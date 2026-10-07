Песков: Россия уведомила ВОЗ об эпидемиологической ситуации в Иркутской области

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, в вопросе эпидемиологической ситуации в Иркутской области необходимо ориентироваться на заявления и информацию Роспотребнадзора и его руководителя Анны Поповой, передает РИА «Новости».

«Послушайте, СМИ сообщают очень многое, и большинство того, что сообщает СМИ вокруг этой ситуации – это ложная информация», – заявил Песков в ответ на вопрос о том, известно ли в Кремле о втором сотруднике Иркутского противочумного института, у которого якобы диагностирована пневмония неустановленной этиологии.

Кроме того, пресс-секретарь подчеркнул, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) была проинформирована о ситуации в соответствии с существующей практикой.

Ранее губернатор региона Игорь Кобзев сообщил, что в Приангарье выявлено опасное инфекционное заболевание, проводится комплекс противоэпидемиологических мероприятий. В правительстве региона провели заседание санитарно-противоэпидемической комиссии с участием Анны Поповой.

В Роспотребнадзоре сообщили, что у заболевшей сотрудницы Иркутского противочумного института не выявили микроорганизмов, связанных с ее профессиональной деятельностью, а проверка контактировавших с ней лиц не выявила изменений состояния здоровья. Ведомство подчеркнуло, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в области стабильная.

Ранее у сотрудницы противочумного института в Иркутске выявили неизвестную пневмонию.

В пятницу в Иркутской области заподозрили заражение жителя особо опасной инфекцией.