берегу Иордана.

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    4 октября 2026, 22:27 • Новости дня
    Несколько взрывов произошло рядом с танкером у берегов Йемена
    Несколько взрывов произошло рядом с танкером у берегов Йемена
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    К югу от города Моха в Йемене танкер, вероятно, подвергся обстрелу, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

    «UKMTO получил сообщение об инциденте в 60 морских милях к югу от Мохи. Представитель компании, ответственный за безопасность судна, сообщил, что экипаж танкера наблюдал несколько взрывов в непосредственной близости от судна», – говорится в уведомлении координационного центра.

    По имеющейся информации, экипаж судна не пострадал, случаев экологического ущерба не зафиксировано. Название танкера и порт его приписки в UKMTO не уточнили, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье силы Йемена начали наступление на хуситов.

    США отказались поддержать прямое наступление сил Йемена и Саудовской Аравии на хуситов.

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    6 октября 2026, 09:33 • Новости дня
    Курс доллара на межбанковском рынке превысил 86 рублей

    Стоимость доллара на российском межбанковском рынке поднялась выше 86 рублей

    Tекст: Мария Иванова

    Курс американской валюты на российском межбанковском рынке увеличился на 1% и составил более 86 рублей впервые с начала сентября.

    По состоянию на 9:05 мск курс доллара вырос до 86,147 рубля, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

    Одновременно с этим курс евро на российском межбанковском рынке поднялся на 0,73% и достиг отметки 96,389 рубля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник внебиржевой курс доллара поднялся до 85 рублей.

    На прошлой неделе он упал ниже 83 рублей.

    В августе внебиржевой курс американской валюты превышал 86 рублей.

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    5 октября 2026, 15:59 • Новости дня
    «Сбер» запросил у Центробанка статус цифрового депозитария

    Tекст: Елизавета Шишкова

    «Сбер» планирует запустить первые продукты для оборота цифровых валют 1 декабря. Банк намерен встроить новые услуги в привычные клиентам сервисы, однако сроки зависят от решения ЦБ и готовности нормативной базы.

    Банк уже направил регулятору заявление на получение статуса цифрового депозитария, передает ТАСС. «Сегодня Сбербанк подал в Банк России заявление на статус цифрового депозитария. Статус позволит банку оказывать услуги по организации оборота цифровой валюты в интерфейсах, которыми клиенты уже пользуются», – отметили в пресс-службе банка.

    Представители компании добавили, что новый статус даст право вести учет подобных активов и обеспечивать их переход. Окончательные сроки запуска зависят от решения регулятора и готовности нормативной базы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Государственная дума одобрила закон о правилах работы цифровых депозитариев. К платформе цифрового рубля подключаются более 130 российских кредитных организаций.

    Системно значимые банки страны полностью подготовились к работе с новой формой валюты.

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    5 октября 2026, 23:35 • Новости дня
    Хуситы атаковали аэропорты и НПЗ в Саудовской Аравии
    Хуситы атаковали аэропорты и НПЗ в Саудовской Аравии
    @ Mohammed/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) провело три масштабные атаки на территории Саудовской Аравии, атаковав аэропорты и НПЗ, сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

    «Мы провели три крупные операции с использованием большого количества баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников», – заявил Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

    По его словам, целью первой операции стал аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, в результате удара было прервано авиасообщение. Второй удар пришелся по нефтеперерабатывающему заводу компании Aramco в Рабихе, где возник пожар, передает РИА «Новости».

    Третья операция была направлена на аэропорт в городе Абха, авиабазу в Хамис-Мушейте и военный лагерь Аль-Акифа в провинции Асир, а также на другие важные объекты в Наджране и Джизане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник хуситы призвали авиакомпании облетать Саудовскую Аравию.

    В воскресенье движение заявило об ударах по объектам Saudi Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе.

    Саудовская Аравия назвала ложью заявления хуситов об ударе по Эр-Рияду.

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