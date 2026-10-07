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    7 октября 2026, 14:39 • Новости дня

    Мосбиржа подала иск в Суд Евросоюза

    Московская биржа подала иск в суд ЕС против Совета Евросоюза

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Московская биржа подала иск против Совета Евросоюза в Общий суд ЕС, подробности и требования в карточке дела на данный момент не приводятся.

    Московская биржа подала иск против Совета Евросоюза в Общий суд ЕС. Иск биржи был подан 5 октября и сейчас находится на рассмотрении. В карточке дела на сайте суда пока не приводятся подробности и требования биржи, в том числе акты, которые она оспаривает, отмечает РИА «Новости».

    В июле Московская биржа была включена в санкционные списки в рамках 21-го пакета антироссийских мер ЕС. Евросоюз объяснил это тем, что площадка выступает «центральной площадкой внутреннего финансирования и торговли в России» и якобы поддерживает российское правительство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Суд ЕС отказался снять санкции с бизнесмена Романа Абрамовича.

    Ранее генеральный адвокат суда ЕС порекомендовал отменить санкции против компании «Мегафон».

    До этого дочь главы «Транснефти» Майя Токарева подала иск против Евросоюза из-за включения ее в санкционные списки.

    7 октября 2026, 12:00 • Новости дня
    Эксперт объяснил беспрецедентный объем закупок вооружений Польшей

    Военный аналитик Коротченко: Польша стремится к военному лидерству в Европе

    Эксперт объяснил беспрецедентный объем закупок вооружений Польшей
    @ IMAGO/Matthias Wehnert/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Польша закупает танки, истребители пятого поколения и корабли, одновременно добиваясь от США размещения ядерного оружия и передислокации американского контингента из Германии. За масштабной милитаризацией республики стоит стремление Варшавы к военному лидерству в Европе, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Игорь Коротченко. Напомним, Польша возглавила мировой рейтинг импортеров оружия.

    «Польшу нельзя отнести к лидерам Евросоюза. Но при этом по итогам 2025 года республика возглавила мировой рейтинг импортеров оружия», – отметил Игорь Коротченко, военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона». Он напомнил, что Варшава закупает американские Abrams и южнокорейские K2 и таким образом создает мощный танковый кулак.

    «Опыт СВО меняет подход к технике, однако польское руководство, судя по всему, исходит из прежних стратегических концепций и наращивает бронетанковый потенциал. Масштаб закупок свидетельствует о подготовке к наступательным операциям, в том числе против Белоруссии», – считает собеседник. В этом контексте Коротченко упомянул территориальные претензии Варшавы к Западной Белоруссии – хотя на официальном уровне они не декларируются, у варшавских элит сохраняются обиды в связи с событиями 1939 года.

    Кроме того, Польша активно обновляет и расширяет парк военной авиации, продолжил спикер. «Так, поступили первые истребители пятого поколения F-35, которые являются носителями ядерного оружия», – продолжил аналитик, напомнив, что Варшава настойчиво добивается размещения на своей территории ядерного оружия США, а также предлагает Вашингтону передислоцировать контингент из Германии в Польшу. Коротченко также отметил, что в республике функционирует американская база системы ПРО.

    Помимо этого, Варшава формирует ударный компонент в Балтийском море – в потенциальном конфликте его могут задействовать в том числе для блокады Калининградской области, сказал собеседник. «Речь идет о закупке современных боевых кораблей с ракетным вооружением, подводных лодок для действий в акватории Балтики», – уточнил он.

    По его оценкам, структура закупок свидетельствует о стремлении Польши сформировать одну из самых мощных современных армий в НАТО – за исключением разве что США и Турции, которые традиционно лидируют в блоке по масштабу вооруженных сил и вооружений. При этом в европейском измерении поляки нацелены на то, чтобы занять позицию военного лидера.

    «Самый интересный вопрос – что называется, за чей счет «банкет». Показатели польской экономики отнюдь не впечатляют, однако власти, судя по всему, все же находят необходимые ресурсы», – рассуждает Коротченко. На этом фоне спикер напомнил, что Польша располагает собственной достаточно эффективной военной промышленностью – она тоже активно задействована в программе перевооружения страны.

    «Нам стоит рассматривать нарастающую военную активность и курс на милитаризацию в Польше как фактор, создающий угрозы непосредственно для Москвы и Минска. Республика по-прежнему является тем, чем она была в предшествующий исторический период – гиеной Европы и санитарным кордоном вблизи границ России», – заключил аналитик.

    Ранее эксперты Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) представили рейтинг крупнейших импортеров вооружений в 2025 году. Второй год подряд лидирует Польша: объем идентифицированного военного импорта республики достиг 11,91 млрд долларов – это 9,97% от общемирового объема (119,5 млрд долларов). По данным ЦАМТО, такой показатель стал абсолютным рекордом для Варшавы как в стоимостном выражении, так и в процентном долевом объеме от общемировых поставок.

    Важным элементом наращивания парка бронетехники стала поставка из США. Как напоминают аналитики, Польша в декабре 2025 года получила из Штатов четвертую и последнюю в указанном году партию из 32 танков M1A2 SEPv3 Abrams. С учетом предыдущих поставок (28, 19 и 38 единиц) годовой объем достиг 117 машин. В совокупности с ранее поставленными по отдельному контракту 116 танками M1A1 (2023–2024 годы) польская армия к концу 2025 года располагала 233 Abrams обеих модификаций, а в перспективе получит не менее 366 единиц.

    Помимо этого, южнокорейская компания Hyundai Rotem в ноябре поставила очередные 20 танков K2, полностью закрыв первый контракт (заключен в августе 2022 года на 180 ОБТ стоимостью 3,37 млрд долларов). Второй контракт, подписанный 1 августа 2025 года, предусматривает поставку еще 180 ОБТ ориентировочно на 6,5 млрд долларов в период с 2026 по 2030 год. При этом часть танков модификации K2PL будет производиться на польском заводе Bumar-Labedy, отметили эксперты ЦАМТО.

    Динамика военного импорта Польши демонстрирует устойчивый рост: в 2022 году объем закупок составил 2,168 млрд долларов (2% от мирового импорта), в 2023 году – 3,036 млрд долларов (3,32%), в 2024 году – 7,503 млрд долларов (7,81%). За четырехлетний период (2022–2025 годы) республика импортировала вооружений на сумму 24,617 млрд долларов, что соответствует 5,93% от общего объема мирового импорта.

    В пятерку лидеров по фактическому объему импорта вооружений по итогам 2025 года – помимо Польши – входят: Индия (6,970 млрд долларов, 5,83%), Австралия (6,958 млрд долларов, 5,82%), Тайвань (5,537 млрд долларов, 4,63%), Британия (3,671 млрд долларов, 3,07%). По прогнозам ЦАМТО, крупнейшими покупателями вооружений в мире в ближайшие четыре года окажутся Польша, Индия и Германия.

    Эксперты отметили, что в представленном рейтинге учитывались только коммерческие контракты на закупку вооружения и военной техники. Так, в него не была включена Украина, которая получает безвозмездные поставки вооружения и военной техники (ВиВТ) от стран западной коалиции.

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    7 октября 2026, 10:47 • Новости дня
    Евросоюз начал готовиться к гибридной атаке с массовыми жертвами

    Politico: Страны ЕС обсудили ответ на гибридную атаку с жертвами

    Евросоюз начал готовиться к гибридной атаке с массовыми жертвами
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Европейский комиссар по юстиции Майкл МакГрат сообщил, что страны ЕС ведут закрытые консультации о совместном ответе на возможную гибридную атаку, которая может привести к многочисленным жертвам среди граждан союза.

    Столицы стран Евросоюза в последние недели обсуждают, как блок должен реагировать на крупную гибридную атаку с несколькими погибшими, при этом встречи послов всех 27 государств проходят в закрытом формате без телефонов и помощников, пишет Politico. Поводом для активизации дискуссий стал выявленный в августе дрон со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига, а также участившиеся сообщения о кибератаках, диверсиях и инцидентах с беспилотниками, включая подрыв судна в Черном море и попытки поджогов в транспортных узлах ЕС и Британии.

    По словам МакГрата, «демократии Европы сталкиваются с растущим числом угроз», поэтому Евросоюз наращивает возможности по раннему выявлению и коллективному реагированию на них. При этом дипломаты отмечают, что после начала спецоперации на Украине, по оценке ЕС, Россия усилила кампанию кибератак, саботажа и других скрытых операций, и считают появление жертв лишь вопросом времени. Обсуждаются варианты развертывания групп экстренного реагирования, выделение общеевропейского финансирования пострадавшей стране и согласование антикризисных коммуникаций руководителей институтов ЕС.

    В то же время часть столиц опасается, что новые инициативы Брюсселя по безопасности будут дублировать ключевые функции НАТО и запутывать систему принятия решений. Скепсис усиливают недостаточная защищенность каналов связи институтов ЕС и опасения утечек, из-за чего самые чувствительные данные многие страны предпочитают обсуждать только в форматах НАТО. Идеи председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о создании «экстренного протокола безопасности» и Европейского совета безопасности критики предлагают заменить использованием уже существующих механизмов кризисного реагирования, а эксперты призывают четко разделить роли: за военное сдерживание и обмен разведданными должна отвечать НАТО, за гражданский ответ – Евросоюз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала защитить Евросоюз от «серой зоны» действий России. Премьер Дании обвинила Россию в причастности к инцидентам с дронами в датских аэропортах. Британия заявила о росте числа «российских» гибридных атак.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум, информационную войну.

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    7 октября 2026, 11:22 • Новости дня
    Послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций против России

    Послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет антироссийских санкций

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Послы стран Европейского союза согласовали 22-й пакет санкций, затрагивающий более 1,5 тыс. компаний и физических лиц, связанных с оборонным сектором России.

    Послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций, в который войдут свыше 1,5 тыс. компаний и физических лиц, связанных с российским оборонным сектором, передает ТАСС со ссылкой на европейский источник.

    По словам собеседника агентства, ожидается, что новые ограничительные меры будут окончательно утверждены Советом ЕС до конца недели, после чего они вступят в силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Европейская комиссия предложила упразднить право вето стран ЕС по расширению и санкциям.

    В тот же день Молдавия запланировала присоединиться к санкциям Евросоюза против удобрений из России.

    Алишер Усманов, Михаил Фридман и Петр Авен были исключены из санкционного списка ЕС.

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    6 октября 2026, 23:40 • Новости дня
    Российские дипломаты в Кишиневе «восхитились» словами Каллас о евробезопасности

    В Кишиневе раскритиковали слова Каллас о евробезопасности

    Tекст: Катерина Туманова

    Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас 5 октября заявила о том, что приднестровский конфликт не является препятствием для вступления Молдавии в ЕС, заметили российские дипломаты в Кишиневе.

    Они допустили, что верным будет сделать вывод фактическом согласии в Брюсселе с присутствием на территории ЕС российских войск, размещенных в Приднестровье согласно Договору о принципах мирного урегулирования от 1992 года, написали дипломаты Telegram-канале посольства.

    «Отрадно наблюдать признание их роли как гаранта стабильности в регионе. Не означает ли это, что озвученный К.Каллас сценарий станет шагом в сторону формирования евразийской системы равной и неделимой безопасности?» – поиронизировали они.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кишинев анонсировал отказ от вин «Изабелла» и «Лидия» ради вступления в ЕС. Молдавия подготовила план по вступлению в ЕС к 2028 году.

    При этом Еврокомиссия разработала механизм защиты ЕС от новых стран-участниц.


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    7 октября 2026, 15:30 • Новости дня
    Сентябрь в Москве вошел в пятерку самых теплых за 125 лет

    Гидрометцентр: Сентябрь в Москве вошел в пятерку самых теплых за 125 лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Прошедший сентябрь в Москве вошел в пятерку самых теплых месяцев за всю историю метеорологических наблюдений, сообщили в Гидрометцентре.

    Сентябрь в Москве вошел в пятерку самых теплых за историю метеонаблюдений, которые ведутся с 1891 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России. «Средняя температура сентября в Москве составила в этом году плюс 14,1 градуса, при этом аномалия составила плюс 2,2 градуса», – отметил собеседник агентства.

    Таким образом, месяц стал пятым самым теплым сентябрем в погодной летописи столицы. Рекордсменом остается сентябрь 2024 года, когда средняя температура месяца достигла 17,1 градуса. В пятерку лидеров также входят первые осенние месяцы 2023, 1938 и 2018 годов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду синоптики пообещали москвичам потепление.

    В понедельник метеорологи спрогнозировали повышение температуры в столице к концу недели.

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    6 октября 2026, 22:30 • Новости дня
    Вооруженный ножом подросток ранил врача скорой помощи в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    В центре Москвы 17-летний юноша ранил ножом врача скорой помощи: он заперся в туалете квартиры на улице Антонова-Овсеенко, а затем внезапно набросился на прибывших к его матери медиков.

    Врачи приехали на вызов к матери нападавшего. В результате происшествия один специалист получил ранения, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

    «Инцидент произошел в квартире жилого дома на улице Антонова-Овсиенко. По предварительным данным, бригаду скорой помощи на дом вызвала проживавшая там женщина. Ее 17-летний сын заперся от прибывших медиков в туалете, а когда те начали стучать в дверь, открыл ее и набросился на врачей с ножом, один пострадал», – сообщил источник.

    По предварительной информации, причиной агрессии стал испуг юноши за состояние здоровья матери.

    Позже стало известно, что 17-летнего юношу доставили в специализированное лечебное заведения для людей с психическими расстройствами. Предварительно, подросток состоял на учете в ПНД с аутизмом.

    «Мать парня также доставлена в специализированную больницу, она также находится на учете у психиатра», – добавил информатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пьяная женщина в августе избила фельдшера скорой помощи под Петербургом, а в августе нетрезвый молодой человек избил фельдшера и водителя скорой. Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на фельдшера скорой помощи в Петербурге.

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    7 октября 2026, 18:18 • Новости дня
    Жительница Латвии получила шесть лет тюрьмы за перевод 43 евро в Россию
    Жительница Латвии получила шесть лет тюрьмы за перевод 43 евро в Россию
    @ Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Латвийский суд приговорил швею Полину Камлеву к шести годам тюремного заключения по обвинению в финансировании вооруженного конфликта из-за перевода 43 евро гражданину России.

    Латвийский депутат Андрей Пагор рассказал о завершении судебного процесса над гражданкой Латвии Полиной Камлевой, которую обвинили в финансировании военного конфликта.

    «Приговор Полине Камлевой – шесть лет и три года пробации», – цитирует парламентария РИА «Новости».

    Журналистка Алла Березовская уточнила, что женщина, работающая швеей в депрессивном регионе Латгалия, попросила знакомую из Белоруссии отправить 43 евро россиянину, с которым познакомилась по переписке в 2024 году. Главной уликой стало то, что на фотографии профиля собеседника в мессенджере якобы была надета военная форма.

    Переписку осужденной обнаружили на границе во время ее возвращения домой из России. В декабре 2025 года Камлеву арестовали. На суде женщина пояснила, что общалась с частным лицом и сама не отправляла средства, а во время задержания сотрудники латвийских спецслужб оказывали на нее психологическое давление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Латвии волонтера с гражданством России и ФРГ приговорили к семи годам тюрьмы.

    В прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о пожирающей Латвию бацилле русофобии.

    Летом беженка из прибалтийской республики назвала главные преимущества жизни в России.

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    6 октября 2026, 21:21 • Новости дня
    Киев отказался от новой модели членства в ЕС

    Politico: Украина не вступит в ЕС при постоянных лимитах на продажу зерна

    Киев отказался от новой модели членства в ЕС
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украина не согласна на вступление в Европейский союз в случае введения постоянных лимитов на продажу зерна, заявил министр аграрной политики Тарас Высоцкий.

    «Украина отказывается от членства в ЕС без доступа к рынкам сбыта зерна», – заявил Высоцкий Politico, передает РИА «Новости». Министр отметил, что Киев готов на ограничения по импорту украинского продовольствия в ЕС на время переходного периода после вступления в союз, но не согласен с политикой постоянных лимитов.

    По его мнению, они противоречат самой логике членства в блоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Еврокомиссия предложила ограничить доступ Украины к рынку ЕС в случае вступления.

    В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о желании ускорить процесс вступления Украины в ЕС.

    В пятницу в Еврокомиссии исключили вступление Украины в ЕС в 2027 году.

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    7 октября 2026, 04:16 • Новости дня
    Мирошник назвал одно из препятствий Киеву для вступления в Евросоюз

    Мирошник: Киев пытается совершить аграрную интервенцию на рынок Евросоюза

    Tекст: Катерина Туманова

    Стремление Киева захватить европейский сельскохозяйственный рынок заблокирует процесс интеграции страны в Евросоюз, считает посол по особым поручениям Родион Мирошник.

    «Попытки Киева совершить аграрную интервенцию на рынок Евросоюза станут существенным препятствием для Украины в проведении переговоров о вступлении в ЕС», – заявил дипломат ТАСС.

    Мирошник добавил, что соседние государства выступят категорически против поставок дешевой продукции. По его мнению, польский премьер Дональд Туск под давлением местных фермеров не допустит разорения европейских хозяйств.

    Так российский дипломат прокомментировал заявление украинского министра сельского хозяйства Тараса Высоцкого, который заявил, что его стране не нужно частичное членство, если фермеры не получат полного доступа к торговле зерном.

    Еврокомиссия недавно предложила реформировать процедуру расширения объединения. Инициатива подразумевает поэтапное присоединение и сохранение квотных ограничений на поставки зерна, однако украинские власти отвергли подобный подход.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады сообщил об отсутствии у Киева шансов на присоединение к объединению. В Еврокомиссии исключили вступление Украины в ЕС в 2027 году. ЕК предложила ограничить доступ Украины к рынку ЕС в случае вступления.

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    6 октября 2026, 21:18 • Новости дня
    В МИД обвинили Евросоюз в подстрекательстве Грузии к конфликту с Россией

    МИД: Евросоюз подстрекает Грузию к губительной конфронтации с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Директор Четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин заявил, что Европейский союз подстрекает Грузию к губительной конфронтации с Москвой и регулярно упрекает Тбилиси за отказ от введения антироссийских санкций.

    «Еэсовцы подстрекают Грузию к губительной конфронтации с Россией. Кроме того, регулярно упрекают Тбилиси за неприсоединение к антироссийским санкциям», – заявил Калугин, передает РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что присоединение к санкционной политике стало первоочередным требованием ко всем кандидатам на вступление в ЕС. Грузинские власти честно отвечают, что подобные ограничения не нанесут ущерба России, но приведут к крайне тяжелым последствиям для самой республики, подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.

    В результате Брюссель начал вводить санкции против грузинского бизнеса. При этом Москва исходит из того, что выстраивание отношений с Европейским союзом является исключительной прерогативой руководства в Тбилиси, добавил Калугин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник бывшего спецпредставителя по России Зураба Абашидзе назначили послом Грузии в Боснии и Герцеговине.

    В воскресенье в Тбилиси припомнили Евросоюзу поддержку беспорядков в стране.

    В середине прошлого месяца страны ЕС не смогли договориться о продлении антироссийских санкций.

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    7 октября 2026, 07:05 • Новости дня
    Молодежные организации провели флешмоб ко дню рождения Путина

    Более 3 тыс. активистов прошли по ВДНХ в честь дня рождения Путина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Москве на территории ВДНХ прошел флешмоб ко дню рождения президента России Владимира Путина, в котором приняли участие более 3 тыс. активистов «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты».

    Участники шествия пронесли плакаты с цитатами президента и информацией о достижениях России за время его руководства. После этого они выстроились в слово «Поздравляем» и развернули масштабный российский флаг, сообщает РИА «Новости».

    «Мы гордимся нашей страной, ее развитием и сильным президентом, который последовательно отстаивает национальные интересы и будущее России», – заявил председатель МГЕР Антон Демидов.

    Владимиру Путину 7 октября исполнилось 74 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поздравил Владимира Путина с днем рождения. Лидер КНДР Ким Чен Ын в своем послании отметил выдающиеся заслуги российского лидера в управлении государством. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что глава государства проведет свой праздник в рабочей обстановке.

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    7 октября 2026, 16:47 • Новости дня
    Кобахидзе пожелал Грузии избежать «лидерства» Украины и Молдавии

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузия выполнила почти на 90% свои обязательства перед ЕС по Соглашениям об ассоциации и свободной торговле, заключенным в 2014 году, заявил в среду журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Если в чем-то нас опережают (кандидаты в ЕС) Молдавия и Украина, то только в негативных показателях, – сказал он. – Упаси нас Бог опередить их в этом».

    «Наш путь – это мир, экономическое развитие, так мы и продолжим», – сказал Кобахидзе, комментируя заявления еврокомиссара Марты Кос о критическом отставании Тбилиси от Кишинева и Киева на пути евроинтеграции.

    Грузинский премьер призвал Брюссель проявить к его стране «здоровое отношение» для «беспрепятственного продолжения Грузией евроинтеграции».

    «Мы добросовестно выполняем свои обязательства, опережая на тысячи шагов Украину, Молдавию и другие государства-кандидаты в Евросоюз, – сказал председатель грузинского кабмина. – Наши обязательства по соглашениям об ассоциации и свободной торговле выполнены почти на 90%, а еще два-три года назад этот показатель равнялся 60-65 процентам».

    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос накануне заявила, что Грузия сохраняет статус кандидата на присоединение к европейскому содружеству исключительно формально.

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    7 октября 2026, 10:44 • Новости дня
    Установлены забившие камнями кота в Москве дети

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Москве установлены личности восьмилетних детей, которые убили кота и несколько птиц, сообщила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

    «Детей установили, их трое, им по восемь лет. Родителей взяли на учет и привлекут по статье 5.35, которая устанавливает ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», – заявила Ярославская, передает ТАСС.

    Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что жители Шелепихи пожаловались на группу детей, регулярно издевающуюся над животными и птицами. Отмечалось, что дети забили кота камнем, бросались палками в собак, а возле домов были обнаружены мертвые вороны и голуби.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Дзержинске завели дело из-за пяти мертвых далматинцев в квартире.

    В январе чиновницу в Пскове уволили после инцидента с выброшенными на мороз собаками.

    В прошлом году уголовное дело завели после гибели собак и кошек в приюте под Ростовом-на-Дону.

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    7 октября 2026, 13:56 • Новости дня
    Евросоюз запланировал ограничить импорт китайских гибридных автомобилей

    Bloomberg: ЕС запланировал ограничить ввоз гибридных автомобилей из Китая

    Tекст: Игорь Иножарский

    Европейский союз начал подготовку мер по ограничению импорта китайских гибридных автомобилей на фоне роста их доли на европейском рынке до четверти от общих продаж.

    Европейская комиссия намерена ввести тарифные квоты на ввоз машин из КНР для сокращения торгового дефицита, установив пошлины на импорт сверх определенного объема, пишет Bloomberg.

    Ожидается, что торговый представитель ЕС Марош Шефчович обсудит этот вопрос с министром коммерции Китая Ван Вэньтао в Пекине. Планы Брюсселя могут измениться в зависимости от итогов переговоров. Главная цель Евросоюза заключается в том, чтобы сохранить ограничения на достаточно низком уровне и избежать ответных мер со стороны Пекина.

    Если инициатива окажется успешной, Еврокомиссия планирует применить аналогичный подход и в других секторах с торговым дисбалансом. В настоящее время дефицит торговли ЕС с Китаем превышает 1 млрд евро в день. Ранее в министерстве коммерции КНР выступали против ограничения экспорта гибридных автомобилей, называя это нарушением правил ВТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Франция и Германия предложили Евросоюзу создать инструмент для торговых войн. В прошлом месяце глава Еврокомиссии заявила о критическом торговом дефиците с Китаем. В 2024 году Пекин подал иск в ВТО против тарифов ЕС на электромобили.

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    7 октября 2026, 12:41 • Новости дня
    Bloomberg: Евросоюз отказался высвобождать нефть сверх мартовских объемов

    Bloomberg: Страны ЕС договорились не высвобождать нефть сверх мартовских объемов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Страны Евросоюза в целом согласились, что любые дополнительные высвобождения нефти из стратегических запасов должны оставаться в пределах объемов, согласованных в марте, сообщает Bloomberg со ссылкой на меморандум.

    Страны Евросоюза в ходе встречи в среду достигли согласия, что дальнейшее извлечение нефти из стратегических запасов не должно превышать объемы, установленные мартовскими договоренностями, передает ТАСС.

    Некоторые государства выступили за то, чтобы Международное энергетическое агентство (МЭА) предварительно оценило последствия таких шагов. Согласно документу, возможно досрочное, но незначительное высвобождение дизельного топлива, которое является ключевым элементом сделки G7. В то же время ни одно государство Евросоюза не взяло на себя обязательств по высвобождению запасов в ближайшие 20 дней.

    Франция и Италия допускают возможность извлечения дополнительных объемов дизельного топлива, однако окончательного решения пока нет. Ранее страны G7 договорились о высвобождении 100 млн баррелей нефти и дизеля, что станет предметом обсуждения в МЭА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция предложила ЕС вскрыть запасы нефти из-за давления США.

    Днем ранее ЕС в ответ на ультиматум США отказался продавать дизель без рекомендации МЭА.

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