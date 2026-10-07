Число жертв крушения парома у берегов Северного Кипра выросло до 25 человек

Власти Северного Кипра подтвердили гибель 25 пассажиров затонувшего парома

Tекст: Мария Иванова

Об этом сообщил премьер-министр непризнанной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Унал Устель, передает ТАСС.

«С учетом последнего события число пропавших без вести сократилось до трех человек», – заявил Устель. Он добавил, что начаты процедуры идентификации обнаруженных тел. По его словам, на поиск останков мобилизованы все государственные ресурсы, работы будут продолжаться до тех пор, «пока не будут найдены все пропавшие без вести».

За последние пять дней на поверхность с полукилометровой глубины подняли останки пяти человек.

Среди пропавших без вести пассажиров все еще числится жительница Турции Юлия Озджан, имеющая российское и турецкое гражданства. Российское посольство в Никосии поддерживает контакты с властями для получения информации.

Двухъярусный быстроходный катамаран FiloJet следовал 30 августа из турко-кипрского города Кирения в турецкий порт Ташуджу. Вскоре после выхода в море судно набрало воду, перевернулось и затонуло на глубине 554 метра. На борту находились 267 человек, 239 пассажиров были спасены. Следствие считает, что причиной крушения могло стать попадание воды в водонепроницаемые отсеки корпуса, дверцы в которые оказались открытыми.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье сообщалось, что катамаран FiloJet затонул из-за открытых отсеков.

В субботу число жертв крушения достигло 19 человек.

В конце прошлого месяца число погибших увеличилось до 18 человек.