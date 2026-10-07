Мишустин гарантировал бесперебойное снабжение России продовольствием

Мишустин заявил о выполнении Доктрины продовольственной безопасности

Tекст: Ольга Иванова

Глава правительства выступил на пленарном заседании XXVIII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2026», где рассказал об успехах отечественного аграрного сектора, передает РИА «Новости».

«Активно растет применение отечественных семян именно тех культур, по которым ранее была высокая зависимость от зарубежной селекции. Это подсолнечник, рапс, сахарная свекла, а также соя и кукуруза. В целом показатель самообеспеченности семенами составляет почти 70%», – сказал Мишустин.

По его словам, на базе Тимирязевского геномного центра создана специальная платформа, сокращающая сроки вывода на рынок новых сортов и гибридов до двух-трех лет. Премьер добавил, что Доктрина продовольственной безопасности выполняется последовательно, снабжение внутреннего рынка в 2026 году будет обеспечено без перебоев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Мишустин вручил госнаграды работникам АПК.

В понедельник Минсельхоз спрогнозировал урожай пшеницы в России на прошлогоднем уровне.

В прошлом месяце ведомство опровергло слухи о проблемах с экспортом российского зерна.