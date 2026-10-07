Рябков заявил об отношении США к Латинской Америке как к «заднему двору»

Рябков: США продолжают считать Латинскую Америку своим «задним двором»

Tекст: Дмитрий Зубарев

США все еще считают Латинскую Америку своим «задним двором», но народы региона не раз показывали готовность защищать право на независимость, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, передает РИА «Новости».

«США продолжают считать регион своим «задним двором», наделяют себя правом наводить там порядки. Особенно это касается стран, чья политика расходится с интересами Вашингтона», – сказал Рябков на конференции в Финансовом университете при правительстве России.

Дипломат отметил, что народы Латинской Америки и Карибского бассейна не раз показывали мужество и готовность отставать право на независимость. «Мы уверены, что так будет и впредь. Мы поддерживаем стремление региона к самодостаточности и обретению подлинного суверенитета», – подчеркнул он.

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