Биржевые цены на газ в Европе превысили 890 долларов

Пересмотр армянскими властями союзного статуса двусторонних отношений с Москвой приведет к отказу от предоставляемых Россией льгот, в том числе в цене на топливо, подчеркнул Калугин, передает РИА «Новости».
«У нас с Арменией объемная договорно-правовая база, которая закрепляет привилегированный, союзнический статус двусторонних отношений. Если армянские власти в рамках «диверсификации» внешней политики хотят этот статус пересмотреть – это их право. Но тогда придется также отказаться от преференций, которые Москва предоставляет только своим союзникам. Один из примеров таких преференций – цена на газ», – сказал он.
Дипломат отметил, что российская сторона не возражает против закупки Ереваном газа у других стран, так как эта возможность предусмотрена двусторонним соглашением от 2013 года.
При этом он призвал осознавать альтернативу российским поставкам. Калугин напомнил, что Россия обеспечивает до 85% потребляемого Арменией газа, поставляя около 2,2–2,7 млрд кубических метров в год без экспортных пошлин по фиксированной цене 177,5 доллара за тысячу кубических метров. Кроме того, республика получает российские нефтепродукты без пошлин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник российский МИД исключил возможность для Армении найти более выгодные условия поставок газа.
В субботу зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев предостерег Ереван от превращения в «новую Украину».
Ранее Москва возобновила подачу природного газа в закавказскую республику.