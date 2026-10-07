Летевший в Лондон пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Манчестере

Tекст: Алексей Дегтярёв

Экипаж пассажирского лайнера сообщил о возможной нештатной ситуации во время полета над территорией Британии. После этого самолет стал снижаться и совершил вынужденную посадку в ближайшем по пути аэропорту, сказал собеседник ТАСС.

Представители оперативных служб встретили борт согласно установленному регламенту. Точная причина срабатывания сигнала тревоги пока остается неизвестной.

Этот инцидент стал четвертым подобным случаем в воздушном пространстве Европы с начала недели. Ранее самолет, следовавший из Ларнаки в Глазго, передал сигнал общей тревоги и сел в Амстердаме.

Вылетевший из Лондона в Чикаго борт вернулся обратно после двухчасового кружения над побережьем Британии для выработки топлива.

В среду самолет American Airlines экстренно приземлился из-за сломанных туалетов.

В понедельник летевший из Испании в Германию пассажирский Boeing 737 экстренно сел во Франции.

Вылетевший из Анкары самолет прервал полет и вернулся на землю из-за записки о взрывчатке.