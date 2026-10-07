Андролог заявил о способности мужчин становиться отцами в глубокой старости

Андролог Гладышев назвал возможным отцовство в глубокой старости

Tекст: Тимур Шайдуллин

Способность к сперматогенезу сохраняется у мужчин на протяжении всей жизни. «Мужчина до глубокой старости может стать отцом – сперматогенез возможен до смерти, что не говорит о сохранении эректильной функции», – заявил «Газете.Ru» врач-андролог, уролог Владислав Гладышев.

По словам медика, возраст в этом вопросе не является помехой для мужчин, в отличие от женщин.

Ранее заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко отметил, что предельный детородный возраст женщины достигает 60 лет при правильной работе гормонов и медицинской поддержке, тогда как мужчины могут становиться отцами практически до 90 лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле в Высшей школе экономики сообщили, что российские мужчины стали позже становиться отцами.

Между тем Минздрав определил репродуктивный возраст мужчин в пределах от 18 до 49 лет.

Ранее президент Владимир Путин обозначил проблему снижения числа женщин детородного возраста словами «девочки нужны».