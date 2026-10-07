Мирзиеев высоко оценил вклад Путина в партнерство России и Узбекистана

Об этом сообщает пресс-служба узбекистанского лидера, передает РИА «Новости». Путину 7 октября исполнилось 74 года.
«Подчеркнуты историческая роль Владимира Путина в становлении современной России и его личный вклад в укрепление узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества», – говорится в сообщении.
Мирзиеев отметил динамичное развитие взаимодействия по всем направлениям, устойчивый рост объемов взаимной торговли и масштабов кооперации в промышленности, энергетике и других приоритетных направлениях.
Высоко оценены итоги прошедших в Фергане заседания межправительственной комиссии и третьего Совета регионов. В сообщении также упоминается активный культурно-гуманитарный обмен: прошедший в Узбекистане фестиваль российского искусства «Мир искусств» и Дни культуры Узбекистана в Москве.
Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки и обсудили график предстоящих мероприятий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Путина с днем рождения и обсудил отношения двух стран.
Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко созвонились по случаю праздника.
В среду лидер КНДР Ким Чен Ын в своем поздравлении отметил выдающееся управление страной со стороны Путина.