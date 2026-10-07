Мишустин заявил о хорошей динамике работы аграриев Донбасса и Новороссии

Мишустин: Аграрии в Донбассе и Новороссии демонстрируют хорошую динамику работы

Tекст: Елизавета Шишкова

«Хорошую динамику показывают аграрии и в воссоединенных регионах. Хозяйствам Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей оказывается дополнительная поддержка», – отметил премьер, пишет ТАСС.

Мишустин уточнил, что на выставке представлена ДНР, которая уже собрала весомый урожай зерновых.

Глава кабмина добавил, что в текущем сезоне агробизнес работает в непростых условиях из-за сложностей с топливом и логистикой грузов.

Он напомнил, что президент Владимир Путин поддержал инициативу оказать помощь сельхозпроизводителям по продаже зерна, включая закупку в резерв. Правительство выделило дополнительные субсидии на железнодорожные перевозки, чтобы компенсировать нарушения судоходства в Азово-Черноморском бассейне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сбор зерна в России превысил 126 млн тонн.

В прошлом месяце в Госдуме заявили об усилении поддержки фермеров.

Летом Минсельхоз сообщил о превышении прошлогодних показателей урожая зерна.