Президент Туркмении поздравил Путина с днем рождения

Глава Туркмении пожелал российскому лидеру здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности на благо народа, передает РИА «Новости» со ссылкой на государственное информационное агентство Туркмении.
Путин поблагодарил коллегу за поздравления и отметил большой вклад Бердымухамедова в укрепление межгосударственного диалога, основанного на равноправии и взаимном уважении.
Российский лидер также передал теплые приветствия председателю Народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову. Стороны подчеркнули, что развитие стратегического сотрудничества с Москвой остается одним из главных направлений внешней политики Ашхабада.
Бердымухамедов добавил, что предстоящая встреча в Национальной туристической зоне «Аваза» позволит обсудить важные вопросы двусторонней повестки.
Путин посетит Туркмению 8 и 9 октября для участия в заседании Совета глав государств СНГ и Каспийском экологическом саммите.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о серии телефонных разговоров Владимира Путина с иностранными лидерами.
В частности, премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил главу государства с праздником и обсудил отношения двух стран.