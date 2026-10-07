В КСИР пообещали перекрыть «нелегальные маршруты» в Ормузском проливе

«Ормузский пролив закрыт, мы перекроем нелегальные маршруты», – заявил Нагди, передает РИА «Новости» со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана.
По его словам, Ормузский пролив будет оставаться закрытым до выполнения требований Ирана.
Судоходство через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа, практически остановилось из-за конфликта Ирана и США. Это привело к росту цен на топливо в большинстве стран.
В конце февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам в Иране, на что Тегеран ответил своими ударами. В середине июня стороны подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами, конфликт остается неурегулированным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник командующий КСИР заявил об отступлении сил США на 1000 км от Ирана.
В субботу зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал использование Ираном Ормузского пролива «термоядерным» оружием.
В четверг президент США Дональд Трамп отверг предложение Ирана об открытии Ормузского пролива.