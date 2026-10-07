Число пострадавших при нападении на техникум в Польше выросло до восьми человек

Tекст: Алексей Дегтярёв

«На данный момент восемь человек получили ранения – пятеро детей и трое взрослых», – заявил представитель городской полиции Адриан Ступский в эфире местного телевидения, передает ТАСС.

Ступский пояснил, что молодой человек ранил острым предметом учащихся в здании техникума и попытался скрыться, ранив еще несколько человек в парке во время побега. Ранее сообщалось о семи пострадавших.

19-летний подозреваемый, являющийся учащимся этого образовательного учреждения, задержан. Мотивы его действий устанавливаются, полиция считает, что он действовал один. Все студенты и преподаватели эвакуированы из здания техникума.

В среду в городе Остроленка учащийся техникума напал с ножом на преподавателя и учеников.

Во вторник в Стамбуле ученица погибла после того, как школьница ранила ножом пятерых учащихся.

В прошлом месяце учительница погибла при нападении школьника в Словакии.