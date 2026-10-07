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    7 октября 2026, 14:53 • Новости дня

    Российские космонавты пообещали съесть грейпфрут за здоровье Путина

    Экипаж МКС поздравил Путина с 74-летием

    Tекст: Ольга Иванова

    Космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и Сергей Тетерятников поздравили президента России Владимира Путина с 74-летием с борта Международной космической станции (МКС), они пообещали съесть грейпфрут за здоровье президента.

    Экипаж пообещал за ужином съесть грейпфрут за здоровье главы государства, передает ТАСС со ссылкой на Роскосмос.

    «Владимир Владимирович, мы желаем вам личного благополучия и реализации всех задуманных планов», – передала пожелания экипажа Анна Кикина. Она добавила, что космонавты «как и вы, за здоровье», поэтому на орбите съедят недавно доставленный им грейпфрут.

    Командир станции Петр Дубров отметил способность президента находить общий язык с представителями более 200 национальностей, проживающих в стране. Сергей Тетерятников поблагодарил государство за создание условий, позволяющих обычному парню со Ставрополья следовать своей мечте и отправиться за пределы Земли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил надежду на встречу главы государства с близкими в день рождения.

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев оценил вклад коллеги в партнерство двух стран.

    Президент Туркмении также поздравил Владимира Путина с праздником.

    7 октября 2026, 10:54 • Новости дня
    В Петербурге появился мурал со словами Путина о семейном счастье

    На фасаде дома Путина в Санкт-Петербурге появилась цитата президента о счастье

    В Петербурге появился мурал со словами Путина о семейном счастье
    @ Соцсети

    Tекст: Вера Басилая

    На фасаде дома в Басковом переулке в Петербурге, где прошли детские годы президента Владимира Путина, ко дню рождения главы государства появился мурал художника Филиппа Дульмаченко с цитатой о любви и семье.

    Работа площадью около 200 квадратных метров создана в рамках проекта «Счастье – это…». В ее основу легла фраза, произнесенная Владимиром Путиным на ежегодной пресс-конференции в декабре 2020 года: «Что касается секрета семейного счастья – это любовь».

    «Идея рисунка заключалась в следующем: дом, семья, любовь – вещи, из которых для многих и складывается само ощущение счастья. Слова Владимира Владимировича о секрете семейного счастья, по-моему, здесь подходят больше всего», – рассказал Дульмаченко.

    Художник добавил, что многие давно обращали внимание на стену во дворе, где прошло детство президента. По мнению автора, новая работа послужит примером диалога между городом и сообществом уличных художников. Историческая среда Петербурга предъявляет особые требования к граффити, и подобные проекты помогут современному искусству органично существовать в городе.

    В среду главе государства исполнилось 74 года. «День рождения – это всегда очень, очень такой личный праздник. И, конечно, главное, что для президента, это то, что его поздравляют все его родные и близкие, как все обычные люди», – отмечал ранее Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президента России Владимира Путина с днем рождения поздравил его белорусский коллега Александр Лукашенко. Помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил о поздравлении от председателя КНР Си Цзиньпина.

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    7 октября 2026, 01:11 • Новости дня
    Песков озвучил планы Путина в день рождения

    Путин проведет день рождения за рабочими делами

    Песков озвучил планы Путина в день рождения
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин в день 74-летия будет работать согласно графику и проведет ряд телефонных переговоров.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в графике главы государства есть публичные мероприятия, раньше времени о которых он объявлять не стал.

    Часть среды Путин отведет подготовке к международному саммиту в Туркмении, где, кроме участия во многосторонних заседаниях, ожидается серия двусторонних бесед, передает ТАСС.

    «День рождения – это всегда очень, очень такой личный праздник. И, конечно, главное, что для президента, это то, что его поздравляют все его родные и близкие, как все обычные люди», – отмечал ранее Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков анонсировал серию международных телефонных разговоров Путина.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум, информационную войну.

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    7 октября 2026, 18:07 • Новости дня
    Абсолютное большинство россиян признают Путина одним из наиболее влиятельных мировых лидеров

    80% россиян считают Путина одним из наиболее влиятельных мировых лидеров

    Абсолютное большинство россиян признают Путина одним из наиболее влиятельных мировых лидеров
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Абсолютное большинство россиян (80%) признают президента Владимира Путина одним из самых влиятельных мировых лидеров, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

    Согласно результатам исследования ВЦИОМ, приуроченного к дню рождения главы государства, 80% опрошенных считают Путина влиятельным политиком глобального масштаба.

    Кроме того, 71% россиян отметили, что за годы президентства Путина Россия стала сильнее и увереннее в себе. По мнению 69% граждан, благодаря политике президента с Россией стали больше считаться на мировой арене.

    Также две трети опрошенных (68%) выразили уверенность, что страна во главе с Путиным сможет преодолеть все трудности.

    Опрос был проведен методом телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории России. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле перечислили зарубежных лидеров, позвонивших с поздравлениями российскому президенту в день его рождения.

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    7 октября 2026, 16:44 • Новости дня
    Кремль перечислил позвонивших Путину в день рождения зарубежных лидеров

    Кремль: С днем рождения Путина по телефону поздравили лидеры десяти государств

    Кремль перечислил позвонивших Путину в день рождения зарубежных лидеров
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин в свой 74-й день рождения провел телефонные разговоры с лидерами десяти государств, которые тепло поздравили его с праздником, сообщил Кремль.

    Глава государства получает многочисленные послания и телеграммы по случаю своего дня рождения от иностранных лидеров, руководителей международных организаций и представителей общественно-политических кругов, сообщает Кремль в «Макс».

    В течение дня российский лидер также провел ряд телефонных разговоров. Свои поздравления ему лично передали президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Ирана Масуд Пезешкиан.

    Кроме того, главу государства по телефону поздравили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Турции Тайип Эрдоган, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду жители Того записали рэп-клип ко дню рождения Путина.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын в своем послании отметил выдающееся управление страной.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков озвучил рабочие планы российского лидера в этот день.

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    7 октября 2026, 15:39 • Новости дня
    Жители Того записали рэп-клип ко дню рождения Путина

    Жители Того поздравили Путина с днем рождения рэп-клипом

    Жители Того записали рэп-клип ко дню рождения Путина
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В Того местный филиал Центра народной дипломатии поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, выпустив в его честь рэп-клип.

    Команда филиала под руководством Валентины Колесниковой записала песню с использованием искусственного интеллекта. Съемки клипа прошли в столице Того Ломе, передает РИА «Новости».

    В Центре народной дипломатии отметили рост интереса тоголезской молодежи к России. Так, Самюэль Афатоджи выбрал для обучения Северный федеральный университет имени Ломоносова из-за интереса к политике российского лидера.

    Филиал Центра пожелал Путину здоровья, энергии и успехов, выразив надежду на укрепление дружбы между государствами. В среду президенту России исполнилось 74 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава российского государства обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым перспективы развития отношений двух стран.

    Президент Туркмении поздравил Путина с днем рождения.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с ним двусторонние отношения после поздравления.

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    7 октября 2026, 08:30 • Новости дня
    Эксперт: Путин по характеру и мировоззрению – самый русский лидер за последние столетия
    Эксперт: Путин по характеру и мировоззрению – самый русский лидер за последние столетия
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Россияне воспринимают Владимира Путина как своего человека, к которому можно обратиться за помощью и быть услышанным, сказал политолог, депутат Госдумы Александр Асафов. По его словам, близость президента к гражданам проявляется в общении с людьми, его отношении к истории страны и к своей малой родине, а также в ценностях, которыми он руководствуется при принятии решений. 7 октября глава государства отмечает день рождения.

    «Президент, наверное, самый русский лидер за последние столетия. Он точно лидер по характеру, по мировоззрению, по тому, как он разделяет наши тревоги и наши надежды, как он разговаривает с людьми по отдельности и со всеми нами вместе. И безусловно, его отдельное отношение к православию и православным святыням тоже близко многим из нас», – считает Асафов.

    Он отмечает, что именно поэтому люди часто обращаются непосредственно к президенту со своими проблемами. «В разговорах президент воспринимается как свой, а не как какой-то там представитель некой недоступной политической элиты. Это человек, который может приехать в Новосибирск, остановиться и выйти из машины, чтобы пообщаться с людьми. Это человек, который на связи не только с командирами, но и с рядовыми бойцами. Это человек, который одинаково внимательно выслушивает и губернаторов, и простых рабочих завода по обработке рыбы на Курилах. Люди это чувствуют и ценят», – говорит депутат.

    Он подчеркивает, что президент весьма близок к простым людям – он использует живые народные фразы и выражения. «Он по-настоящему любит нашу историю, с трепетом к ней относится, как и к истории своей семьи. Он часто вспоминает своих предков из Тверской области – простых крестьян, и малую родину Санкт-Петербург – так же, как и любой из нас помнит и свою малую родину, историю нашей семьи, наших предков», – добавляет политолог.

    Кроме того, эксперт отметил ценности, которые стали фундаментом российского мировоззрения, центральной частью государственной политики и легли в основу указа о национальных целях развития России и основ госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских ценностей.

    «Президент сам разделяет каждую из этих традиционных духовно-нравственных ценностей. Он точно знает, что такое справедливость, и отстаивает ее. Он часто говорит о наших героях, которые служат Отечеству. Он привержен, как и многие из нас, приоритету духовного над материальным. Глава государства разделяет эти ценности, опирается на них в своих решениях», – подчеркнул депутат.

    «И безусловно, в день рождения президента хочется поздравить его от лица всей страны, поскольку он действительно близкий человек для большинства людей, живущих в России», – подытожил Асафов.

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    6 октября 2026, 21:23 • Новости дня
    Ушаков: Си Цзиньпин поздравил Путина с днем рождения
    Ушаков: Си Цзиньпин поздравил Путина с днем рождения
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил президенту Владимиру Путину письменное поздравление с днем рождения, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

    «Получены многочисленные письменные поздравления, в том числе от председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина», – заявил Ушаков, передает РИА «Новости».

    Владимир Путин родился 7 октября 1952 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что главными поздравлениями для президента являются слова родных и близких.

    В понедельник президент Сербии Александр Вучич направил поздравления российскому лидеру с предстоящим праздником.

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    7 октября 2026, 15:16 • Новости дня
    Путин и Алиев обсудили перспективы развития отношений двух стран

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора обсудили перспективы развития сотрудничества между государствами в различных сферах.

    Главы государств обменялись мнениями о перспективах укрепления двустороннего взаимодействия. Об этом сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства, передает РИА «Новости».

    «В ходе телефонного разговора главы государств выразили удовлетворение развитием азербайджанско-российских отношений, обменялись мнениями о перспективах развития сотрудничества между нашими странами в различных сферах», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко созвонились в день рождения российского лидера.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Путина с днем рождения и обсудил отношения двух стран.

    В прошлом месяце Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились усилить контакты Москвы и Баку.

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    7 октября 2026, 15:12 • Новости дня
    Эрдоган поздравил Путина с днем рождения

    Эрдоган в телефонном разговоре поздравил Путина с днем рождения

    Эрдоган поздравил Путина с днем рождения
    @ Turkish presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, а также обсудил вопросы безопасного судоходства в Черном море.

    Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным и поздравил российского лидера с днем рождения, пишет РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию турецкого президента. В ходе беседы стороны обсудили двусторонние отношения, а также ряд региональных и глобальных вопросов.

    Кроме того, Эрдоган подчеркнул важность принятия мер для обеспечения безопасности судоходства в акватории Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Туркмении поздравил Владимира Путина с днем рождения. Премьер-министр Армении Никол Пашинян также поздравил российского лидера и обсудил с ним двусторонние отношения.

    Помимо этого, Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор в день рождения президента России.

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    7 октября 2026, 02:02 • Новости дня
    Ким Чен Ын в поздравлении Путина отметил выдающееся управление страной

    Ким Чен Ын поздравил Путина с днем рождения

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Северной Кореи Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину сердечные поздравления по случаю его дня рождения, отметив выдающееся руководство страной.

    «Примите мои самые сердечные и теплые поздравления и пожелания по случаю знаменательного дня вашего рождения. За прошедшие 20 лет Россия под вашим выдающимся и умелым руководством укрепила статус великой державы, создала новую историю эпохального развития, продемонстрировала всему миру свою позицию как мощной процветающей страны», – приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) выдержку из послания Ким Чен Ына.

    Он выразил радость тому, что имеет дружеские отношения с российским президентом и смог открыть новую страницу в развитии отношений между странами.

    Лидер КНДР также заверил в неизменной поддержке справедливой борьбы российского народа за защиту суверенитета и территориальной целостности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков озвучил планы Путина в день рождения и  анонсировал серию международных телефонных разговоров. В понедельник президент Сербии Александр Вучич поздравил Владимира Путина с днем рождения.

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    7 октября 2026, 12:01 • Новости дня
    Молодежь Петербурга поздравила Путина флешмобом у Петропавловской крепости

    Активисты «Молодой гвардии» в Петербурге поздравили Путина с днем рождения

    Tекст: Вера Басилая

    В Петербурге более 1,5 тыс. активистов «Молодой гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты» поздравили президента Владимира Путина с днем рождения, выстроившись в живой триколор у Петропавловской крепости.

    Участники акции прошли шествием с флагами России к Нарышкиному бастиону, где в финале образовали надпись «С днем рождения, Президент!» и живой российский триколор, сообщается в посте организаторов.

    «Россия – великая страна, которая развивается и уверенно смотрит в будущее», – заявил депутат Госдумы, руководитель Центрального штаба и Санкт-Петербургского реготделения МГЕР Александр Амелин.

    Он подчеркнул, что благодаря решениям Владимира Путина в стране создаются современные производства, реализуются научные проекты, совершенствуются образование и медицина. Амелин поблагодарил президента за внимание к молодежи и поддержку ее инициатив.

    В этот же день по всей России проходит акция #ПоздравляюПрезидента, в рамках которой люди из разных регионов пишут пожелания и делятся словами поддержки.

    В среду президент Абхазии Бадра Гунба поздравил Путина с днем рождения.

    Патриарх Кирилл направил поздравления с днем рождения Владимиру Путину.

    Молодежные организации провели флешмоб ко дню рождения Путина.

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    7 октября 2026, 16:43 • Новости дня
    Марсоход Curiosity передал на Землю панораму марсианского утра

    НАСА: Марсоход Curiosity передал на Землю панораму марсианского утра

    Tекст: Денис Тельманов

    Находящийся на Красной планете марсоход Curiosity сделал детализированный панорамный снимок раннего марсианского утра, запечатлев скалы.

    Находящийся на Красной планете марсоход Curiosity сделал детализированный панорамный снимок раннего марсианского утра, запечатлев скалы, передает РИА «Новости» со ссылкой на НАСА.

    «На новой обнародованной панораме, снятой ровером Curiosity, самый детальный на сегодняшний день вид далеких обточенных ветром марсианских скал... Изображение было снято в 8.30 утра по местному марсианскому времени», – приводит агентство сообщение с сайта космического ведомства.

    Панорама была запечатлена 11 августа и состоит из шести фрагментов, совмещенных в одно полотно. На снимке хорошо видны разноудаленные от марсохода скалы, освещенные в разной степени. Уточняется, что кадр сделали без баланса белого, чтобы сохранить атмосферу раннего утра.

    Аппарат Curiosity прибыл на Марс в 2011 году. С того времени миссия марсохода неоднократно продлевалась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе китайские ученые выявили на Марсе следы воды, сохранявшейся 750 млн лет назад.

    В прошлом году исследователи НАСА заявили о возможных следах древней жизни на Красной планете.

    Американское космическое ведомство допустило наличие признаков древней жизни в марсианском камне.

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    7 октября 2026, 07:05 • Новости дня
    Молодежные организации провели флешмоб ко дню рождения Путина

    Более 3 тыс. активистов прошли по ВДНХ в честь дня рождения Путина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Москве на территории ВДНХ прошел флешмоб ко дню рождения президента России Владимира Путина, в котором приняли участие более 3 тыс. активистов «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты».

    Участники шествия пронесли плакаты с цитатами президента и информацией о достижениях России за время его руководства. После этого они выстроились в слово «Поздравляем» и развернули масштабный российский флаг, сообщает РИА «Новости».

    «Мы гордимся нашей страной, ее развитием и сильным президентом, который последовательно отстаивает национальные интересы и будущее России», – заявил председатель МГЕР Антон Демидов.

    Владимиру Путину 7 октября исполнилось 74 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поздравил Владимира Путина с днем рождения. Лидер КНДР Ким Чен Ын в своем послании отметил выдающиеся заслуги российского лидера в управлении государством. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что глава государства проведет свой праздник в рабочей обстановке.

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    7 октября 2026, 18:55 • Новости дня
    США списали последние спутники слежения за запуском советских ракет

    ExtremeTech: США вывели из эксплуатации последние спутники программы DSP

    США списали последние спутники слежения за запуском советских ракет
    @ IMAGO/piemags/Reuters

    Космические силы США завершили эксплуатацию двух последних спутников программы Defense Support Program (DSP), созданной для обнаружения пусков советских баллистических ракет. Система прослужила более полувека.

    В сентябре аппараты перевели на более высокую орбиту для подготовки к отключению, передает ExtremeTech. При этом ранее рассматривалась возможность продолжить их использование для наблюдения за природными катастрофами.

    Первый спутник DSP запустили в 1970 году, начав замену системы предупреждения о ракетном нападении MIDAS, разработанной в 1960-х. Запуски аппаратов DSP продолжались до 2007 года. Размещенные на геосинхронной орбите спутники с помощью инфракрасных датчиков фиксировали тепловые следы стартующих баллистических ракет.

    После окончания холодной войны систему переориентировали на обнаружение пусков из других стран. В частности, она отслеживала иракские ракеты «Скад». Кроме того, аппараты использовали для выявления признаков лесных пожаров и извержений вулканов.

    Командир подразделения Mission Delta 4 полковник Брэндон Дэвенпорт отметил, что группировка DSP была одной из основ американской системы раннего предупреждения. По его словам, она обеспечивала сдерживание во время холодной войны и помогала защищать американских военнослужащих начиная с войны в Персидском заливе.

    Задачи выведенных из эксплуатации аппаратов переходят к системе SBIRS. Она объединяет спутники на геосинхронных и высокоэллиптических орбитах, а также наземную инфраструктуру.

    В дальнейшем SBIRS планируют дополнить системой нового поколения NGG – геосинхронными спутниками инфракрасного наблюдения для предупреждения о ракетных пусках и их отслеживания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду РЖД анонсировали запуск спутниковой связи и 5G на высокоскоростной магистрали Москва – Петербург. Турция решила создать национальную систему спутниковой связи по образцу Starlink. Во вторник главнокомандующий ВСУ создал параллельное управление беспилотными системами.

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    7 октября 2026, 07:09 • Новости дня
    Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

    Лукашенко в поздравлении Путину отметил его самоотверженное служение Отечеству

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения, отметив его созидательную деятельность и самоотверженное служение Отечеству.

    «Ваша плодотворная и созидательная деятельность является примером ответственного и самоотверженного служения Отечеству», – приводит текст послания Лукашенко ТАСС.

    По словам белорусского лидера, присущие Путину патриотизм, стратегическое видение и решительность способствуют последовательному отстаиванию национальных интересов, сохранению единства граждан, а также безусловному следованию России по пути суверенного развития.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава Туркмении Сердар Бердымухамедов поздравил Путина с днем рождения. Лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравлении Путину отметил его выдающееся управление страной. Во вторник помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Путина с днем рождения.

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