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    7 октября 2026, 14:15 • Новости дня

    В КСИР пообещали перекрыть «нелегальные маршруты» в Ормузском проливе

    В КСИР объявили Ормузский пролив закрытым до выполнения требований Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Иран перекроет «нелегальные маршруты» судоходства в Ормузском проливе, заявил советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Нагди.

    «Ормузский пролив закрыт, мы перекроем нелегальные маршруты», – заявил Нагди, передает РИА «Новости» со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана.

    По его словам, Ормузский пролив будет оставаться закрытым до выполнения требований Ирана.

    Судоходство через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа, практически остановилось из-за конфликта Ирана и США. Это привело к росту цен на топливо в большинстве стран.

    В конце февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам в Иране, на что Тегеран ответил своими ударами. В середине июня стороны подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами, конфликт остается неурегулированным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник командующий КСИР заявил об отступлении сил США на 1000 км от Ирана.

    В субботу зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал использование Ираном Ормузского пролива «термоядерным» оружием.

    В четверг президент США Дональд Трамп отверг предложение Ирана об открытии Ормузского пролива.

    6 октября 2026, 17:26 • Новости дня
    Гендиректор нефтетрейдера Vitol заявил об исчерпании запасов нефти на Западе

    Гендиректор Vitol Харди: Запасы нефти на Западе исчерпаны

    Гендиректор нефтетрейдера Vitol заявил об исчерпании запасов нефти на Западе
    @ REUTERS/Jason Redmond

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нефтяные запасы западных стран оказались исчерпаны в результате войны в Иране, заявил генеральный директор крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера Vitol Group Рассел Харди.

    Запасы нефти на Западе исчерпаны в результате войны в Иране, заявил Харди на энергетическом форуме в Лондоне, пишет Bloomberg. «Больше на Западе нет запасов, которые можно было бы израсходовать», – сказал он.

    Гендиректор Vitol подчеркнул, что западные страны полностью истощили доступные резервы, и предупредил, что дефицит топлива, вероятно, сохранится и в предстоящие зимние месяцы. Он подчеркнул, что доступные объемы уже использованы.

    В пятницу страны «Большой семерки» и их партнеры объявили о выделении 100 млн баррелей нефти из чрезвычайных резервов. Этому предшествовало давление администрации Дональда Трампа на Европу с требованием активнее сдерживать стремительный рост цен на дизельное топливо. При этом, по словам Харди, конкретные детали высвобождения резервов пока не вполне прозрачны.

    Днем ранее руководитель Saudi Aramco предупредил, что из мировых запасов нефти объемом 6 млрд баррелей на практике доступно менее 10%. Использованию остальных объемов препятствуют различные логистические трудности.

    Харди также отметил, что предложение нефтепродуктов остается крайне ограниченным. Он ожидает, что такая ситуация продолжится в ближайшие месяцы, в том числе в течение зимы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Saudi Aramco заявил о «пугающе низких» мировых запасах нефти.

    Цены на нефть снизились на ожиданиях распродажи запасов G7.

    В марте в G7 задумались о распечатке нефтяных резервов.

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    6 октября 2026, 19:18 • Новости дня
    Ушаков анонсировал встречу Путина с президентом Ирана

    Ушаков: Путин встретится с президентом Ирана Пезешкианом 9 октября

    Ушаков анонсировал встречу Путина с президентом Ирана
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин 9 октября в Туркмении проведет двустороннюю встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «После завершения всех мероприятий, 9 октября, Владимир Владимирович Путин встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом», – сообщил Ушаков, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что лидеры планируют обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы развития двустороннего сотрудничества.

    «Недавно состоялась встреча в сентябре двух лидеров. Сейчас повторно договорились встретиться. Естественно, вопросы развития двустороннего сотрудничества и, конечно, острая ситуация в ближневосточном регионе. Это то, что будет обсуждаться», – добавил Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Ушаков сообщил, что Путин в Бишкеке встретится с Пезешкианом.

    В апреле Путин и Пезешкиан обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

    В марте Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана.

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    6 октября 2026, 17:38 • Видео
    Латвия доказала свою безнадежность

    Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

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    6 октября 2026, 20:26 • Новости дня
    Хуситы заявили об отражении наступления сил Йемена на Баб-эль-Мандебский пролив
    Хуситы заявили об отражении наступления сил Йемена на Баб-эль-Мандебский пролив
    @ REUTERS/Ali Hashisho

    Tекст: Дарья Григоренко

    Шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы) отбило атаки проправительственных войск Йемена, пытавшихся пробиться к Баб-эль-Мандебскому проливу, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

    Хуситы отразили все попытки наступления проправительственных войск в сторону пролива, пишет РИА «Новости». «Наши вооруженные силы отразили все попытки наступления подкреплений на стороне саудовского противника в направлении Баб-эль-Мандебского пролива, вынудив их отступить. Им не удалось продвинуться к Баб-эль-Мандебскому проливу», – заявил Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник хуситы нанесли удары по саудовским войскам в Йемене.

    В понедельник армия Йемена отбила у хуситов район вблизи Баб-эль-Мандебского пролива.

    В воскресенье силы Йемена начали наступление на хуситов.

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    6 октября 2026, 16:33 • Новости дня
    Израиль заявил о готовности к войне против Палестинской автономии

    Глава МО Израиля Кац: ЦАХАЛ готов к войне с Палестинской национальной автономией

    Израиль заявил о готовности к войне против Палестинской автономии
    @ Nasser ishatyeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия обороны Израиля готовится к возможному нападению со стороны сил Палестинской национальной автономии (ПНА) с Западного берега реки Иордан, заявил министр обороны Исраэль Кац.

    Кац заявил, что армия готова к сценарию, при котором силы безопасности Палестинской автономии и организация «Танзим» направят оружие против израильских поселенцев и солдат, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Times of Israel.

    «Операция против Палестинской администрации на Западном берегу будет краткой и решительной: она предусматривает применение наземных и воздушных сил, а также специальных средств, ликвидацию и изгнание высокопоставленных чиновников, уничтожение оружия и террористической инфраструктуры, а также масштабную эвакуацию жителей городов и лагерей беженцев по примеру действий Израиля в Газе и Ливане», – отметил Кац.

    В случае нападения ПНА Израиль объявит войну, а Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начнет полномасштабное наступление по плану, утвержденному премьер-министром Биньямином Нетаньяху, добавил Кац.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Нетаньяху заявил о планах ХАМАС напасть на Израиль перед выборами.

    В воскресенье Израиль объявил о подготовке к внезапной войне.

    В конце лета Израиль нанес точечный удар по боевикам на Западном берегу Иордана.

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    7 октября 2026, 05:57 • Новости дня
    Хуситы сбили саудовский беспилотник в Йемене

    Хуситы уничтожили разведывательно-ударный беспилотник Саудовской Аравии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мятежники-хуситы сбили в небе над йеменской провинцией Эль-Джауф беспилотный летательный аппарат, принадлежащий Саудовской Аравии.

    Об этом заявил военный представитель повстанческого движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

    «Наши вооруженные силы сбили разведывательно-ударный беспилотник типа CH-4, принадлежащий саудовскому неприятелю, во время выполнения им враждебных задач в воздушном пространстве провинции Эль-Джауф», – написал он в своем телеграм-канале, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник при атаке хуситов на аэропорты в Саудовской Аравии пострадали три человека.

    В воскресенье хуситы заявили об ударах по объектам Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе.

    В тот же день Саудовская Аравия назвала ложью эти утверждения.

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    6 октября 2026, 16:15 • Новости дня
    Губернатор Калифорнии оценил слова Трампа об уничтожении Лос-Анджелеса

    Губернатор Калифорнии Ньюсом: Слова Трампа об уничтожении Лос-Анджелеса опасны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что комментарии президента США Дональда Трампа о возможном уничтожении Лос-Анджелеса и Сан-Диего в ходе конфликта с Ираном являются опасными.

    Ньюсом заявил, что слова лидера США о том, что Лос-Анджелес и Сан-Диего могут быть уничтожены в ходе конфликта с Ираном, опасны. «После того, как он отправил нацгвардию и морпехов занять Калифорнию, Дональд Трамп теперь говорит, что нашим врагам стоит «уничтожить» Лос-Анджелес и Сан-Диего. Он... опасен», – цитирует губернатора Калифорнии РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Трамп допустил уничтожение Лос-Анджелеса Ираном.

    В августе он объявил о переговорах США и Ирана.

    Летом президент США пригрозил уничтожить Иран.

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    6 октября 2026, 16:29 • Новости дня
    В парламенте Ирана зарегистрировали запрос об отстранении главы МИД

    В парламенте Ирана зарегистрировали запрос об отстранении главы МИД Аракчи

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Запрос о начале процедуры отстранения министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи зарегистрирован в системе национального парламента из-за его контактов с представителями США.

    В системе иранского парламента зарегистрирован запрос об отстранении руководителя внешнеполитического ведомства, однако пока документ не передан президиуму, пишет ТАСС со ссылкой на Tasnim.

    «Запрос об импичменте Аракчи, министру иностранных дел, зарегистрирован в системе, однако пока не передан президиуму. По всей видимости, один из депутатов зарегистрировал этот запрос, однако сегодня он не был передан президиуму», – сообщил член президиума парламента Мохаммад Рашиди.

    Инициатором процедуры выступил депутат от Тегерана Амир Хосейн Сабети. Он обвинил министра в несанкционированных верховным лидером Ирана контактах с американскими представителями в Нью-Йорке.

    Для проведения голосования о доверии министру инициативу должны поддержать не менее 10 депутатов. После этого вопрос рассмотрит профильная комиссия, а затем при сохранении подписей он может быть вынесен на пленарное заседание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Иран не увидел причин для возобновления переговоров с США.

    Ранее Аракчи осудил американские и израильские удары. До этого СМИ узнали о готовности главы иранского дипломатического ведомства провести встречу со Стивеном Уиткоффом.

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    6 октября 2026, 18:14 • Новости дня
    При атаке на судно у берегов Омана пострадали 11 граждан Индии

    МИД Индии: При атаке на судно MT On Peace в Ормузском проливе ранены 11 индийцев

    Tекст: Валерия Городецкая

    Торговое судно MT On Peace под флагом Панамы подверглось атаке в Ормузском проливе у побережья Омана, в результате ранения получили 12 членов экипажа, включая 11 граждан Индии, заявило индийское министерство иностранных дел.

    «Мы осуждаем совершенное сегодня нападение на торговое судно MT On Peace (IMO 9893204), шедшее под флагом Панамы, у побережья Омана», – заявили в МИД Индии, передает РИА «Новости». В ведомстве добавили, что судно было поражено снарядом. Из 19 членов экипажа 17 – индийцы.

    Пострадавшие при поддержке властей Омана были эвакуированы и сейчас получают медицинскую помощь. Индийская сторона выразила благодарность Оману за содействие.

    В министерстве также подчеркнули глубокую обеспокоенность Индии в связи с продолжающимися нападениями на суда в регионе и призвали немедленно прекратить подобные атаки ради мира и стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник снаряды поразили три судна в Ормузском проливе.

    В прошлом месяце гражданин Индии погиб при атаке на судно MV Cape Dao у берегов Омана.

    Летом грузовое судно Индии пошло ко дну после атаки у берегов Йемена.

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    6 октября 2026, 19:26 • Новости дня
    МИД Ирана вызвал французского посла из-за подавления протестов учащихся

    Иран вызвал посла Франции в Тегеране Пьера Кошара из-за протестов учащихся

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство иностранных дел Ирана вызвало французского посла Пьера Кошара, призвав Париж уважать права граждан на мирные собрания после жесткого разгона студенческих протестов.

    Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Франции в Тегеране Пьера Кошара из-за жесткого подавления студенческих протестов французскими властями, пишет РИА «Новости».

    «После жесткой реакции правительства Франции на протесты студенческих профсоюзов и нарушений прав человека глава отдела МИД по правам человека Хамид Ахмади вызвал сегодня днем посла Франции в Тегеране Пьера Кошара», – говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства.

    Во время встречи иранская сторона настоятельно призвала правительство Франции соблюдать базовые права и свободы граждан. Особый акцент дипломаты сделали на необходимости уважать право французского народа на проведение мирных собраний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правозащитная организация Amnesty International также потребовала от властей Франции прекратить насилие против школьников. Посольство США предупредило американских граждан о массовых беспорядках в этой стране.

    Ранее Белоруссия призвала Париж незамедлительно освободить задержанных на протестах подростков.

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    6 октября 2026, 17:23 • Новости дня
    Минобороны Ирана сообщило об увеличении производства вооружений

    Минобороны Ирана: Тегеран увеличил производство вооружений в 2,5 раза

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель министерства обороны Ирана Реза Талаиник заявил об увеличении производственных мощностей по выпуску вооружений и оборонной техники в 2,5 раза.

    Тегеран значительно нарастил выпуск военной продукции после острой фазы конфликта с США и Израилем, сообщил Талаиник, передает РИА «Новости». «Производственные мощности по выпуску вооружений и оборудования для оборонных целей в стране по сравнению с периодом, предшествовавшим войне месяца Рамадан, выросли в 2,5 раза, а по отдельным видам вооружений объем производства увеличился более чем в три раза», – приводит агентство Fars слова представителя Минобороны Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье власти Ирана допустили выход страны из договора о ядерном оружии.

    В прошлом месяце Вооруженные силы США нанесли удары по территории Ирана.

    Летом Иран воспользовался перемирием с США для закупки нового вооружения.

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    6 октября 2026, 16:52 • Новости дня
    Саудовская Аравия возобновила прокачку нефти по трубопроводу «Восток – Запад»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Саудовская Аравия восстановила перекачку нефти по атакованному трубопроводу «Восток – Запад» в объеме около 5,8 млн баррелей в сутки, сообщил министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд на форуме Made in GCC в Бахрейне.

    «Трубопровод «Восток – Запад», подвергшийся массированной атаке, сейчас работает. Сегодня по нему прокачивается около 5,8 млн баррелей нефти», – цитирует министра ТАСС со ссылкой на The National.

    Издание напомнило, что работа магистрали пропускной способностью 7 млн баррелей в сутки была остановлена в сентябре из-за атаки йеменских мятежников-хуситов. Подачу восстановили, чтобы компенсировать перебои в поставках на мировые рынки из-за ситуации в Ормузском проливе.

    Глава Минэнерго подчеркнул важность устойчивых цепочек поставок. Наличие нескольких логистических вариантов стало одним из ключевых факторов, позволивших Эр-Рияду справиться с кризисом, добавил он.

    Министр также отметил, что 70% работников жизненно важных отраслей составляют саудовцы. По его словам, локализация придает экономике гибкость и способность справляться со сбоями. Он призвал страны региона опираться на собственные силы в обеспечении энергией, медикаментами и продовольствием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник хуситы атаковали аэропорты и НПЗ в Саудовской Аравии.

    В прошлом месяце Эр-Рияд возобновил экспорт нефти по атакованному маршруту.

    Удары по Саудовской Аравии остановили работу ключевого нефтепровода.

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    6 октября 2026, 15:43 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о планах ХАМАС напасть на Израиль перед выборами

    Премьер Израиля Нетаньяху заявил о подготовке ХАМАС к новой атаке перед выборами

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинское движение ХАМАС попытается атаковать страну в преддверии парламентских выборов в конце октября.

    Радикалы из палестинского движения ХАМАС могут попытаться вновь напасть на Израиль перед октябрьскими парламентскими выборами, считает израильский премьер, передает ТАСС.

    «Именно из-за того, что ХАМАС так слаб, он попытается бросить нам вызов оставшимися силами перед выборами, чтобы попытаться повлиять на их исход», – заявил Нетаньяху в преддверии годовщины атаки прошлого года.

    Глава правительства добавил, что израильская сторона готова к такому развитию событий и будет жестко пресекать подобные попытки. По его словам, за последнее время Израиль стал сильнейшей страной на Ближнем Востоке, а его противники сейчас максимально ослабли, поэтому на любую ошибку со стороны ХАМАС армия ответит сокрушительной силой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе армия Израиля ликвидировала командира северной бригады ХАМАС.

    Нетаньяху опроверг получение от Египта предупреждений об атаке движения.

    В прошлом месяце израильские военные захватили главу внутренней безопасности ХАМАС.

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    6 октября 2026, 17:47 • Новости дня
    Военные США опровергли крушение американского вертолета над Красным морем

    CENTCOM опроверг сообщения о сбитом американском вертолете над Красным морем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) назвали недостоверной информацию о том, что вертолет американских Военно-морских сил был сбит над акваторией Красного моря.

    «Сообщения о том, что вертолет ВМС США был сбит над Красным морем, не являются правдой», – заявили во вторник в CENTCOM, передает РИА «Новости».

    В сообщении также говорится, что вся американская авиация и личный состав на Ближнем Востоке находятся в безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник сообщалось, что вертолет ВМС США пропал у берегов Саудовской Аравии после сигнала бедствия.

    Ранее член экипажа американского военного вертолета пропал в Аравийском море.

    До этого США нанесли серию ударов по Ирану за свой сбитый вертолет Apache.

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    6 октября 2026, 14:52 • Новости дня
    При атаке хуситов на аэропорты в Саудовской Аравии пострадали три человека

    В Саудовской Аравии три человека пострадали при атаке на аэропорты

    Tекст: Игорь Иножарский

    Управление гражданской авиации Саудовской Аравии сообщило, что в результате атак йеменских хуситов на два аэропорта вблизи границы пострадали три человека.

    Аэропорт короля Абдаллы в Джизане и аэропорт Наджрана подверглись нападениям. Пострадавшие получили легкие ранения, также зафиксирован материальный ущерб, пишет Al Jazeera.

    «Специализированные бригады отреагировали на атаки сразу после их возникновения», – заявило Управление гражданской авиации Саудовской Аравии. В ведомстве добавили, что продолжают оценивать ущерб и принимают меры для защиты пассажиров и персонала.

    В ответ на эскалацию конфликта коалиция во главе с Саудовской Аравией уничтожила платформу для запуска баллистических ракет в Сане и склад с 20 ракетами в провинции Саада. Кроме того, правительственные войска Йемена при поддержке Эр-Рияда выбили хуситов из портового города Моха на Красном море.

    На этом фоне Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились об активации мер коллективного сдерживания. Министр обороны королевства Халид бен Салман подчеркнул, что страны подтвердили солидарность и единство в противостоянии ударам по территории страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник хуситы нанесли удары по саудовским войскам в Йемене. В понедельник они атаковали аэропорты и нефтеперерабатывающие заводы в королевстве. В воскресенье Саудовская Аравия назвала ложью заявления повстанцев об ударе по Эр-Рияду.

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    6 октября 2026, 15:20 • Новости дня
    Аэропорт Абха в Саудовской Аравии приостановил работу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международный аэропорт Абха в Саудовской Аравии приостановил обслуживание рейсов ориентировочно на три часа.

    Воздушная гавань прекратила принимать и отправлять самолеты в период с 14:50 до 18:00 по московскому времени, передает ТАСС. Несколько рейсов, направлявшихся в Абху, были вынуждены развернуться и взять курс на аэродромы вылета после нахождения в зоне ожидания.

    Информация о временном закрытии была доведена до сведения всех пользователей воздушного пространства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник при атаке хуситов на аэропорты в Саудовской Аравии пострадали три человека.

    В понедельник они нанесли удар по местным аэропортам и нефтеперерабатывающим заводам.

    Летом повстанцы атаковали ракетами и дронами аэропорт в городе Абха.

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