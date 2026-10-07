Мишустин отметил успехи в модернизации российской сельхозтехники

Мишустин заявил о появлении в России первого селекционного комбайна

Tекст: Тимур Шайдуллин

Мишустин принял участие в работе XXVIII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2026», где указал на успехи в сфере сельскохозяйственного машиностроения, передает РИА «Новости».

«Есть ощутимые результаты и в модернизации сельскохозяйственной техники и оборудования. В этом году появится первый российский селекционный комбайн. Мы сегодня его видели, он здесь представлен на выставке. Как и целый ряд других интересных разработок, которые создавались в том числе с нашими белорусскими партнерами, белорусскими коллегами», – сказал он.

Премьер добавил, что сотрудничество с Белоруссией в этой сфере обсуждалось на прошлой неделе на выставке «Иннопром» в Минске. Кроме того, он отметил продолжающуюся работу по переводу аграрных сервисов в электронный формат для повышения эффективности отрасли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр сообщил о росте сбора пшеницы и рапса в России. Также Мишустин вручил государственные награды работникам агропромышленного комплекса.

Ранее председатель правительства заявил об адаптации российского сельского хозяйства к новым вызовам.