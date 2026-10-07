Экс-канцлер Германии Шредер приехал в Москву на встречу с руководством «Глобуса»

Tекст: Дарья Григоренко

Бывший канцлер ФРГ прибыл в российскую столицу для проведения встреч с руководством и сотрудниками торговой сети «Глобус», передает РИА «Новости».

«Подтверждаю. Рабочий визит – встреча с руководством и сотрудниками «Глобуса», – ответили в пресс-службе ретейлера на соответствующий вопрос о приезде политика в Москву.

В начале октября политик официально вошел в состав наблюдательного совета компании «Гиперглобус». На этой должности он займется вопросами стратегического развития торговой сети на территории России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу бывший канцлер Германии вошел в набсовет российской торговой сети.

Весной президент России Владимир Путин объяснил свое предложение назначить политика переговорщиком от Евросоюза.